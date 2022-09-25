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В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ
В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ - 25.09.2022 Украина.ру
В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ
Участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом 25 сентября заявила журналистам председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко
2022-09-25T09:53
2022-09-25T09:53
2022-09-25T09:53
лнр
эвакуация
референдум
новости
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"Утром сегодня (обстрелу) также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно", - сказала Кравченко.Она уточнила, что в ночь на воскресенье обстрелам подверглись еще Северодонецк и Стаханов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лнр, эвакуация, референдум, новости
ЛНР, эвакуация, референдум, Новости
В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ
Участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом 25 сентября заявила журналистам председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко
"Утром сегодня (обстрелу) также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно", - сказала Кравченко.
Она уточнила, что в ночь на воскресенье обстрелам подверглись еще Северодонецк и Стаханов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.