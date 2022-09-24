В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками
У западных стран практически закончились танки Т-72, поэтому им приходится передавать киевскому режиму боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 сентября в американском издании Military Watch Magazine
Как сообщает специализирующееся на освещении военных тем издание, у стран НАТО, ранее бывших членами Варшавского договора или входивших в состав Югославии, почти не осталось Т-72 советского производства, потому что они уже были переданы киевскому режиму.
По информации издания, Словения договорилась с Германией о том, что Киеву будут поставлены словенские танки М-55, построенные на базе советских Т-55. Они отличаются модернизированным двигателем и бронёй, а также стандартной для НАТО 105-миллиметровой пушкой.
Полезность М-55 для Украины остаётся весьма сомнительной из-за калибра её основного орудия, поскольку он будет несовместим с имеющимися в стране с типами боеприпасов, кроме тех, которые будут поставлены вместе с самими машинами
При этом Словения полностью останется без танков в своей армии, поскольку Германия, по условиям соглашения, поставит в балканскую страну в обмен на переданные на Украину танки только бронетранспортёры и колёсные грузовики, заключает издание.