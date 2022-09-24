https://ukraina.ru/20220924/1039057124.html

Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий

Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий - 24.09.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий

Пока поменять вектор развития освобожденных территорий Украины и республик Донбасса невозможно, сначала нужно создать вокруг них зону безопасности, объяснил в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев

2022-09-24T18:05

2022-09-24T18:05

2022-09-24T18:05

новости

референдум

донбасс

восстановление

восстановление донбасса

политолог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103334/17/1033341711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_398deb80f8c6cddafe8573a20901889b.jpg.webp

Для этого, по его мнению, нужно защитить 60-70 километров зоны отчуждения вокруг границ зоны безопасности, возможно, даже 100.Прежде всего, когда это будет сделано, появится возможность для восстановления машиностроения, экономики, таких ключевых городов, как Славянск и Краматорск.Кроме того, отметил Евстафьев, важны еще политические условия развития. Они создадутся по итогам референдумов.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220924/1039056553.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, референдум, донбасс, восстановление, восстановление донбасса, политолог