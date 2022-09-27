"Коммерсант": высокопоставленные лица России и США контактируют по непубличным каналам связи - 27.09.2022 Украина.ру
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"Коммерсант": высокопоставленные лица России и США контактируют по непубличным каналам связи
"Коммерсант": высокопоставленные лица России и США контактируют по непубличным каналам связи - 27.09.2022 Украина.ру
"Коммерсант": высокопоставленные лица России и США контактируют по непубличным каналам связи
Представители России и США поддерживают контакты по непубличным каналам связи, сообщает газета "Коммерсант"
2022-09-27T07:46
2022-09-27T07:46
новости
ядерное оружие
сша
россия
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Источники уточнили, что Москва предупреждала Вашингтон, что поддержка Украины может привести к "опасной черте", но при это в Штатах заявляют о "катастрофических последствиях", если Россия применит ядерное оружие.Журналисты добавили, что стороны призывают друг друга успокоиться.Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что принципиальной позицией РФ является недопустимость ядерной войны. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что использование ядерного реагирования Россией по военной доктрине возможно только в ответ на агрессию.
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новости, ядерное оружие, сша, россия
Новости, Ядерное оружие, США, Россия

"Коммерсант": высокопоставленные лица России и США контактируют по непубличным каналам связи

07:46 27.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Представители России и США поддерживают контакты по непубличным каналам связи, сообщает газета "Коммерсант"
Источники уточнили, что Москва предупреждала Вашингтон, что поддержка Украины может привести к "опасной черте", но при это в Штатах заявляют о "катастрофических последствиях", если Россия применит ядерное оружие.
Журналисты добавили, что стороны призывают друг друга успокоиться.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что принципиальной позицией РФ является недопустимость ядерной войны. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что использование ядерного реагирования Россией по военной доктрине возможно только в ответ на агрессию.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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