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Путин проведёт последнюю встречу с уходящим в отставку кабмином

Путин проведёт последнюю встречу с уходящим в отставку кабмином - 05.05.2024 Украина.ру

Путин проведёт последнюю встречу с уходящим в отставку кабмином

Президент России Владимир Путин проведёт финальную встречу с членами правительства, которые перед инаугурацией сложат свои полномочия. График главы государства на неделю был озвучен в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1"

2024-05-05T18:19

2024-05-05T18:19

2024-05-05T18:20

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Уточняется, что глава государства подведет итоги работы правительства под руководством председателя Михаила Мишустина. В прошлый раз такая встреча проводилась 6 мая 2018 года. После нее в 2024-ом президент сформирует свою администрацию, а также вынесет на рассмотрение Госдумы кандидатуры премьер-министра, а в Совет Федерации — федеральных министров. Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин вступит в должность на пятый срок 7 мая. На следующий день в столице проведут саммит Евразийского экономического союза, где Путин встретится с зарубежными коллегами. Затем президент посетит мероприятия в честь Дня Победы.

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новости, владимир путин, россия, госдума, михаил мишустин, совет федерации, инаугурация