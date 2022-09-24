https://ukraina.ru/20220924/1039020531.html
Эксперт рассказал, как мобилизация в РФ скажется на боевых действиях на Украине
Эксперт рассказал, как мобилизация в РФ скажется на боевых действиях на Украине - 24.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как мобилизация в РФ скажется на боевых действиях на Украине
Частичная мобилизация поменяет обстановку на фронте, но результаты начнут сказываться медленно, через недели или месяцы, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-09-24T05:45
2022-09-24T05:45
2022-09-24T05:45
мобилизация
новости
украина
россия
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его мнению, два-три месяца нужно для заметного результата.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038958503.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/15/1038927530_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_9c344a2544b7602e6278bd5e2260e4f0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, новости, украина, россия
Эксперт рассказал, как мобилизация в РФ скажется на боевых действиях на Украине
Частичная мобилизация поменяет обстановку на фронте, но результаты начнут сказываться медленно, через недели или месяцы, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру