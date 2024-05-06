https://ukraina.ru/20240506/1054870535.html

"Война обязательно начнется": американский офицер рассказал, почему оставил службу и переехал в Россию

"Война обязательно начнется": американский офицер рассказал, почему оставил службу и переехал в Россию - 06.05.2024 Украина.ру

"Война обязательно начнется": американский офицер рассказал, почему оставил службу и переехал в Россию

Точно неизвестно, когда именно США развяжут войну с Россией, но это обязательно произойдет. Но, судя по американскому планированию всех последник 30 лет, все идет именно к этому. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-05-06T03:00

2024-05-06T03:00

2024-05-06T03:00

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Офицер рассказал, что родители увезли его в Америку, когда ему было семь лет и он вырос в этой стране. Но когда он начал служить в штабе 18-го десантного корпуса в конце 1990-х годов, то увидел, что и на каком уровне планируется в отношении России, добавил эксперт.Однажды я понял, что больше не могу оставаться в американской армии по этическим причинам. После этого в 2010 году я переехал в Россию на постоянное место жительства, отметил офицер."И с тех по я всех предупреждаю: война обязательно начнется. Я не знаю, когда это произойдет. Но, судя по американскому планированию всех последних 30 лет, все идет именно к этому", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240503/1054861328.html

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новости, россия, сша, америка, станислав крапивник, война, ввс сша, борис ельцин, конгресс сша, военный