Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме - 25.09.2022 Украина.ру
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Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме
Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме - 25.09.2022 Украина.ру
Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал канцлера Германии Олафа Шольца пресечь давление на международного наблюдателя из ФРГ на референдуме по присоединению к России, передает 25 сентября РИА Новости
2022-09-25T08:12
2022-09-25T08:12
референдум
рогов
новости
запорожская область
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Речь идет о немецком гражданине Штеффене Бруно Шаллере.Он также отметил, что наблюдатель побывал на выборах в различных странах, а целью его поездки в Запорожскую область стала проверка информации об "изъятии паспортов" у тех, кто отказывается голосовать."Он смог лично убедиться, что это наглая ложь и продукт оголтелой украинской пропаганды", — заявил Рогов.В минувшую пятницу начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов Донбасса (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Голосование будет идти до 27 сентября.На следующий день были обнародованы данные о явке на референдумы за два дня. Количество проголосовавших составило около 46% жителей республики.
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референдум, рогов, новости, запорожская область
референдум, Рогов, Новости, Запорожская область

Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме

08:12 25.09.2022
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал канцлера Германии Олафа Шольца пресечь давление на международного наблюдателя из ФРГ на референдуме по присоединению к России, передает 25 сентября РИА Новости
Речь идет о немецком гражданине Штеффене Бруно Шаллере.

"Он приехал к нам по доброй воле в качестве наблюдателя, за свой счет и в свободное от основной работы время, а сейчас у него на родине оказывается давление на его работодателя, за то, что господин Шаллер решил посмотреть, как у нас организовано всенародное волеизъявление граждан", — рассказал Рогов.

Он также отметил, что наблюдатель побывал на выборах в различных странах, а целью его поездки в Запорожскую область стала проверка информации об "изъятии паспортов" у тех, кто отказывается голосовать.
"Он смог лично убедиться, что это наглая ложь и продукт оголтелой украинской пропаганды", — заявил Рогов.
В минувшую пятницу начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов Донбасса (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Голосование будет идти до 27 сентября.
На следующий день были обнародованы данные о явке на референдумы за два дня. Количество проголосовавших составило около 46% жителей республики.
 
референдумРоговНовостиЗапорожская область
 
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08:12Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме
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