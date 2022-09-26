https://ukraina.ru/20220926/1039090242.html

"Пойду и буду воевать": рэпер Птаха готов отправиться на Украину

"Пойду и буду воевать": рэпер Птаха готов отправиться на Украину - 26.09.2022 Украина.ру

"Пойду и буду воевать": рэпер Птаха готов отправиться на Украину

Популярный российский рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) выразил готовность воевать на Украине. Его слова 26 сентября приводятся на странице объединения ЦАО RECORDS в соцсетях

2022-09-26T15:05

2022-09-26T15:05

2022-09-26T15:05

новости

рэп

украина

россия

донбасс

птаха

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039090655_0:39:1780:1040_1920x0_80_0_0_e6e3f4fbbf055daffac5c58e9ca3f1c4.jpg.webp

Птаха родился в Баку. Его мать - азербайджанка, отец - армянин. С 9 лет живет в Москве. В рэп-музыке - с середине 1990-х гг. Участник популярных рэп-групп CENTR и "Отверженные". Ныне состоит в коллективе "Три кита". "Я не буду тем самым слабым звеном в своем роду — мой прадед дошел до Берлина и вернулся обратно. Я не буду позорить свой род <...>. Я так же, как и все, пойду и буду воевать. Без малейшего желания это делать, но для меня очень важно, меня воспитали так, что мужчина — это не просто особь мужского пола. Это определенные черты характера, склад ума, метод решения вопросов", - сказал 41-летний музыкант. В апреле этого года Птаха раскритиковал своих коллег по рэп-сцене, которые покинули РФ и выступили с антироссийских позиций. Он обвинил в "тупости и глупости" рэпера Фейса, который заявил, что русских не надо жалеть, а рэпера Оксимирона в том, что тот никогда не любил Россию и никогда ее любить не будет.Также Птаха высказывался и об Украине. По его словам, братские для русских народы - это, в первую очередь, белорусы и сербы. На Украине в это время, отмечал он, звучат националистические призывы, чему он сам является свидетелем.

https://ukraina.ru/20180526/1020398481.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рэп, украина, россия, донбасс, птаха, спецоперация