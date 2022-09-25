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Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти

Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти - 25.09.2022 Украина.ру

Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти

Группа наводчиков, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в Службу безопасности Украины (СБУ), задержана в Херсонской области. Об этом 25 сентября сообщили в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки

2022-09-25T09:11

2022-09-25T09:11

2022-09-25T09:11

херсонская область

сбу

новости

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"В Херсонской области была задержана группа, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в СБУ. Как оказалось, это были егеря с Кинбурнской косы", - говорится в материале.Там добавили, что задержанные также устроили несколько схронов с оружием и перевозили на лодках диверсантов через Днепр.В середине марта Минобороны РФ сообщило, что регион находится под полным контролем российских войск. При этом Украина пытается помешать налаживанию мирной жизни, в том числе обстреливает гражданские объекты в населенных пунктах. С 23 по 27 сентября в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках проходят референдумы по вопросу о вхождении этих территорий в состав России.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, сбу, новости