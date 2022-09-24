https://ukraina.ru/20220924/1039020531.html

Эксперт рассказал, как мобилизация в РФ скажется на боевых действиях на Украине

Эксперт рассказал, как мобилизация в РФ скажется на боевых действиях на Украине - 24.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как мобилизация в РФ скажется на боевых действиях на Украине

Частичная мобилизация поменяет обстановку на фронте, но результаты начнут сказываться медленно, через недели или месяцы, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-09-24T05:45

2022-09-24T05:45

2022-09-24T05:45

мобилизация

новости

украина

россия

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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его мнению, два-три месяца нужно для заметного результата.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038958503.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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мобилизация, новости, украина, россия