Американское издание высмеяло ложь Киева о сотнях уничтоженных из ПТРК танков
Большинство основных американских СМИ, рассказывая своей аудитории о ходе военных действий на Украине, используют пропаганду, предоставляемую киевским режимом, даже если она совершенно нелепа. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 сентября американским изданием The American Conservative
В качестве одного из примеров автор публикации, экс-сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бурен, рассматривает одно из утверждений киевского режима, касающееся уничтоженных его военными российских танков.
Однажды Украина похвасталась, что уничтожила 509 российских танков ракетами, запускаемыми с плеча. Может быть; один из приемов современной пропаганды — вбрасывать невероятные цифры, призывать людей опровергнуть их, а затем провозглашать: "Вы не можете это опровергнуть, значит, я прав".
Однако исторические данные говорят о том, что 509 танков, подбитых пехотой — это нелепая цифра. Во время первой войны в Персидском заливе в одном из крупнейших танковых сражений современности силы коалиции во главе с США уничтожили всего 160 иракских танков, при том, что они использовали танки М-1, оснащённые передовой системой прицеливания и ночным видением. И даже в знаменитой Арденнской битве во время Второй мировой войны обе стороны потеряли около 700 танков, отмечает ван Бурен.
22 сентября, 15:25Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на УкраинеРоссии не обязательно спешить в решении своих вопросов в ходе конфликта на Украине, поскольку время работает на неё. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative