Херсонская область станет субъектом РФ в ближайшее время — Стремоусов - 26.09.2022 Украина.ру
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Херсонская область станет субъектом РФ в ближайшее время — Стремоусов
Херсонская область станет субъектом РФ в ближайшее время — Стремоусов - 26.09.2022 Украина.ру
Херсонская область станет субъектом РФ в ближайшее время — Стремоусов
Херсонская область стремится стать субъектом Российской Федерации уже в ближайшее время. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 26 сентября РИА Новости
2022-09-26T08:24
2022-09-26T08:24
кирилл стремоусов
новости
россия
херсонская область
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"Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь", — сказал Стремоусов.По его словам, ход событий, связанный с вхождением Херсонской области в состав России, уже изменить и переломить невозможно, несмотря на все попытки запугивания и угрозы с украинской стороны.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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кирилл стремоусов, новости, россия, херсонская область
Кирилл Стремоусов, Новости, Россия, Херсонская область

Херсонская область станет субъектом РФ в ближайшее время — Стремоусов

08:24 26.09.2022
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
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Херсонская область стремится стать субъектом Российской Федерации уже в ближайшее время. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает 26 сентября РИА Новости
"Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь", — сказал Стремоусов.
По его словам, ход событий, связанный с вхождением Херсонской области в состав России, уже изменить и переломить невозможно, несмотря на все попытки запугивания и угрозы с украинской стороны.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.
 
Кирилл СтремоусовНовостиРоссияХерсонская область
 
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