https://ukraina.ru/20220924/1039049451.html

Явка и ход референдума, Зеленский и ЛНР. Главное на Украине на утро 24 сентября

Явка и ход референдума, Зеленский и ЛНР. Главное на Украине на утро 24 сентября - 24.09.2022 Украина.ру

Явка и ход референдума, Зеленский и ЛНР. Главное на Украине на утро 24 сентября

Явка в Донбассе и Северной Таврии в первый день референдума составила около 20%. Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на ЛНР

2022-09-24T10:04

2022-09-24T10:04

2022-09-24T10:04

хроники

эксклюзив

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Явка на референдуме в Донецкой Народной Республике составила 23,64%, сообщил председатель Центризбиркома ДНР Владимир Высоцкий."Явка сегодня составила 23,64%. Отдельно отмечу результаты голосования по 45-й нашей территориальной избирательной комиссии — это зарубежная, сегодня проголосовали 117 720 человек, по территории ДНР, если вернуться уже к общему числу, то сегодня проголосовали более 370 тыс. избирателей", — цитирует его "Донецкое агентство новостей".Похожая явка и в Луганской Народной Республике. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко, в первый день референдума в нём приняли участие более 20% от общего количества внесённых в списки для голосования избирателей."По итогу на 20:00 общая явка составила 21.97%", - цитирует её "Луганский информационный центр".Она назвала общее количество принявших участие в голосовании в первый день в референдуме — 298 тыс. человек.Как сообщила в комментарии РИА "Новости" глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, по итогам первого для голосования в Херсонской области явка составила 15,31% от общего списка избирателей."По завершению первого дня голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав России явка составила 15,31 процента от общего списочного состава избирателей", — сообщила она.По словам Захаровой, явных нарушений на участках для голосования не выявили, "были единичные провокационные случаи, в основном неадекватные личности в состоянии алкогольного опьянения".Явка в Запорожской области составила 20,52%, сообщила агентству председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко."Завершился первый день референдума. Подомовой обход закончился в 20:00 вечера. Предварительная явка составила 20,52% с учетом голосования за рубежом", - сказала она.За рубежом проголосовали на референдуме 8370 человек. При этом в Мелитополе явка составила 20,43%.Такая явка свидетельствует о том, что голосование проходит без подтасовок и махинаций, отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий."Явка от 15% до 23%. Мне это говорит, как ни странно, о том, что они решили все делать честно. Могли бы нарисовать 101%", - отметил Шарий.Как заявил член Общественной палаты РФ Александр Холодов, жалоб на ход голосования в первый день референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не поступало."На удивление, даже жалоб на то, как проходит голосование, не поступало, однако мы можем наблюдать большое количество фейков в социальных сетях, причем они распространяются явно не из территории России", - заявил Холодов журналистам в ситуационном центре по наблюдению за выборами в ОП РФ.По его словам, всей недостоверной информации быстро находится опровержение, быстро выясняется, что находится на фото или видео на самом деле, публикуются опровержения."Поэтому в принципе можно сказать, что попытки запугать жителей, чтобы они не ходили голосовать - попытки безуспешны, народ, судя по той явке, которая есть, активно принимает участие в голосовании, впереди еще несколько дней, поэтому я думаю, что явка будет весьма больше", - подытожил член Общественной палаты.Как заявил в комментарии РИА "Новости" работающий в Бердянске в качестве наблюдателя депутат Госдумы РФ Артём Бичаев, сотрудники силовых структур проделали незаметную для многих, но очень эффективную работу по обеспечению безопасности референдумов на освобождённых территориях"Хотелось, честно говоря, отметить хорошую работу служб безопасности: и министерства обороны, и Росгвардии, и других специальных служб", - сказал Бичаев.По его словам, принятые меры практически незаметны для рядовых граждан и не создают дискомфорта."Но эти люди уже которую ночь не спят и круглые сутки напролет стараются сделать всё, чтобы всё прошло без происшествий", - добавил депутат.Голосование на референдуме продолжается.Зеленский и Луганская Народная РеспубликаПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 "военных администраций в Луганской области", сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.Согласно указу Зеленского, осуществить мероприятия, связанные с созданием указанных администраций, поручено Генеральному штабу Вооружённых сил Украины.Указ вступил в силу дня опубликования — 23 сентября.Ранее Зеленский объявил о создании "военных администраций" в 15 населённых пунктах Херсонской области. В Херсонской области указы Зеленского, как заявлял замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, не имеют юридической силы.Указ Зеленского об администрациях на территории ЛНР может свидетельствовать о подготовке наступательных планов на республику.Вечером 22 сентября глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане, расположенном близ границы с ЛНР."Ситуация на севере республики крайне сложная. Поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьёзные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление", - заявил Пушилин.Российский военкор Александр Коц предположил, что ВСУ попытаются организовать контрнаступление на Луганскую Народную Республику."И скорее всего это будет контрнаступление на ЛНР. Через Красный Лиман на Сватово", - прокомментировал он слова Пушилина.В самом Красном Лимане обстановка остаётся напряжённой."Сегодня, 23 сентября, ночь и утро в городе Красный Лиман прошли спокойно. Администрация продолжает работать в городе Красный Лиман, занимаемся раздачей гуманитарной помощи населению Красного Лимана и Краснолиманского района, а также готовимся к референдуму о вступлении Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации. Город Красный Лиман — наш. Город Красный Лиман мы никому не сдадим", - заявил глава администрации города Александр Петрикин.При этом, как сообщил журналист Коц, во время выдачи гуманитарной помощи населению город обстреляли ВСУ, 4 мирных жителя ранены.

https://ukraina.ru/20220923/1039047430.html

https://ukraina.ru/20220923/1039037551.html

https://ukraina.ru/20220923/1039017639.html

https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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