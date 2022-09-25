https://ukraina.ru/20220925/1039042872.html
"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду
"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду - 25.09.2022 Украина.ру
"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что люди вынуждены набирать воду в подвалах даже во время обстрела - потому что в другой раз воды может не быть
2022-09-25T06:00
2022-09-25T06:00
2022-09-25T06:00
новости
украина
журналист
вода
донецк
жители
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Философия тут такая – обстрел, не обстрел, ты можешь погибнуть, а можешь не погибнуть, но завтра нужно будет чем-то мыться, что-то пить, рассказывает блогер. Люди понимают, что если ты воду не наберешь сейчас (когда она есть - ред.), то следующие три дня ты будешь без воды.Такая бытовуха усложняет жизнь, отмечает блогер. Бежать с ведрами за водой нужно даже во время обстрела, потому что в другой раз не знаешь, когда она будет.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220909/1038581819.html
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editors@ukraina.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, журналист, вода, донецк, жители
"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что люди вынуждены набирать воду в подвалах даже во время обстрела - потому что в другой раз воды может не быть