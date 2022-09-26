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Херсонская область станет субъектом РФ в ближайшее время — Стремоусов
Херсонская область станет субъектом РФ в ближайшее время — Стремоусов - 26.09.2022 Украина.ру
Херсонская область станет субъектом РФ в ближайшее время — Стремоусов
Херсонская область стремится стать субъектом Российской Федерации уже в ближайшее время. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 26 сентября РИА Новости
2022-09-26T08:24
2022-09-26T08:24
2022-09-26T08:24
кирилл стремоусов
новости
россия
херсонская область
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"Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь", — сказал Стремоусов.По его словам, ход событий, связанный с вхождением Херсонской области в состав России, уже изменить и переломить невозможно, несмотря на все попытки запугивания и угрозы с украинской стороны.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кирилл стремоусов, новости, россия, херсонская область
Кирилл Стремоусов, Новости, Россия, Херсонская область
Херсонская область станет субъектом РФ в ближайшее время — Стремоусов
Херсонская область стремится стать субъектом Российской Федерации уже в ближайшее время. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 26 сентября РИА Новости
"Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь", — сказал Стремоусов.
По его словам, ход событий, связанный с вхождением Херсонской области в состав России, уже изменить и переломить невозможно, несмотря на все попытки запугивания и угрозы с украинской стороны.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.