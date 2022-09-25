https://ukraina.ru/20220925/1039062100.html

Мир "Великого кольца": об ответственности учёных и самостийности интеллигенции

Мир "Великого кольца": об ответственности учёных и самостийности интеллигенции - 25.09.2022 Украина.ру

Мир "Великого кольца": об ответственности учёных и самостийности интеллигенции

Тема ответственности учёных у Ивана Ефремова одна из важнейших. Он ведь и сам был учёным, но таким, от которого не зависит развитие технологий – палеонтологом... Украина.ру, 25.09.2022

2022-09-25T08:56

2022-09-25T08:56

2022-09-25T08:56

эксклюзив

ефремов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037660006_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2f37888dea32c4559e908ffaef8a9d4.jpg

Тема ответственности учёных у Ивана Ефремова одна из важнейших. Он ведь и сам был учёным, но таким, от которого не зависит развитие технологий – палеонтологом. Однако он делал всё от него зависящее, чтобы указать правильный, как он считал, путь к подлинной красоте, описанном им в философском романе "Лезвие бритвы".Если же говорить об учёных технических и естественных специальностей, то логично было бы ожидать противопоставления их судьбы в условиях капитализма и коммунизма.С капитализмом всё понятно: диктатор Торманса Чойо Чагас ругательски ругает учёных – они "обманщики, трусы и ничтожные прислужники. Во многих поколениях они обманывали правителей и народ Ян-Ях, и, насколько я знаю, то же было в старину на Земле". Справедливости ради надо отметить, что, хотя тоталитаризм Торманса и имеет капиталистические корни, по сути это описанный Лениным госкапитализм, от социализма отличный только классовой сущностью власти. Но капиталистов как класса на Тормансе нет – есть чиновники. Которые так же как чиновники-коммунисты уверяют (и, видимо, сами верят), что действуют в интересах народа.Но уж при коммунизме-то всё должно быть тик-ток?При коммунизме мы наблюдаем явления, которые заставляют нас в очередной раз задуматься над вопросом, а чем, собственно, ефремовская утопия отличается от ефремовской же антиутопии?В "Туманности Андромеды" мы знакомимся с физиком Бет Лоном. "Бет Лон был могучим умом, гипертрофированным за счёт слабого развития моральных устоев и торможения желаний. (...) Он привлёк мужественных молодых добровольцев, готовых на любой подвиг, лишь бы послужить знанию. Люди в опытах Бета Лона исчезали бесследно, как и предметы, и ни один не подал вести о себе “с той стороны” другого измерения, как на то рассчитывал жестокий математик. Когда Бет Лон отправил в “небытие” – вернее, попросту уничтожил – группу в двенадцать человек, он был предан суду".История сама по себе чудовищная, причём к науке она не имеет ровным счётом никакого отношения. Никакой даже теоретически представимой возможности "подать о себе вести" люди не имели, даже если не погибали мгновенно (вероятность чего тоже равна нулю, потому что Бет Лон не знал, куда он отправляет добровольцев).Эта история более напоминает "Клуб самоубийц" Роберта Стивенсона(хорошо на известный по прекрасному фильму "Приключения принца Флоризеля").Стоило бы присмотреться к мотивации участников этого клуба. Они точно хотели послужить науке или просто хотели распрощаться со счастливой жизнью в коммунистическом обществе так, чтобы передовая земная медицина не откачала (такие же мысли мучают Фай Родис в "Часе быка", когда ей нужно срочно умереть)?Ну и, наконец, совершенно замечательно обстоят дела с защитой права человека на жизнь – двенадцать человек погибло, прежде чем на деятельность Бет Лона обратили внимание. И дело ведь не только в деятельности правоохранительных органов (они в мире будущего есть) и в том, что никто никому ничего не сказал. Бет Лон проводил лабораторные эксперименты, требующие специального оборудования и энергии, но никто не поинтересовался, как используется оборудование и на что тратится энергия.Ещё более дикая ситуация с основной линией произведения, где сталкиваются два маньяка: абсолютно безответственный "сумасшедший учёный" Рен Боз, готовый поставить под угрозу всё что угодно во имя своих научных целей, и прошедший все мыслимые психологические проверки новый заведующий внешними станциями Мвен Мас, который готов поставить под угрозу вообще всё из-за сексуального возбуждения, охватившего его при виде давно умершей инопланетянки (ну это примерно как человек захватывает самолёт и гонит его в Швейцарию из любви к Одри Хепбёрн).В конечном итоге, никто не интересуется, за какой, собственно, надобностью заведующий внешними станциями устраивает во внеурочное время всепланетный блэкаут своим единоличным решением… И знаете что самое интересное? Мвен Маса не отправляют на принудительное лечение (как и Бет Лона, хотя оба социально опасны). Его даже не наказывают толком… Раскаялся? Вот и ладушки. Не будем больше ставить на такую ответственную работу (ответственная работа расценивается скорее как наказание, желающих её исполнять немного).Что характерно, если мы покинем "Мир Великого кольца" и переместимся в соседний "Мир Полдня" (по названию повести братьев Стругацких "Полдень, XXII век"), мы там обнаруживаем таких же безответственных людей, которые требуют от суперкомпьютера КРИ "создать непротиворечивую модель барана с семью ногами и без мозжечка". Зачем? А им интересно…Можно сколько угодно издеваться над химической лабораторией имени Зет Уга на Тормансе (Зет Уг – член "совета четырёх", местного политбюро, и к химии никакого отношения не имеет), но что-то нам подсказывает, что у этой лаборатории есть планы научной работы и отчётность за использование выделенных на работу ресурсов.И тут появляется понимание: "Мир Великого кольца" и "Мир Полдня" – идеальные миры интеллигенции, которая не обслуживает общество, а живёт сама по себе. В поздних произведениях Стругацких этот мир приобретает законченность – интеллигенция отрывается от надоевшего общества и улетает в космос, присоединившись к цивилизации Странников…

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20220917/1038769343.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

эксклюзив, ефремов