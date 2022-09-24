Эксперт рассказал, как мобилизация в РФ скажется на боевых действиях на Украине - 24.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как мобилизация в РФ скажется на боевых действиях на Украине
Эксперт рассказал, как мобилизация в РФ скажется на боевых действиях на Украине - 24.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как мобилизация в РФ скажется на боевых действиях на Украине
Частичная мобилизация поменяет обстановку на фронте, но результаты начнут сказываться медленно, через недели или месяцы, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-09-24T05:45
2022-09-24T05:45
мобилизация
новости
украина
россия
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его мнению, два-три месяца нужно для заметного результата.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038958503.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мобилизация, новости, украина, россия
мобилизация, Новости, Украина, Россия

Эксперт рассказал, как мобилизация в РФ скажется на боевых действиях на Украине

05:45 24.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области
Российско-белорусские учения Запад-2017 в Минской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Частичная мобилизация поменяет обстановку на фронте, но результаты начнут сказываться медленно, через недели или месяцы, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Это поменяет обстановку, результаты начнут сказываться медленно, через несколько недель минимум, потому что должна быть слаженности боевая, формирование сети и так далее.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его мнению, два-три месяца нужно для заметного результата.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 19:00
Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября
 
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