https://ukraina.ru/20220924/1039054334.html

В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками

В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками - 24.09.2022 Украина.ру

В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками

У западных стран практически закончились танки Т-72, поэтому им приходится передавать киевскому режиму боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 сентября в американском издании Military Watch Magazine

2022-09-24T15:35

2022-09-24T15:35

2022-09-24T15:35

новости

словения

нато

всу

танки

т-72 "урал"

военная помощь

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Как сообщает специализирующееся на освещении военных тем издание, у стран НАТО, ранее бывших членами Варшавского договора или входивших в состав Югославии, почти не осталось Т-72 советского производства, потому что они уже были переданы киевскому режиму.По информации издания, Словения договорилась с Германией о том, что Киеву будут поставлены словенские танки М-55, построенные на базе советских Т-55. Они отличаются модернизированным двигателем и бронёй, а также стандартной для НАТО 105-миллиметровой пушкой.При этом Словения полностью останется без танков в своей армии, поскольку Германия, по условиям соглашения, поставит в балканскую страну в обмен на переданные на Украину танки только бронетранспортёры и колёсные грузовики, заключает издание.

https://ukraina.ru/20220917/1038822336.html

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новости, словения, нато, всу, танки, т-72 "урал", военная помощь