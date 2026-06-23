Как и почему Зеленский еще у власти? В ООН напомнили - 23.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260623/kak-i-pochemu-zelenskiy-esche-u-vlasti-v-oon-napomnili--1080526755.html
Как и почему Зеленский еще у власти? В ООН напомнили
Как и почему Зеленский еще у власти? В ООН напомнили - 23.06.2026 Украина.ру
Как и почему Зеленский еще у власти? В ООН напомнили
Владимир Зеленский сохраняет власть исключительно благодаря продолжению боевых действий. Об этом 23 июня заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации
2026-06-23T10:50
2026-06-23T10:50
новости
россия
киев
украина
владимир зеленский
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080274385_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_950c0fe4579e95bf78688db2865d93d4.jpg
Дипломат констатировала, что украинский лидер фактически превратился в политическую фигуру, чье пребывание у власти давно утратило легитимность. По ее оценке, продолжение конфликта остается единственным фактором, удерживающим Зеленского на посту."Зеленский фактически превратился в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий. На этом фоне наполненные злорадством его заявления о России выглядят как жалкая попытка отвлечь внимание от собственного политического банкротства", — сказала Евстигнеева.Она также обратила внимание на риторику бывшего комика в адрес России, охарактеризовав его заявления как попытку отвлечь внимание от внутриполитического кризиса и собственного политического банкротства.Ранее эксперты называли Зеленского виновником удара возмездия по Киеву, отмечая, что бывший юморист делает всё возможное, чтобы не заключать мир с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что Киев саботирует переговорный процесс, а его западные кураторы продолжают накачивать Украину вооружениями, что делает дипломатическое урегулирование все более призрачным.Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Однако он отказался проводить выборы, ссылаясь на военное положение, введенное на Украине после начала спецоперации. В Киеве этот шаг называли "необходимой мерой" для сохранения стабильности в условиях конфликта, однако в России и ряде других стран его позицию считают нелегитимной.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080274385_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_4f777ae304943c66f4823f50078f4102.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, оон
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, ООН

Как и почему Зеленский еще у власти? В ООН напомнили

10:50 23.06.2026
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский сохраняет власть исключительно благодаря продолжению боевых действий. Об этом 23 июня заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации
Дипломат констатировала, что украинский лидер фактически превратился в политическую фигуру, чье пребывание у власти давно утратило легитимность. По ее оценке, продолжение конфликта остается единственным фактором, удерживающим Зеленского на посту.
"Зеленский фактически превратился в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий. На этом фоне наполненные злорадством его заявления о России выглядят как жалкая попытка отвлечь внимание от собственного политического банкротства", — сказала Евстигнеева.
Она также обратила внимание на риторику бывшего комика в адрес России, охарактеризовав его заявления как попытку отвлечь внимание от внутриполитического кризиса и собственного политического банкротства.
Ранее эксперты называли Зеленского виновником удара возмездия по Киеву, отмечая, что бывший юморист делает всё возможное, чтобы не заключать мир с Россией.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Киев саботирует переговорный процесс, а его западные кураторы продолжают накачивать Украину вооружениями, что делает дипломатическое урегулирование все более призрачным.
Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Однако он отказался проводить выборы, ссылаясь на военное положение, введенное на Украине после начала спецоперации.
В Киеве этот шаг называли "необходимой мерой" для сохранения стабильности в условиях конфликта, однако в России и ряде других стран его позицию считают нелегитимной.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийООН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:39"Полная [чепуха]" - глава "Укрпочты" Смилянский ответил на распоряжение НБУ отправить его в отставку
15:38Гриняев: Киев передает боевой опыт Осло, а Норвегия создает производство БПЛА
15:37Зеленский готовит удар по Белоруссии - депутат Рады
15:33В Сочи отменен режим угрозы БПЛА, сняты ограничения в аэропорту города
15:30Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера
15:29К чёрту дипломатию! Кто союзники России и где наша G7? Ордуханян о выживании в глобальном конфликте
15:17Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева
15:09Жертв ВСУ стало больше, БПЛА угрожают Сочи. Новости СВО
15:08Захарова: Армению могут лишить права голоса в ОДКБ за неуплату взносов
15:04Посол РФ в США: нацизм в новой инкарнации будет сокрушён по итогам СВО
14:55Акции "Газпрома" рухнули ниже 100 рублей впервые с 2008 года
14:55Депутат Гурулев призвал сменить тактику в зоне СВО
14:43УВД ВГА Харьковской области предупредило переселенцев
14:39Иран назвал сумму разблокированных активов после переговоров с США: $12 миллиардов
14:33"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев
14:22Провоз топлива через Крымский мост увеличат
14:22Россия будет повышать авторитет и статус офицерского корпуса - Путин
14:16ВС РФ активно внедряют элементы ИИ - глава Минобороны РФ
14:03НАТО готовится к войне с Россией, СВО и другие заявления Путина выпускникам военных заведений
13:59Суд на Украине арестовал квартиру и машиноместо вице-премьера Кулебы
Лента новостейМолния