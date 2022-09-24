https://ukraina.ru/20220924/1039056553.html

"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов

"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов - 24.09.2022 Украина.ру

"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов

Главная задача референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в том, чтобы у жителей появилась уверенность, что их не бросят, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-09-24T16:32

2022-09-24T16:32

2022-09-24T16:32

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Референдумы о вступлении в состав России в Народных Республиках и двух украинских областях начались накануне 23 сентября и продлятся до 27 числа.При этом, политолог отмечает, что референдумы не заменят побед на фронте, социально-экономического восстановления этих территорий и их реконструкции.Однако, с точки зрения психологического состояния жителей освобожденных территорий, считает он, референдумы необходимы.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220924/1039052032.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, референдум, лнр, днр, освобождённые регионы украины