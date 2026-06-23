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"И примкнувший к ним Шепилов". Как "украинцы" разгромили "антипартийную группу" и получили власть в РСФСР

"И примкнувший к ним Шепилов". Как "украинцы" разгромили "антипартийную группу" и получили власть в РСФСР - 23.06.2026 Украина.ру

"И примкнувший к ним Шепилов". Как "украинцы" разгромили "антипартийную группу" и получили власть в РСФСР

22 июня 1957 года в Москве началась работа Пленума (общего собрания) Центрального комитета КПСС, на котором была пресечена попытка отстранения от высшей власти Никиты Хрущёва. Ведущую роль в защите инициатора "оттепели" сыграли представители украинской партноменклатуры, причём, зачастую занявшие в 1953-57 годах высокие должности за пределами УССР

2026-06-23T07:58

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Пленум был созван после того, как 18 июня 1957 года на заседании Президиума ЦК КПСС представители "старой сталинской гвардии" Вячеслав Молотов, Георгий Маленков и Лазарь Каганович, а также более молодой секретарь ЦК Дмитрий Шепилов попытались отправить в отставку Хрущёва.Ключевое значение для сохранения у власти первого секретаря ЦК имело недопущение принятия соответствующего решения Президиумом ЦК без лишних дискуссий, где у заговорщиков имелся перевес в голосах (7 против 4-х). Наряду с самим Хрущёвым на этом этапе "антипартийной группе" противостояли вице-премьер Анастас Микоян, секретарь ЦК по идеологии Михаил Суслов и первый секретарь ЦК Компартии Украины Алексей Кириченко. Последний, кстати, являлся на тот момент единственным руководителем республиканской партийной организации, входившим в состав Президиума ЦК.Кириченко максимально затягивал принятие итогового решения об отстранении Хрущёва. Когда же оно всё же состоялось он (наряду с Микояном и Сусловым) отказался признать итоги прошедшего голосования. Учитывая огромный вес украинских обкомов в КПСС это создавало угрозу раскола. В итоге "Молотов и К°" вынуждены были уступить и вынести решение вопроса о лидере партии на рассмотрение Пленума ЦК.Будучи секретарём ЦК, курирующим оборонную промышленность, и кандидатом в Президиум ЦК Брежнев также участвовал в дебатах 18 июня на стороне Хрущёва, но без права решающего голоса. Причём, делал это бывшей глава Днепропетровского обкома и член ЦК КП(б)У настолько активно, что даже испытал сердечный приступ из-за чего его уносили с заседания Президиума в медицинский кабинет.Брежнев внёс большой вклад в мобилизацию на стороне Хрущёва членов ЦК. Ведь его административный вес был огромен: он курировал по партийной линии предприятия военно-промышленного комплекса с влиятельным директорским корпусом. Кроме того, Леонид Ильич полуофициально приглядывал за Казахской ССР – одной из самых крупных союзных республик. Так сложилось благодаря руководству Брежневым Казахстанской компартией в 1955-56 годах. И даже после его перевода в Москву "украинцы" продолжали сохранять контроль над процессами в Алма-Ате.Как вспоминал Динмухамед Кунаев, по предложению Хрущёва заместителем председателя республиканского правительства и председателем госплана Казахстанской ССР в 1955 году стал Леонид Мельников – предшественник Кириченко на посту первого секретаря КП(б)У. Первым же заместителем главы совмина Казахстана до 1959 года являлся Семён Николаев – коллега и подчинённый Брежнева во время работы в Днепропетровске и Молдавии.Влияния Брежнева в Казахстане показывает эпизод, приведённый в мемуарах Кунаева. В июле 1956 года тот, будучи председателем правительства республики, вернулся в СССР после визита в составе советской делегации, побывавшей в Англии. "В Москву мне в номер позвонил Брежнев и сказал: "Завтра в Алма-Ате состоится республиканский партийный актив, там находится Хрущёв. Немедленно вылетайте домой". Вероятно, Брежнев примерно таким же тоном вызывал казахстанцев в Москву на заседание ЦК.Ещё одной республикой под контролем украинской номенклатуры в 1957 году была Молдавия. Её возглавлял близкий соратник Хрущёва, бывший первый секретарь Киевского и Львовского обкомов КПУ Зиновий Сердюк."Главный молдаванин" Хрущёва не подвёл, осудив "антипартийную группу", попутно вспомнив, как Маленков прощупывал настроения в республике. Партийная организация Молдавии, по словам её первого секретаря, полностью была на стороне "ленинского курса" Хрущёва.Едва ли не самым жёстким критиком противников Хрущёва был лидер уральских коммунистов Андрей Кириленко. Первый секретарь Свердловского обкома обвинил Молотова, Маленкова и Кагановича в саботаже решений XX съезда КПСС.В крупнейший промышленный центр РСФСР Кириленко переехал в 1955 году из Днепропетровска, где возглавлял на протяжении пяти лет обком. Впоследствии Хрущёв наградил Кириленко фактическим наместничеством над всей Советской Россией: в 1962 году тот стал первым заместителем председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР (при том, что руководителем бюро до своей отставки в 1964 году являлся сам Хрущёв).Ещё одним "украинским" кадром, выступавшим от лица крупной российской парторганизации, был Александр Струев. В 1947-53 годах он руководил Сталинским (Донецким) обкомом партии, а в 1954-м перешёл на аналогичную должность в Молотов (Пермь). Именно Струев в начале Пленума предложил сценарий, по которому предстояло заслушать объяснения "заговорщиков", а потом дать им оценку, что обрекало противников Хрущёва на поражение. Он же нейтрализовал влияние Молотова в промышленном центре, названным его именем. В 1958 году Струев был назначен заместителем Председателя Совета Министров РСФСР.Первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Дмитрий Полянский не только заверил форум в поддержке Хрущёва кубанцами, но ещё и огласил ряд архивных материалов, свидетельствующих о причастности членов "антипартийной группы" к репрессиям 1930-х годов. Эти материалы были извлечены из архивов КГБ по прямому указанию лидера КПСС.С Украиной Полянского роднило то, что он в 1954 году, являясь вторым секретарём Крымского обкома КПСС и, вразрез с позицией своего руководителя Павла Титова, безусловно поддержал передачу полуострова Украине. Благодаря этому он смог возглавить первый обком Крыма, подчинённый Киеву, а затем (в 1955 году) был назначен на равноценную должность в Чкаловск (Оренбург) и Краснодар. Бонусом для Полянского в торпедировании "заговорщиков" стало назначение в 1958-м Председателем Совета Министров РСФСР.Единство рядов "милионной партийной организации" республики призвано было показать выступление второго секретаря ЦК КПУ Николая Подгорного. Через три года Погорный был включён в Президиум ЦК, но по иронии стал одним из организаторов отстранения Хрущёва от власти в 1964-м.Бывший первый секретарь Харьковского обкома партии Виктор Чураев во время событий 1957 года хоть и был членом ЦК, но политической должности не занимал. Тем не менее этот аппаратный работник, руководивший в 1955 году отделом партийных органов ЦК КПСС по РСФСР, оказал неоценимую помощь в оперативном сборе глав обкомов со всей России.В своём выступлении на Пленуме он обвинил "заговорщиков" в незнании жизненных реалий на местах, настаивал, что периферия горячо поддерживает внедрение совнархозов.В 1961 году Чураев стал заместителем председателя Бюро ЦК КПСС по Российской Федерации.Постановление "Об антипартийной группе Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича, В.М. Молотова", принятое Пленумом ЦК основывалось на материалах, озвученных генеральным прокурором СССР и бывшим прокурором Украинской ССР Романом Руденко. В них действия противников первого секретаря ЦК КПСС квалифицировались как "противодействие ликвидации последствий культа личности".Карьерным взлётом этот глава общесоюзного надзорного органа был обязан Хрущёву, обосновавшего назначение "своего" проверенного человека необходимостью чёткого проведения в 1953 году процесса над Лаврентием Берией. К тому же Руденко имел большой авторитет благодаря статусу главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском трибунале.В 1957 году Руденко вновь помог своему покровителю, отведя от него обвинения в организации массовых репрессий 1930-х годов. По версии генпрокурора, Хрущёв вынужден был выполнять волю центра, тогда как Маленков, Молотов и Каганович являлись непосредственными архитекторами и инициаторами террора.Через четыре года после "судьбоносного Пленума" Руденко получил статус полноправного члена ЦК (в 1957 году он являлся кандидатом в члены данного органа).Всё вышеизложенное отнюдь не означает, что сохранение у власти Хрущёва произошло лишь благодаря поддержке его украинских соратников. Определяющее значение имели также позиции Московской и Ленинградской партийных организаций.Однако "украинцы" в отношении когда-то всемогущих ближайших соратников Сталина, посмевших попытаться низложить Хрущёва, вели себя на Пленуме особенно напористо и даже вызывающе. Весьма показателен выпад Кириленко в адрес Молотова, когда тот принялся объяснять ошибочность внешнеполитического курса Хрущёва. Бывший министр иностранных дел критиковал стремление решить противоречия с капиталистическими странами одним махом, путём достижения договорённостей с США. Упрекая лидера партии в отходе от ленинской политики использования противоречий среди противников Советов, Молотов подкреплял известными высказываниями основателя Советского государства.Кириленко позволил себе резко перебить Молотова: "Зачем вы нам читаете цитаты? Чтобы девушка [стенографистка] записывала? Это не нужно. Вы нас не просветите. Очень многие из нас учились в школе, вузе, работали на фабриках и заводах. Зачем вы нам приводите цитаты?"Тем самым, делегация Украинской ССР и аффилированные с ней "украинцы" во главе парторганизаций других союзных республик выполнили на июньском Пленуме ЦК 1957 года роль основной ударной силы Хрущёва.Пленум завершился разгромом "антипартийной группы" Молотова, Маленкова, Кагановича и "примкнувшего к ним" Шепилова. Вызывавшие споры реформы Хрущёва продолжились.Но ещё одним важным результатом произошедшего стало установление контроля представителями украинской номенклатуры над высшими партийно-государственными органами РСФСР. Судите сами: в 1958-62 годах правительство РСФСР возглавлял уроженец Славяносербска Полянский, его заместителем по вопросам торговли был родившийся в Алчевске Струев, а бывший лидер днепропетровских коммунистов Кириленко в 1962-66 годах занимал пост первого заместителя председателя (по сути был руководителем) Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Это при том, что с 1951 года фактическим аппаратом партийной организации Советской России (Отделом партийных органов ЦК КПСС по РСФСР) руководил бывший главный харьковский коммунист Чураев.

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