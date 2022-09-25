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В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ

В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ - 25.09.2022 Украина.ру

В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ

Участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом 25 сентября заявила журналистам председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко

2022-09-25T09:53

2022-09-25T09:53

2022-09-25T09:53

лнр

эвакуация

референдум

новости

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"Утром сегодня (обстрелу) также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно", - сказала Кравченко.Она уточнила, что в ночь на воскресенье обстрелам подверглись еще Северодонецк и Стаханов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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лнр, эвакуация, референдум, новости