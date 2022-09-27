https://ukraina.ru/20220927/1039123527.html

Американское издание высмеяло ложь Киева о сотнях уничтоженных из ПТРК танков

Американское издание высмеяло ложь Киева о сотнях уничтоженных из ПТРК танков - 27.09.2022 Украина.ру

Американское издание высмеяло ложь Киева о сотнях уничтоженных из ПТРК танков

Большинство основных американских СМИ, рассказывая своей аудитории о ходе военных действий на Украине, используют пропаганду, предоставляемую киевским режимом, даже если она совершенно нелепа. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 сентября американским изданием The American Conservative

2022-09-27T13:40

2022-09-27T13:40

2022-09-27T13:40

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В качестве одного из примеров автор публикации, экс-сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бурен, рассматривает одно из утверждений киевского режима, касающееся уничтоженных его военными российских танков.Однако исторические данные говорят о том, что 509 танков, подбитых пехотой — это нелепая цифра. Во время первой войны в Персидском заливе в одном из крупнейших танковых сражений современности силы коалиции во главе с США уничтожили всего 160 иракских танков, при том, что они использовали танки М-1, оснащённые передовой системой прицеливания и ночным видением. И даже в знаменитой Арденнской битве во время Второй мировой войны обе стороны потеряли около 700 танков, отмечает ван Бурен.

https://ukraina.ru/20220922/1038985943.html

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новости, сша, сми, пропаганда, киевский режим, история, танки