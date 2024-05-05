Путин проведёт последнюю встречу с уходящим в отставку кабмином - 05.05.2024 Украина.ру
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Путин проведёт последнюю встречу с уходящим в отставку кабмином
Путин проведёт последнюю встречу с уходящим в отставку кабмином - 05.05.2024 Украина.ру
Путин проведёт последнюю встречу с уходящим в отставку кабмином
Президент России Владимир Путин проведёт финальную встречу с членами правительства, которые перед инаугурацией сложат свои полномочия. График главы государства на неделю был озвучен в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1"
2024-05-05T18:19
2024-05-05T18:20
новости
владимир путин
россия
госдума
михаил мишустин
совет федерации
инаугурация
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Уточняется, что глава государства подведет итоги работы правительства под руководством председателя Михаила Мишустина. В прошлый раз такая встреча проводилась 6 мая 2018 года. После нее в 2024-ом президент сформирует свою администрацию, а также вынесет на рассмотрение Госдумы кандидатуры премьер-министра, а в Совет Федерации — федеральных министров. Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин вступит в должность на пятый срок 7 мая. На следующий день в столице проведут саммит Евразийского экономического союза, где Путин встретится с зарубежными коллегами. Затем президент посетит мероприятия в честь Дня Победы.
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новости, владимир путин, россия, госдума, михаил мишустин, совет федерации, инаугурация
Новости, Владимир Путин, Россия, Госдума, Михаил Мишустин, Совет Федерации, инаугурация

Путин проведёт последнюю встречу с уходящим в отставку кабмином

18:19 05.05.2024 (обновлено: 18:20 05.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с главой ФНС М. Мишустиным
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с главой ФНС М. Мишустиным - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин проведёт финальную встречу с членами правительства, которые перед инаугурацией сложат свои полномочия. График главы государства на неделю был озвучен в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1"
Уточняется, что глава государства подведет итоги работы правительства под руководством председателя Михаила Мишустина.
В прошлый раз такая встреча проводилась 6 мая 2018 года. После нее в 2024-ом президент сформирует свою администрацию, а также вынесет на рассмотрение Госдумы кандидатуры премьер-министра, а в Совет Федерации — федеральных министров.
Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин вступит в должность на пятый срок 7 мая. На следующий день в столице проведут саммит Евразийского экономического союза, где Путин встретится с зарубежными коллегами. Затем президент посетит мероприятия в честь Дня Победы.
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