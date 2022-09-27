https://ukraina.ru/20220927/1039108602.html
"Коммерсант": высокопоставленные лица России и США контактируют по непубличным каналам связи
"Коммерсант": высокопоставленные лица России и США контактируют по непубличным каналам связи - 27.09.2022 Украина.ру
"Коммерсант": высокопоставленные лица России и США контактируют по непубличным каналам связи
Представители России и США поддерживают контакты по непубличным каналам связи, сообщает газета "Коммерсант"
2022-09-27T07:46
2022-09-27T07:46
2022-09-27T07:46
новости
ядерное оружие
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102062/71/1020627118_0:91:1524:948_1920x0_80_0_0_35a7eebe7f5112c4234e96fee86ca1e0.jpg
Источники уточнили, что Москва предупреждала Вашингтон, что поддержка Украины может привести к "опасной черте", но при это в Штатах заявляют о "катастрофических последствиях", если Россия применит ядерное оружие.Журналисты добавили, что стороны призывают друг друга успокоиться.Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что принципиальной позицией РФ является недопустимость ядерной войны. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что использование ядерного реагирования Россией по военной доктрине возможно только в ответ на агрессию.
https://ukraina.ru/20220926/1039097964.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102062/71/1020627118_70:0:1455:1039_1920x0_80_0_0_51d8ac018b405e438d96665b9c4d9919.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерное оружие, сша, россия
Новости, Ядерное оружие, США, Россия
"Коммерсант": высокопоставленные лица России и США контактируют по непубличным каналам связи
Представители России и США поддерживают контакты по непубличным каналам связи, сообщает газета "Коммерсант"
Источники уточнили, что Москва предупреждала Вашингтон, что поддержка Украины может привести к "опасной черте", но при это в Штатах заявляют о "катастрофических последствиях", если Россия применит ядерное оружие.
Журналисты добавили, что стороны призывают друг друга успокоиться.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что принципиальной позицией РФ является недопустимость ядерной войны. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что использование ядерного реагирования Россией по военной доктрине возможно только в ответ на агрессию.