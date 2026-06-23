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Как и почему Зеленский еще у власти? В ООН напомнили

Как и почему Зеленский еще у власти? В ООН напомнили - 23.06.2026 Украина.ру

Как и почему Зеленский еще у власти? В ООН напомнили

Владимир Зеленский сохраняет власть исключительно благодаря продолжению боевых действий. Об этом 23 июня заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации

2026-06-23T10:50

2026-06-23T10:50

2026-06-23T10:50

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Дипломат констатировала, что украинский лидер фактически превратился в политическую фигуру, чье пребывание у власти давно утратило легитимность. По ее оценке, продолжение конфликта остается единственным фактором, удерживающим Зеленского на посту."Зеленский фактически превратился в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий. На этом фоне наполненные злорадством его заявления о России выглядят как жалкая попытка отвлечь внимание от собственного политического банкротства", — сказала Евстигнеева.Она также обратила внимание на риторику бывшего комика в адрес России, охарактеризовав его заявления как попытку отвлечь внимание от внутриполитического кризиса и собственного политического банкротства.Ранее эксперты называли Зеленского виновником удара возмездия по Киеву, отмечая, что бывший юморист делает всё возможное, чтобы не заключать мир с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что Киев саботирует переговорный процесс, а его западные кураторы продолжают накачивать Украину вооружениями, что делает дипломатическое урегулирование все более призрачным.Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Однако он отказался проводить выборы, ссылаясь на военное положение, введенное на Украине после начала спецоперации. В Киеве этот шаг называли "необходимой мерой" для сохранения стабильности в условиях конфликта, однако в России и ряде других стран его позицию считают нелегитимной.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.

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