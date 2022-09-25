"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду - 25.09.2022 Украина.ру
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"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду
"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду - 25.09.2022 Украина.ру
"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что люди вынуждены набирать воду в подвалах даже во время обстрела - потому что в другой раз воды может не быть
2022-09-25T06:00
2022-09-25T06:00
новости
украина
журналист
вода
донецк
жители
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Философия тут такая – обстрел, не обстрел, ты можешь погибнуть, а можешь не погибнуть, но завтра нужно будет чем-то мыться, что-то пить, рассказывает блогер. Люди понимают, что если ты воду не наберешь сейчас (когда она есть - ред.), то следующие три дня ты будешь без воды.Такая бытовуха усложняет жизнь, отмечает блогер. Бежать с ведрами за водой нужно даже во время обстрела, потому что в другой раз не знаешь, когда она будет.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220909/1038581819.html
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новости, украина, журналист, вода, донецк, жители
Новости, Украина, журналист, вода, Донецк, жители

"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду

06:00 25.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что люди вынуждены набирать воду в подвалах даже во время обстрела - потому что в другой раз воды может не быть
Философия тут такая – обстрел, не обстрел, ты можешь погибнуть, а можешь не погибнуть, но завтра нужно будет чем-то мыться, что-то пить, рассказывает блогер. Люди понимают, что если ты воду не наберешь сейчас (когда она есть - ред.), то следующие три дня ты будешь без воды.
Я повторяю – война не отменяет работу, война не отменяет какие-то деловые встречи. Бывает - нет воды, так неловко, надо что-то придумать, не пойдешь же ты грязный.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Такая бытовуха усложняет жизнь, отмечает блогер. Бежать с ведрами за водой нужно даже во время обстрела, потому что в другой раз не знаешь, когда она будет.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
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