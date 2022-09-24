Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий
Пока поменять вектор развития освобожденных территорий Украины и республик Донбасса невозможно, сначала нужно создать вокруг них зону безопасности, объяснил в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
Чтобы вектор развития поменялся, необходимо освободить всю территорию Донецкой народной республики, создать вокруг ДНР зону безопасности. Потому что системы залпового огня с дальностью 65-80 километров — это повседневная жизнь Донецка и части городов Луганской народной республики.
Для этого, по его мнению, нужно защитить 60-70 километров зоны отчуждения вокруг границ зоны безопасности, возможно, даже 100.
Прежде всего, когда это будет сделано, появится возможность для восстановления машиностроения, экономики, таких ключевых городов, как Славянск и Краматорск.
Кроме того, отметил Евстафьев, важны еще политические условия развития. Они создадутся по итогам референдумов.
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16:32"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумовГлавная задача референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в том, чтобы у жителей появилась уверенность, что их не бросят, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру