https://ukraina.ru/20220924/1039046266.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 24.09.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

Весь регион официально провозглашен тыловым, Буковина просит соль в Румынии, и новые КПП на границе с ЕС

2022-09-24T11:14

2022-09-24T11:14

2022-09-24T11:14

эксклюзив

западная украина

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Губернатор Буковины просит соль в Румынии, при этом в Черновцах игнорируют просьбу местной румынской общины о переименовании улиц в честь выдающихся деятелей румынского периода истории города.Западную Украину официально провозгласили тыломКабинет министров Украины условно разделил все области Украины на четыре типа: фронтовые, опорные, деоккупированные и тыловые, согласно близости к фронту и основным задачам во время войны. В частности, в список тыловых вошли все восемь областей Западной Украины: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская, Ровенская, Закарпатская, Черновицкая и Хмельницкая. Об этом 22 сентября сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев на Всеукраинском форуме местного самоуправления, который в девятый раз проходил во Львове."Сегодня области работают как никогда, помогая другим. Налажена логистика между общинами, принимающими вынужденных переселенцев. А иногда они ещё и демонстрируют экономический рост и развитие промышленности. Украинские общины – это каркас нашего сопротивления и устойчивости" – заявил Чернышев, принявший участие в форуме в онлайн-режиме.Эти слова прозвучали в ходе первой дискуссии форума – "Стратегия и полномочия городов во время войны". В нём лично участвовали председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, мэры Николаева и Житомира Александр Сенкевич и Сергей Сухомлин, а также председатель Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий. Модерировал дискуссию мэр Львова Андрей Садовый – очевидно потому, что организаторами форума являются Львовский городской совет и его коммунальное предприятие, "Институт города".В ходе первой дискуссии обсудили вопросы евроинтеграции, децентрализации и формирования государственного бюджета на следующий год. Кроме того, было анонсировано создание Фонда восстановления Украины, который будет заниматься сбором средств на восстановление инфраструктурных объектов. Его действие будут контролировать страны-доноры и международные организации, помогающие Украине.Губернатор Львовской области Максим Козицкий пообещал поддержку общинам со стороны государства. "На общину и город нужно смотреть как на живой организм, которому необходим ресурс. Но в первую очередь это не о деньгах, а о людях. Львовщина приютила с начала войны огромное количество отверженных людей. Общины Львовщины должны предоставить всем им работу, образование и счастливое будущее для детей. Для этого необходим ресурс, который государство будет предоставлять, но нам также важно видеть обратную связь и конечный результат таких вложений", – подчеркнул Максим Козицкий.Именно ресурсов попросили от государства в итоговой резолюции форума, которую направят в центральные органы власти Украины. "Во время войны наш первый пласт – это выгнать врага с нашей земли, а второй – перестроить нашу страну. Это можно сделать только когда мы будем вместе: Верховная Рада, Кабинет министров, Офис президента, все главы всех общин", – подчеркнул Андрей Садовый. Иными словами, речь идет об окончательной ликвидации остатков местного самоуправления."То, что сегодня мы встретились здесь, это большая победа. Многие общины раньше не общались между собой так, вживую. Все, кто сегодня приехали во Львов, уже своим присутствием дали импульс этому форуму" – заявил Садовый. Конечно, приезд спикера парламента и одного из ключевых замглавы Офиса президента крайне важен для престижа львовского мэра.Однако фактически он выдавал желаемое за действительное: даже большинство мэров областных центров Западной Украины во Львов не приехали, несмотря на уже официально тыловой статус их городов. Не говоря уже о мэрах Киева и Днепра – Кличко и Филатове, каждый из которых в прошлом проводил форумы представителей местного самоуправления, альтернативные мероприятию Садового.Буковина просит соль у РумынииВо вторник, 20 сентября, Черновицкую область посетил Чрезвычайный и полномочный посол Румынии на Украине Александру-Виктор Микула. Это произошло спустя несколько дней после того, как его бывший шеф, экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил: "Скажу прямо, со всей ответственностью. Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории. Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, а России – Донбасс и Крым. Это территории других стран. Иначе будет конфликт".Следует отметить, что в составе Румынии есть регион, который носит название "Буковина" – это южная часть когда-то единой австрийской провинции Буковина, полностью принадлежавшей Королевству Румыния в 1918-1940 годах. Северная же её часть, где проживает около 20% румын, сейчас является основой Черновицкой области, которую в Украине часто называют просто "Буковиной".Посол в первую очередь встретился с главой Черновицкой ОВА Русланом Запаранюком, и заверил, что Румыния никаких посягательств на кусок территории соседнего государства не имеет. "Румыния поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Мы показываем это своими делами", – подчеркнул Александру-Виктор Микула.Посол Румынии в Киеве рассказал, какую помощь его государство оказывает украинцам, покинувшим свои дома, и отметил, что в Румынии сейчас проживает около 70 тысяч граждан Украины. "В наших школах учится 3700 украинцев. Также у нас есть заведения, где учителя с Украины преподают на украинском языке по вашей программе", – добавил дипломат.Но этого губернатору украинской части Буковины показалось мало. Как сообщила через несколько часов после встречи пресс-служба Черновицкой ОВА, губернатор украинской части Буковины попросил у посла Румынии… соль. "Буковина готовится к зиме. В крае ищут соль для посыпания дорог. С просьбой помочь в этом вопросе к Чрезвычайному и Полномочному Послу Румынии в Украине Александру-Виктору Микулу обратился начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк" – сообщили чиновники. Судя по всему, посол в ответ на эту просьбу вежливо промолчал.При этом в Черновцах, которые в 1918-1940 годах были очень важным городом Румынии, продолжают игнорировать эту часть своей истории. Румынское сообщество Черновцов ранее предлагало назвать более 30 улиц города в честь известных ученых, медиков, политиков и культурных деятелей своей общины. Среди них, в частности, Траян Попович – городской голова Черновцов, спасший в 1941 году от депортации примерно 30 тысяч евреев, за что он включен в список Праведников Мира.Однако в проекте решения Черновицкого городского совета, обнародованном накануне визита посла Румынии, нашлось место только одному румыну. В горсовете планируют переименовать улицу, названную в честь российского прозаика Алексея Новикова-Прибоя, в честь Иона Сбиеры – члена-основателя Румынского академического общества, администратора библиотеки Буковины и наставника румынского поэта Михая Эминеску.На это председатель Черновицкого областного Общества румынской культуры имени Михая Эминеску Василий Быку грустно сказал местным журналистам: "Понятно, что хотелось больше. Как-никак, в румынский период было много деятелей, также оставивших свой след в истории. Но спасибо за то, что хоть что-то переименовали". Что домнул Быку сказал на встрече руководства своего Общества с послом Румынии в Украине, неизвестно.На границах Украины с Румынией и Венгрией будут новые КППХотя поставки соли из Румынии остаются под вопросом, однако общение посла Румынии и губернатора Буковины всё же имело положительные последствия. Как сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА, дипломат на встрече сказал, что правительство Румынии согласовало внесение изменений в соглашение об открытии пунктов пропуска для международного сообщения.Согласно этим изменениям, два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе Черновицкой области с Румынией – "Красноильск – Викову-де-Сус" и "Дьяковцы – Раковец" – будут работать круглосуточно. Также здесь будут пропускать грузовой транспорт, но в тестовом режиме, с определенными ограничениями по весу. Во время встречи стороны также договорились включить в соглашение между правительствами Украины и Румынии строительство нового КПП "Шепот – Извоареле Сучевей" в Карпатах. Этот КПП действовал до 2007 года, когда Румыния вступила в Евросоюз.А уже на следующий день в Черновицкую область с целью инспекции положения дел на КПП "Красноильск – Викову-де-Сус" и "Дьяковцы – Раковец" прибыл заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. По его словам, эти пункты пропуска должны разгрузить другие КПП, в частности, на границе с Польшей, которые не могут справиться с потоком транспорта."Мы бы хотели открыть "Красноильск" в первой половине октября. Но даже если так не получится, я уверен, что до конца октября мы откроем. Там нет каких-то существенных работ, которые бы нас останавливали. Сначала планируем открыть движение для легковых автомобилей, позже – для пустых грузовиков", – сказал чиновник журналистам. По словам Найема, открытие пунктов пропуска затягивается из-за отсутствия финансирования, погодных условий и необходимости проведения некоторых работ с румынской стороны."Самые большие очереди две недели назад были на пунктах пропуска "Ягодин" и "Порубное". Первое КПП – это 40% всего экспорта, "Порубное" – поменьше. Сейчас на "Ягодине" грузовиков меньше, на "Порубном" – нет, потому что это направление румынского порта", – рассказал Найем. Напомню, на КПП "Порубное" очередь грузовиков давно превысила 30 километров, и начинается практически за Черновцами.Очереди, хотя и поменьше, выстроились и на украинско-венгерской границе – в Закарпатской области, где Мустафа Найем побывал ещё 20 сентября. Он провел встречу с Петером Киш-Парциу, заместителем государственного секретаря Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии, ответственным за региональное и трансграничное экономическое развитие. Чиновники договорились о том, что в селе Большая Паладь в ближайшие несколько месяцев может заработать новый КПП – "Великая Паладь – Надьгодош".Стороны говорили, прежде всего, о развитии дорожной инфраструктуры и существующих пунктов пропуска, среди прочего – о возможности увеличения пропускной способности ЧП "Лужанка – Берегшурань" для грузовых транспортных средств общим весом до 40 тонн. Ведь быстро разгрузить пункты пропуска можно только договорившись с венгерскими коллегами и организовав выезд пустого транспорта на соседних КПП.Что касается КПП в Большой Паладе, то здесь дорога с обеих сторон готова уже 8 лет, но непосредственно пункта пропуска нет, остановились на этапе ремонта дороги. Теперь, чтобы КПП заработал, нужно внести изменения в двустороннем соглашении. "Мы предложим свой вариант по юридической и материально-технической части, – сказал Мустафа Найем. – Я думаю, что организация временного пункта пропуска здесь не проблема: здесь все есть, дорога нормальная". Сначала КПП будет открыт для пешеходов и легкового транспорта, о запуске грузовиков через него пока речь не идет.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина