Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти - 25.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220925/1039062329.html
Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти
Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти - 25.09.2022 Украина.ру
Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти
Группа наводчиков, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в Службу безопасности Украины (СБУ), задержана в Херсонской области. Об этом 25 сентября сообщили в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки
2022-09-25T09:11
2022-09-25T09:11
херсонская область
сбу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101880/67/1018806723_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_a9a261ad67bb5fa6bef0c0ceb6b8c3e5.jpg
"В Херсонской области была задержана группа, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в СБУ. Как оказалось, это были егеря с Кинбурнской косы", - говорится в материале.Там добавили, что задержанные также устроили несколько схронов с оружием и перевозили на лодках диверсантов через Днепр.В середине марта Минобороны РФ сообщило, что регион находится под полным контролем российских войск. При этом Украина пытается помешать налаживанию мирной жизни, в том числе обстреливает гражданские объекты в населенных пунктах. С 23 по 27 сентября в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках проходят референдумы по вопросу о вхождении этих территорий в состав России.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101880/67/1018806723_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_3d2c133f8f2c1079907992c82420844f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
херсонская область, сбу, новости
Херсонская область, СБУ, Новости

Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти

09:11 25.09.2022
 
© Фото : пресс-служба НАБУнаручники задержание
наручники задержание - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Группа наводчиков, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в Службу безопасности Украины (СБУ), задержана в Херсонской области. Об этом 25 сентября сообщили в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки
"В Херсонской области была задержана группа, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в СБУ. Как оказалось, это были егеря с Кинбурнской косы", - говорится в материале.
Там добавили, что задержанные также устроили несколько схронов с оружием и перевозили на лодках диверсантов через Днепр.

"Возглавлял группу замдиректора заповедника, у которого зять - офицер СБУ", - добавили в ВГА.

В середине марта Минобороны РФ сообщило, что регион находится под полным контролем российских войск. При этом Украина пытается помешать налаживанию мирной жизни, в том числе обстреливает гражданские объекты в населенных пунктах.
С 23 по 27 сентября в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках проходят референдумы по вопросу о вхождении этих территорий в состав России.
 
Херсонская областьСБУНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума
10:20В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов
10:03Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона
09:54Мобилизация студентов, рост явки, удар по Херсону. Главное на утро 25 сентября
09:53В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ
09:39США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник Рейгана
09:27Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации
09:11Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти
08:58Запад "закатил истерику" из-за референдумов о присоединении к РФ — Лавров
08:56Мир "Великого кольца": об ответственности учёных и самостийности интеллигенции
08:47Ведущий Fox News раскритиковал Киев за угрозы нанести ядерный удар по России
08:43Юбилеи, всемирно известная щедривка и антироссийские нарративы. Чем жила культура Украины на неделе
08:35Арестович рассказал о призыве в армию всех украинских студентов
08:24Рогов объяснил, почему десятки иностранных наблюдателей не смогли принять участие в референдуме
08:14Андрей Пургин: Референдум в Донбассе превратился в административно-политическую спецоперацию
08:12Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме
08:00Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине
07:58День X для ЕС и Украины: к власти может придти "сестра Италии"
07:55"Вокруг Булгакова": in vino veritas
07:45Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах
Лента новостейМолния