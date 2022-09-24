Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на Украине - 24.09.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на Украине
Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на Украине - 24.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на Украине
Страны-союзницы США не могут отреагировать на то, что Вашингтон нарушает биологическую безопасность, потому что находятся в полной зависимости от него, заявил в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
2022-09-24T15:58
2022-09-24T15:58
новости
биолаборатории
биологическое оружие
биология
сша
украина
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По его словам, весь мир понимает, что такие исследования проводились не только на территории Украины, но в странах Среднего и Ближнего Востока, Южном Кавказе, Восточной Азии.Особенно опасно, по мнению эксперта то, что американские лаборатории есть и некоторых азиатских государствах постсоветского пространства, "бравирующих своей многовекторностью".Ранее на заседании ООН в Женеве США признались в проведении биологических исследований над малообеспеченными гражданами Украины.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039025272.html
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Украина.ру
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новости, биолаборатории, биологическое оружие, биология, сша, украина
Новости, биолаборатории, биологическое оружие, биология, США, Украина

Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на Украине

15:58 24.09.2022
 
© Фото : Pavel Danilyuk: PexelsЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Фото : Pavel Danilyuk: Pexels
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Страны-союзницы США не могут отреагировать на то, что Вашингтон нарушает биологическую безопасность, потому что находятся в полной зависимости от него, заявил в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
Они как хорошие дворовые собачонки: все понимают, сказать не могут, потому что прилетит от американцев. Поэтому ловим мы американцев, не ловим — с точки зрения положения США в текущей, или, как принято говорить, актуальной системе международных отношений для США ничего не изменится. Они ее игнорируют, в грош не ставят. Они в грош не ставят даже ближайших союзников, не то что развивающиеся страны, которые как рыбы на льду в магазине лежат и думают, когда их начнут разделывать.
По его словам, весь мир понимает, что такие исследования проводились не только на территории Украины, но в странах Среднего и Ближнего Востока, Южном Кавказе, Восточной Азии.
Особенно опасно, по мнению эксперта то, что американские лаборатории есть и некоторых азиатских государствах постсоветского пространства, "бравирующих своей многовекторностью".
Ранее на заседании ООН в Женеве США признались в проведении биологических исследований над малообеспеченными гражданами Украины.
Полный текст интервью читайте здесь.
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Вчера, 13:52
Политолог рассказал, как можно наказать американские биолаборатории за их незаконные экспериментыДля того, чтобы заинтересовать Китай и другие страны вопросом об американских биолабораториях на Украине, необходимо обнародовать больше конкретной информации о них. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
 
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