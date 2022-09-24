В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками - 24.09.2022 Украина.ру
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В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками
В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками - 24.09.2022 Украина.ру
В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками
У западных стран практически закончились танки Т-72, поэтому им приходится передавать киевскому режиму боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 сентября в американском издании Military Watch Magazine
2022-09-24T15:35
2022-09-24T15:35
новости
словения
нато
всу
танки
т-72 "урал"
военная помощь
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Как сообщает специализирующееся на освещении военных тем издание, у стран НАТО, ранее бывших членами Варшавского договора или входивших в состав Югославии, почти не осталось Т-72 советского производства, потому что они уже были переданы киевскому режиму.По информации издания, Словения договорилась с Германией о том, что Киеву будут поставлены словенские танки М-55, построенные на базе советских Т-55. Они отличаются модернизированным двигателем и бронёй, а также стандартной для НАТО 105-миллиметровой пушкой.При этом Словения полностью останется без танков в своей армии, поскольку Германия, по условиям соглашения, поставит в балканскую страну в обмен на переданные на Украину танки только бронетранспортёры и колёсные грузовики, заключает издание.
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новости, словения, нато, всу, танки, т-72 "урал", военная помощь
Новости, Словения, НАТО, ВСУ, танки, Т-72 "Урал", военная помощь

В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками

15:35 24.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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У западных стран практически закончились танки Т-72, поэтому им приходится передавать киевскому режиму боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 сентября в американском издании Military Watch Magazine
Как сообщает специализирующееся на освещении военных тем издание, у стран НАТО, ранее бывших членами Варшавского договора или входивших в состав Югославии, почти не осталось Т-72 советского производства, потому что они уже были переданы киевскому режиму.
Кулеба
17 сентября, 09:37
Кулеба пожаловался на Германию: просили танки, получили DingoГлава МИД Украины считает загадкой отказ Берлина поставлять Киеву танки. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung
По информации издания, Словения договорилась с Германией о том, что Киеву будут поставлены словенские танки М-55, построенные на базе советских Т-55. Они отличаются модернизированным двигателем и бронёй, а также стандартной для НАТО 105-миллиметровой пушкой.

Полезность М-55 для Украины остаётся весьма сомнительной из-за калибра её основного орудия, поскольку он будет несовместим с имеющимися в стране с типами боеприпасов, кроме тех, которые будут поставлены вместе с самими машинами

Military Watch Magazine
Американский журнал
При этом Словения полностью останется без танков в своей армии, поскольку Германия, по условиям соглашения, поставит в балканскую страну в обмен на переданные на Украину танки только бронетранспортёры и колёсные грузовики, заключает издание.
 
НовостиСловенияНАТОВСУтанкиТ-72 "Урал"военная помощь
 
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