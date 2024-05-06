"Война обязательно начнется": американский офицер рассказал, почему оставил службу и переехал в Россию - 06.05.2024 Украина.ру
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"Война обязательно начнется": американский офицер рассказал, почему оставил службу и переехал в Россию
"Война обязательно начнется": американский офицер рассказал, почему оставил службу и переехал в Россию - 06.05.2024 Украина.ру
"Война обязательно начнется": американский офицер рассказал, почему оставил службу и переехал в Россию
Точно неизвестно, когда именно США развяжут войну с Россией, но это обязательно произойдет. Но, судя по американскому планированию всех последник 30 лет, все идет именно к этому. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-05-06T03:00
2024-05-06T03:00
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Офицер рассказал, что родители увезли его в Америку, когда ему было семь лет и он вырос в этой стране. Но когда он начал служить в штабе 18-го десантного корпуса в конце 1990-х годов, то увидел, что и на каком уровне планируется в отношении России, добавил эксперт.Однажды я понял, что больше не могу оставаться в американской армии по этическим причинам. После этого в 2010 году я переехал в Россию на постоянное место жительства, отметил офицер."И с тех по я всех предупреждаю: война обязательно начнется. Я не знаю, когда это произойдет. Но, судя по американскому планированию всех последних 30 лет, все идет именно к этому", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, америка, станислав крапивник, война, ввс сша, борис ельцин, конгресс сша, военный
Новости, Россия, США, Америка, Станислав Крапивник, война, ВВС США, Борис Ельцин, Конгресс США, военный

"Война обязательно начнется": американский офицер рассказал, почему оставил службу и переехал в Россию

03:00 06.05.2024
 
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF
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Точно неизвестно, когда именно США развяжут войну с Россией, но это обязательно произойдет. Но, судя по американскому планированию всех последник 30 лет, все идет именно к этому. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Офицер рассказал, что родители увезли его в Америку, когда ему было семь лет и он вырос в этой стране. Но когда он начал служить в штабе 18-го десантного корпуса в конце 1990-х годов, то увидел, что и на каком уровне планируется в отношении России, добавил эксперт.

"Неужели российскому руководству не было очевидно, что мы (Россия и США. - Ред.) всегда будем врагами? Я напомню, что тот же [бывший президент РФ Борис] Ельцин в Конгрессе кричал: "Господи, благослови Америку". Что вы можете требовать от простого человека, если власти его страны верили в американскую мечту?", - подчеркнул Крапивник.

Однажды я понял, что больше не могу оставаться в американской армии по этическим причинам. После этого в 2010 году я переехал в Россию на постоянное место жительства, отметил офицер.
"И с тех по я всех предупреждаю: война обязательно начнется. Я не знаю, когда это произойдет. Но, судя по американскому планированию всех последних 30 лет, все идет именно к этому", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
3 мая, 06:26
Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные рукиВ ближайшее время у нас будут прорывные действия в районе Авдеевки и в районе Часова Яра. Мы попытаемся расчленить группировку ВСУ, чтобы потом ее уничтожить. А если наши танки пойдут вперед, противник на месте сидеть не будет. Он будет или бежать, или отступать, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
 
НовостиРоссияСШААмерикаСтанислав КрапивниквойнаВВС СШАБорис ЕльцинКонгресс СШАвоенный
 
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