https://ukraina.ru/20260623/energeticheskie-voyny-ssha-priostanovili-sanktsii-protiv-iranskoy-nefti-no-kitay-ne-speshit-e-pokupat-1080519504.html

Энергетические войны: США приостановили санкции против иранской нефти, но Китай не спешит её покупать

Энергетические войны: США приостановили санкции против иранской нефти, но Китай не спешит её покупать - 23.06.2026 Украина.ру

Энергетические войны: США приостановили санкции против иранской нефти, но Китай не спешит её покупать

Открытие Ормузского пролива не побудит Китай в кратчайшие сроки вернуться к довоенному уровню импорта нефти из стран Персидского залива – отчасти потому, что ранее страна закупала больше сырья, чем ей было нужно.

2026-06-23T07:23

2026-06-23T07:23

2026-06-23T07:23

хроника энергетической войны

китай

иран

сша

джей ди вэнс

опек

мид

bloomberg

brent

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075990678_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1401a1014a590b4caf92817bf845380d.jpg

ОПЕК: Миру нужно больше нефтиСовокупная доля нефти и газа в мировом энергобалансе в ближайшие 25 лет останется выше отметки в 50%, при этом непосредственно "чёрное золото" к 2050 году будет обеспечивать почти 30% всех потребляемых энергоресурсов. Об этом говорится в традиционном долгосрочном прогнозе World Oil Outlook (WOO), представленном Организацией стран-экспортёров нефти (ОПЕК) 18 июня.Самый значительный совокупный рост продемонстрируют возобновляемые источники энергии (ВИЭ), в основном солнечная и ветровая энергетика. Это обусловлено снижением стоимости производства и государственной поддержкой, хотя никуда не денутся и сдерживающие факторы – ограничения в энергосетях и растущие затраты на интеграцию ВИЭ в них.При этом спрос на нефть и газ продолжат расти в связи с потребностью в надёжных и доступных источниках энергии. Перспективы ОПЕК видит и для атомной энергетики – после длительного периода стагнации. Лишь спрос на уголь снизится из-за неблагоприятной энергетической и климатической политики, а также из-за его вытеснения другими видами топлива, особенно в энергетическом секторе.ОПЕК прогнозирует, что нефть останется основным первичным энергоносителем, и вместе с газом займет более 50% в глобальном энергобалансе к середине текущего века. Структура энергобаланса в мире к 2050 году будет иметь вид:· на первом месте – нефть с долей 29,7%, снижение на 0,7% к 2025 году,· на втором месте – ВИЭ с долей 25,9%, рост на 10,6%,· на третьем месте – газ с долей 23,8%, рост на 0,8%,· на четвёртом месте – уголь, его доля составит 13,9%, снижение на 12,5%,· на пятом месте – атомная энергетика с долей 6,7%, рост на 1,9%.По мнению аналитиков ОПЕК, к середине текущего века ежесуточный спрос на нефть во всем мире может достичь отметки в 124,1 миллиона баррелей – это на 19 млн баррелей в сутки (б/с) превышает показатели 2025 года. При этом в ОПЕК считают, что в ближайшие 25 лет в мировую нефтяную отрасль потребуется вложить $17,7 трлн, из них $14,5 трлн – в добычу, остальные – в переработку и логистикуЛьвиная доля ожидаемого увеличения спроса на нефть придётся на развивающиеся рынки. Ключевым драйвером роста в ближайшие десятилетия станет Индия: прогнозируется, что эта страна нарастит потребление почти на 8,1 млн б/с. Вместе с другими государствами Азии, Африки и Ближнего Востока она сформирует совокупный прирост в 22,4 млн б/с к 2050 году.При этом в ОПЕК фиксируют смену тренда в Китае. Если в среднесрочной перспективе (до 2035 года) эта страна ещё покажет небольшое увеличение спроса на нефть, то к 2050 году общий прирост составит лишь 1,1 млн б/с, после чего начнется фаза сокращения потребления. Связано это как с замедлением экономического роста в КНР, так и с электрификацией транспорта.В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ОПЕК предрекает падение спроса на нефть почти на 8 млн б/с к концу прогнозируемого периода. При этом транспортный сектор, как и в КНР, обеспечит львиную долю падения – около 7 млн б/с. Впрочем, в ОПЕК отмечают замедление внедрения электромобилей в ОЭСР: спрос на них будет падать после 2030-го, а не с 2025 года, как прогнозировалось ранее. Кроме этого, росту спроса мешают политика энергоэффективности в развитых странах и "зеленый" тренд на замену нефти ВИЭ или природным газом.Что касается более близкой перспективы, то к 2030 году мировой спрос, по данным ОПЕК, превысит 113 млн б/с, прибавив 8,2 млн б/с к уровням 2025-го. Эксперты подчёркивают, что основным локомотивом этого роста станут государства, не входящие в ОЭСР, на долю которых придется 7,4 млн б/с прироста, тогда как вклад развитых экономик будет минимальным – всего 0,7 млн б/с.Нефть продолжает дешеветь на фоне договорённостей США и ИранаЦены на нефть продолжили снижаться после завершения первого раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии. Одним из их результатов стала приостановка санкций США в отношении нефти из Ирана на 60 дней.В понедельник, 22 июня, нефть продолжила дешеветь. К полудню по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,49%, до $78,86 за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть сорта WTI на август подешевели на 0,51%, до $75,46 за баррель."Снижение цен обусловлено, прежде всего, улучшением перспектив дипломатического прорыва в отношениях США и Ирана, – отметила основательница аналитической компании SS WealthStreet Суганда Сачдева. – Это повышает вероятность снятия санкций против Ирана в будущем". "Такое развитие событий позволило бы вернуть на мировой рынок почти 1,5 млн баррелей иранской нефти", – добавила она.Переговоры с участием посредников, а также высокопоставленных представителей Ирана и США продолжались всю ночь с 21 на 22 июня в Швейцарии. В заявлении по итогам переговоров, опубликованном посредниками, – Катаром и Пакистаном – говорится о достигнутом сторонами прогрессе, в т. ч. о создании механизма для дальнейших технических переговоров.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что по итогам консультаций Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на пресс-конференции, что переговоры с Ираном заложили "прочную основу" для заключения итоговой сделки, но уже сейчас Ормузский пролив открыт."Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. И он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было", – сказал он. Технические переговоры США и Ирана, по словам Вэнса, возобновятся в последующие дни или недели.Через несколько часов после пресс-конференции вице-президента США Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) опубликовало генеральную лицензию на производство, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов на протяжении ближайших двух месяцев."Все сделки, <...> которые необходимы для производства, продажи и поставки или выгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, <...> разрешаются до <...> 21 августа 2026 года", – говорится в документе.По данным американского агентства Bloomberg, ещё до официальной приостановки санкций с терминала на иранском острове Харк вышли три танкера – Elva, Virgo и Vigor с 6 млн баррелей нефти в совокупности. Идут они в Сингапур, и уже оттуда смогут легально отправлять нефть китайским покупателям.При этом, по данным систем отслеживания судов, 36 млн баррелей иранской нефти уже погружены на танкеры и ждут разрешения пройти через Ормузский пролив. До начала блокады иранских портов ВМС США Иран экспортировал 1,5-2 млн баррелей нефти в сутки, которую в основном покупали китайские потребители.По оценкам аналитиков американского банка Goldman Sachs, сейчас через Ормузский пролив проходит около 1,3 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, но уже к концу июля этот показатель увеличится на 13 млн баррелей. При этом, как отмечают эксперты, объемы перевозок через пролив даже после полного восстановления добычи не будут превышать 70% от довоенного уровня, поскольку за время войны Израиля и США против Ирана производители нашли альтернативные способы транспортировки нефти и нефтепродуктов.Китай в мае снизил импорт нефти до минимума за восемь летКитай в мае 2026 года сократил закупки нефти практически у всех крупных поставщиков, обновив восьмилетний минимум импорта. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Россия, являющаяся крупнейшим экспортером нефти в Китай, в мае поставляла в среднем 1,92 млн баррелей в сутки (первый случай в 2026 году, когда объем поставок российской нефти китайским потребителям опустился ниже отметки 2 млн б/с). Этот показатель на 2,5% ниже уровня мая 2025 года, и на 12% меньше объёмов апреля 2026-го. В абсолютном выражении Китай закупил у России 8,16 млн т нефти на $5,96 млрд.Бразилия второй месяц подряд занимает второе место по объему поставок нефти в Китай. Средний объем составлял 1,25 млн б/с, что почти на 1/3 превышает показатель мая 2025 года, однако на 13% меньше апреля 2026-го, когда поставки бразильской нефти в Китай установили рекорд.Совокупный импорт китайскими потребителями нефти из стран Ближнего Востока опустился до 1,9 млн б/с. На фоне продолжавшейся весь май блокады Ормузского пролива Ирак и ОАЭ снизили поставки в КНР до символических 61 и 67 тыс. б/с соответственно, а Кувейт и Катар полностью прекратили отгрузки.Россия, Саудовская Аравия и Ирак традиционно входят в тройку крупнейших официальных поставщиков нефти в Китай. Официально КНР не импортирует сырье из Ирана с 2022 года из-за американских санкций, импортируемая иранская нефть маркируется как "малайзийская". Изменится ли эта политика после приостановки санкций, пока неизвестно.В настоящее время спрос на нефть из Ирана со стороны независимых китайских НПЗ ("самоваров") остаётся умеренным из-за снижения маржинальности поставок. После подписания соглашения с США, Иран существенно нарастил дисконт на свою сырую нефть для китайских покупателей. По данным аналитической компании Kpler, на спотовом рынке партии иранской легкой нефти (Iranian Light) с поставкой в июле 2026 года ныне предлагаются со скидкой в $2,50-$5,00 за баррель по отношению к сорту Brent. До заключения соглашения размер дисконта составлял около $1.При этом, по информации американского издания The New York Times (NYT), открытие Ормузского пролива, скорее всего, не побудит Китай в кратчайшие сроки вернуться к довоенному уровню закупок нефти из стран Персидского залива."Китай находится в совершенно ином положении, чем большая часть мира, который выходит из войны в Иране с истощёнными запасами нефти. Запасы сырой нефти, хранящиеся в государственных энергетических компаниях страны, остаются практически полными", – пишет NYT.В период боевых действий в Иране Китай сократил ежедневный импорт нефти примерно на треть – отчасти потому, что до войны закупал больше нефти, чем ему было нужно. "В течение многих лет Пекин накапливал запасы всякий раз, когда цены были низкими, в рамках более широкой стратегии по укреплению национальной самодостаточности и повышению способности противостоять перебоям в поставках", – отмечено в публикации.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

китай

иран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

китай, иран, сша, джей ди вэнс, опек, мид, bloomberg, brent, эксклюзив