"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов - 24.09.2022 Украина.ру
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"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов
"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов - 24.09.2022 Украина.ру
"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов
Главная задача референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в том, чтобы у жителей появилась уверенность, что их не бросят, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-09-24T16:32
2022-09-24T16:32
новости
референдум
лнр
днр
освобождённые регионы украины
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Референдумы о вступлении в состав России в Народных Республиках и двух украинских областях начались накануне 23 сентября и продлятся до 27 числа.При этом, политолог отмечает, что референдумы не заменят побед на фронте, социально-экономического восстановления этих территорий и их реконструкции.Однако, с точки зрения психологического состояния жителей освобожденных территорий, считает он, референдумы необходимы.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220924/1039052032.html
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новости, референдум, лнр, днр, освобождённые регионы украины
Новости, референдум, ЛНР, ДНР, освобождённые регионы Украины

"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов

16:32 24.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Главная задача референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в том, чтобы у жителей появилась уверенность, что их не бросят, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Референдумы о вступлении в состав России в Народных Республиках и двух украинских областях начались накануне 23 сентября и продлятся до 27 числа.
Главное значение референдумов — и в этом смысле, я, безусловно, их поддерживаю, считаю, что не надо затягивать, — это уверенность жителей, что их не бросят, что их не сдадут, что мы не совершим очередного маневра или жеста доброй воли, и они не окажутся в лапах карателей. Это главное.
При этом, политолог отмечает, что референдумы не заменят побед на фронте, социально-экономического восстановления этих территорий и их реконструкции.
Однако, с точки зрения психологического состояния жителей освобожденных территорий, считает он, референдумы необходимы.
Полный текст интервью читайте здесь.
12:36
Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными
 
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16:45Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев
16:32"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов
16:24Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев
16:00Очереди на референдум, фейки и удары. Главное на Украине на 16:00 24 сентября
15:58Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на Украине
15:35В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками
15:21Почему обменяли "азовцев"* и зачем нам Медведчук - Ищенко
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14:54Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев
14:48Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства
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14:17"Будет 22-й пакет помощи Украине" - политолог
13:49Эксперт: "Украинская армия закончилась"
13:40Блицкриг и удушение: политолог Евстафьев рассказал, что не получилось у США на Украине
13:33Министр иностранных дел Венгрии назвал свою главную задачу на встречах НАТО
13:13Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР
12:56В “Единой России” рассказали о региональных депутатах партии, отправляющихся на спецоперацию
12:36Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными
12:24Обстрелы, фиаско диверсантов, угрозы иранцам. Главное на Украине на 12:00 24 сентября
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