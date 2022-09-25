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Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти
Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти - 25.09.2022 Украина.ру
Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти
Группа наводчиков, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в Службу безопасности Украины (СБУ), задержана в Херсонской области. Об этом 25 сентября сообщили в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки
2022-09-25T09:11
2022-09-25T09:11
2022-09-25T09:11
херсонская область
сбу
новости
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"В Херсонской области была задержана группа, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в СБУ. Как оказалось, это были егеря с Кинбурнской косы", - говорится в материале.Там добавили, что задержанные также устроили несколько схронов с оружием и перевозили на лодках диверсантов через Днепр.В середине марта Минобороны РФ сообщило, что регион находится под полным контролем российских войск. При этом Украина пытается помешать налаживанию мирной жизни, в том числе обстреливает гражданские объекты в населенных пунктах. С 23 по 27 сентября в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках проходят референдумы по вопросу о вхождении этих территорий в состав России.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсонская область, сбу, новости
Херсонская область, СБУ, Новости
Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти
Группа наводчиков, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в Службу безопасности Украины (СБУ), задержана в Херсонской области. Об этом 25 сентября сообщили в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки
"В Херсонской области была задержана группа, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в СБУ. Как оказалось, это были егеря с Кинбурнской косы", - говорится в материале.
Там добавили, что задержанные также устроили несколько схронов с оружием и перевозили на лодках диверсантов через Днепр.
"Возглавлял группу замдиректора заповедника, у которого зять - офицер СБУ", - добавили в ВГА.
В середине марта Минобороны РФ сообщило, что регион находится под полным контролем российских войск. При этом Украина пытается помешать налаживанию мирной жизни, в том числе обстреливает гражданские объекты в населенных пунктах.
С 23 по 27 сентября в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках проходят референдумы по вопросу о вхождении этих территорий в состав России.