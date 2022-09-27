Американское издание высмеяло ложь Киева о сотнях уничтоженных из ПТРК танков - 27.09.2022 Украина.ру
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Американское издание высмеяло ложь Киева о сотнях уничтоженных из ПТРК танков
Американское издание высмеяло ложь Киева о сотнях уничтоженных из ПТРК танков - 27.09.2022 Украина.ру
Американское издание высмеяло ложь Киева о сотнях уничтоженных из ПТРК танков
Большинство основных американских СМИ, рассказывая своей аудитории о ходе военных действий на Украине, используют пропаганду, предоставляемую киевским режимом, даже если она совершенно нелепа. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 сентября американским изданием The American Conservative
2022-09-27T13:40
2022-09-27T13:40
новости
сша
сми
пропаганда
киевский режим
история
танки
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В качестве одного из примеров автор публикации, экс-сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бурен, рассматривает одно из утверждений киевского режима, касающееся уничтоженных его военными российских танков.Однако исторические данные говорят о том, что 509 танков, подбитых пехотой — это нелепая цифра. Во время первой войны в Персидском заливе в одном из крупнейших танковых сражений современности силы коалиции во главе с США уничтожили всего 160 иракских танков, при том, что они использовали танки М-1, оснащённые передовой системой прицеливания и ночным видением. И даже в знаменитой Арденнской битве во время Второй мировой войны обе стороны потеряли около 700 танков, отмечает ван Бурен.
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новости, сша, сми, пропаганда, киевский режим, история, танки
Новости, США, СМИ, пропаганда, киевский режим, История, танки

Американское издание высмеяло ложь Киева о сотнях уничтоженных из ПТРК танков

13:40 27.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin
ВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Большинство основных американских СМИ, рассказывая своей аудитории о ходе военных действий на Украине, используют пропаганду, предоставляемую киевским режимом, даже если она совершенно нелепа. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 сентября американским изданием The American Conservative
В качестве одного из примеров автор публикации, экс-сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бурен, рассматривает одно из утверждений киевского режима, касающееся уничтоженных его военными российских танков.

Однажды Украина похвасталась, что уничтожила 509 российских танков ракетами, запускаемыми с плеча. Может быть; один из приемов современной пропаганды — вбрасывать невероятные цифры, призывать людей опровергнуть их, а затем провозглашать: "Вы не можете это опровергнуть, значит, я прав".

Однако исторические данные говорят о том, что 509 танков, подбитых пехотой — это нелепая цифра. Во время первой войны в Персидском заливе в одном из крупнейших танковых сражений современности силы коалиции во главе с США уничтожили всего 160 иракских танков, при том, что они использовали танки М-1, оснащённые передовой системой прицеливания и ночным видением. И даже в знаменитой Арденнской битве во время Второй мировой войны обе стороны потеряли около 700 танков, отмечает ван Бурен.
РСЗО Град НМ ДНР в районе села Новотроицкое - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 15:25
Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на УкраинеРоссии не обязательно спешить в решении своих вопросов в ходе конфликта на Украине, поскольку время работает на неё. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative
 
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