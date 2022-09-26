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Херсонская область станет субъектом РФ в ближайшее время — Стремоусов

Херсонская область станет субъектом РФ в ближайшее время — Стремоусов - 26.09.2022 Украина.ру

Херсонская область станет субъектом РФ в ближайшее время — Стремоусов

Херсонская область стремится стать субъектом Российской Федерации уже в ближайшее время. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 26 сентября РИА Новости

2022-09-26T08:24

2022-09-26T08:24

2022-09-26T08:24

кирилл стремоусов

новости

россия

херсонская область

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"Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь", — сказал Стремоусов.По его словам, ход событий, связанный с вхождением Херсонской области в состав России, уже изменить и переломить невозможно, несмотря на все попытки запугивания и угрозы с украинской стороны.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кирилл стремоусов, новости, россия, херсонская область