Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий - 24.09.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий
Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий - 24.09.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий
Пока поменять вектор развития освобожденных территорий Украины и республик Донбасса невозможно, сначала нужно создать вокруг них зону безопасности, объяснил в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
2022-09-24T18:05
2022-09-24T18:05
новости
референдум
донбасс
восстановление
восстановление донбасса
политолог
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Для этого, по его мнению, нужно защитить 60-70 километров зоны отчуждения вокруг границ зоны безопасности, возможно, даже 100.Прежде всего, когда это будет сделано, появится возможность для восстановления машиностроения, экономики, таких ключевых городов, как Славянск и Краматорск.Кроме того, отметил Евстафьев, важны еще политические условия развития. Они создадутся по итогам референдумов.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220924/1039056553.html
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новости, референдум, донбасс, восстановление, восстановление донбасса, политолог
Новости, референдум, Донбасс, восстановление, восстановление Донбасса, политолог

Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий

18:05 24.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Пока поменять вектор развития освобожденных территорий Украины и республик Донбасса невозможно, сначала нужно создать вокруг них зону безопасности, объяснил в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
Чтобы вектор развития поменялся, необходимо освободить всю территорию Донецкой народной республики, создать вокруг ДНР зону безопасности. Потому что системы залпового огня с дальностью 65-80 километров — это повседневная жизнь Донецка и части городов Луганской народной республики.
Для этого, по его мнению, нужно защитить 60-70 километров зоны отчуждения вокруг границ зоны безопасности, возможно, даже 100.
Прежде всего, когда это будет сделано, появится возможность для восстановления машиностроения, экономики, таких ключевых городов, как Славянск и Краматорск.
Кроме того, отметил Евстафьев, важны еще политические условия развития. Они создадутся по итогам референдумов.
Полный текст интервью читайте здесь.
Референдумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
16:32
"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумовГлавная задача референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в том, чтобы у жителей появилась уверенность, что их не бросят, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
 
НовостиреферендумДонбассвосстановлениевосстановление Донбассаполитолог
 
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Заголовок открываемого материала
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