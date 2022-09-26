"Пойду и буду воевать": рэпер Птаха готов отправиться на Украину - 26.09.2022 Украина.ру
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"Пойду и буду воевать": рэпер Птаха готов отправиться на Украину
"Пойду и буду воевать": рэпер Птаха готов отправиться на Украину - 26.09.2022 Украина.ру
"Пойду и буду воевать": рэпер Птаха готов отправиться на Украину
Популярный российский рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) выразил готовность воевать на Украине. Его слова 26 сентября приводятся на странице объединения ЦАО RECORDS в соцсетях
2022-09-26T15:05
2022-09-26T15:05
новости
рэп
украина
россия
донбасс
птаха
спецоперация
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Птаха родился в Баку. Его мать - азербайджанка, отец - армянин. С 9 лет живет в Москве. В рэп-музыке - с середине 1990-х гг. Участник популярных рэп-групп CENTR и "Отверженные". Ныне состоит в коллективе "Три кита". "Я не буду тем самым слабым звеном в своем роду — мой прадед дошел до Берлина и вернулся обратно. Я не буду позорить свой род &lt;...&gt;. Я так же, как и все, пойду и буду воевать. Без малейшего желания это делать, но для меня очень важно, меня воспитали так, что мужчина — это не просто особь мужского пола. Это определенные черты характера, склад ума, метод решения вопросов", - сказал 41-летний музыкант. В апреле этого года Птаха раскритиковал своих коллег по рэп-сцене, которые покинули РФ и выступили с антироссийских позиций. Он обвинил в "тупости и глупости" рэпера Фейса, который заявил, что русских не надо жалеть, а рэпера Оксимирона в том, что тот никогда не любил Россию и никогда ее любить не будет.Также Птаха высказывался и об Украине. По его словам, братские для русских народы - это, в первую очередь, белорусы и сербы. На Украине в это время, отмечал он, звучат националистические призывы, чему он сам является свидетелем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, рэп, украина, россия, донбасс, птаха, спецоперация
Новости, рэп, Украина, Россия, Донбасс, Птаха, Спецоперация

"Пойду и буду воевать": рэпер Птаха готов отправиться на Украину

15:05 26.09.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэпер Птаха (Давид Нуриев)
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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Популярный российский рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) выразил готовность воевать на Украине. Его слова 26 сентября приводятся на странице объединения ЦАО RECORDS в соцсетях
Птаха родился в Баку. Его мать - азербайджанка, отец - армянин. С 9 лет живет в Москве. В рэп-музыке - с середине 1990-х гг. Участник популярных рэп-групп CENTR и "Отверженные". Ныне состоит в коллективе "Три кита".
"Я не буду тем самым слабым звеном в своем роду — мой прадед дошел до Берлина и вернулся обратно. Я не буду позорить свой род <...>. Я так же, как и все, пойду и буду воевать. Без малейшего желания это делать, но для меня очень важно, меня воспитали так, что мужчина — это не просто особь мужского пола. Это определенные черты характера, склад ума, метод решения вопросов", - сказал 41-летний музыкант.
В апреле этого года Птаха раскритиковал своих коллег по рэп-сцене, которые покинули РФ и выступили с антироссийских позиций. Он обвинил в "тупости и глупости" рэпера Фейса, который заявил, что русских не надо жалеть, а рэпера Оксимирона в том, что тот никогда не любил Россию и никогда ее любить не будет.
Также Птаха высказывался и об Украине. По его словам, братские для русских народы - это, в первую очередь, белорусы и сербы. На Украине в это время, отмечал он, звучат националистические призывы, чему он сам является свидетелем.
Фестиваль уличной культуры M.I.R. - РИА Новости, 1920, 26.05.2018
26 мая 2018, 10:41
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НовостирэпУкраинаРоссияДонбассПтахаСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
15:12Политика Турции: украинцам – слова, русским – улыбки, себе – выгоду
15:05"Пойду и буду воевать": рэпер Птаха готов отправиться на Украину
15:04Чем Украина ответит на мобилизацию в России
14:58Линия США по Украине приближает всех к опасной черте - Рябков
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