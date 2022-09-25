В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ - 25.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220925/1039062692.html
В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ
В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ - 25.09.2022 Украина.ру
В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ
Участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом 25 сентября заявила журналистам председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко
2022-09-25T09:53
2022-09-25T09:53
лнр
эвакуация
референдум
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039007405_0:222:3108:1970_1920x0_80_0_0_bb9ea04f0f86f9ecc49b4acfc55ecf47.jpg
"Утром сегодня (обстрелу) также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно", - сказала Кравченко.Она уточнила, что в ночь на воскресенье обстрелам подверглись еще Северодонецк и Стаханов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039007405_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_825c8492ddd0407a2f5565781e0e67d6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
лнр, эвакуация, референдум, новости
ЛНР, эвакуация, референдум, Новости

В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ

09:53 25.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом 25 сентября заявила журналистам председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко
"Утром сегодня (обстрелу) также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно", - сказала Кравченко.
Она уточнила, что в ночь на воскресенье обстрелам подверглись еще Северодонецк и Стаханов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
 
ЛНРэвакуацияреферендумНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума
10:20В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов
10:03Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона
09:54Мобилизация студентов, рост явки, удар по Херсону. Главное на утро 25 сентября
09:53В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ
09:39США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник Рейгана
09:27Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации
09:11Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти
08:58Запад "закатил истерику" из-за референдумов о присоединении к РФ — Лавров
08:56Мир "Великого кольца": об ответственности учёных и самостийности интеллигенции
08:47Ведущий Fox News раскритиковал Киев за угрозы нанести ядерный удар по России
08:43Юбилеи, всемирно известная щедривка и антироссийские нарративы. Чем жила культура Украины на неделе
08:35Арестович рассказал о призыве в армию всех украинских студентов
08:24Рогов объяснил, почему десятки иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме
08:14Андрей Пургин: Референдум в Донбассе превратился в административно-политическую спецоперацию
08:12Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме
08:00Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине
07:58День X для ЕС и Украины: к власти может придти "сестра Италии"
07:55"Вокруг Булгакова": in vino veritas
07:45Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах
Лента новостейМолния