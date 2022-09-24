https://ukraina.ru/20220924/1039055414.html

Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на Украине

Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на Украине - 24.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на Украине

Страны-союзницы США не могут отреагировать на то, что Вашингтон нарушает биологическую безопасность, потому что находятся в полной зависимости от него, заявил в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев

2022-09-24T15:58

2022-09-24T15:58

2022-09-24T15:58

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По его словам, весь мир понимает, что такие исследования проводились не только на территории Украины, но в странах Среднего и Ближнего Востока, Южном Кавказе, Восточной Азии.Особенно опасно, по мнению эксперта то, что американские лаборатории есть и некоторых азиатских государствах постсоветского пространства, "бравирующих своей многовекторностью".Ранее на заседании ООН в Женеве США признались в проведении биологических исследований над малообеспеченными гражданами Украины.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1039025272.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, биолаборатории, биологическое оружие, биология, сша, украина