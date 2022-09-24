Американист Дудаков рассказал, изменится ли политика США по Украине после референдумов - 24.09.2022 Украина.ру
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Американист Дудаков рассказал, изменится ли политика США по Украине после референдумов
Американист Дудаков рассказал, изменится ли политика США по Украине после референдумов - 24.09.2022 Украина.ру
Американист Дудаков рассказал, изменится ли политика США по Украине после референдумов
Проводимые в Донбассе и двух областях Украины референдумы никак не повлияют на политику правительства США. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
2022-09-24T05:30
2022-09-24T05:30
новости
малек дудаков
референдум
сша
киевский режим
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Он напомнил, что США до сих пор не признали итоги референдума в Крыму, поэтому вполне естественно, что они не признают итогов нынешнего голосования.Не изменится и военная стратегия правительства США на Украине, указал политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, малек дудаков, референдум, сша, киевский режим
Новости, Малек Дудаков, референдум, США, киевский режим

Американист Дудаков рассказал, изменится ли политика США по Украине после референдумов

05:30 24.09.2022
 
© Twitter / U.S. Embassy Kyiv
- РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Twitter / U.S. Embassy Kyiv
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Проводимые в Донбассе и двух областях Украины референдумы никак не повлияют на политику правительства США. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
Он напомнил, что США до сих пор не признали итоги референдума в Крыму, поэтому вполне естественно, что они не признают итогов нынешнего голосования.
Мыс Фиолент Крым
12 декабря 2021, 06:10
Лесев рассказал, как США формально воспринимают Крым российскимРезультаты встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина во многом позитивны для России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал киевский писатель Игорь Лесев
Не изменится и военная стратегия правительства США на Украине, указал политолог.

Американцы уже давно пошли по пути войны на истощение, они будут продолжать вести ее до того момента, пока не поймут то, что она их уже ни к чему не приведет. Пока что они до этого не дошли, поэтому будут продолжать накачивать Киев и деньгами, и вооружениями - в рамках тех соглашений, которые будут заключены и в рамках тех сумм, которые были выделены на всё это

Малек Дудаков
Малек Дудаков
Политолог-американист
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиМалек ДудаковреферендумСШАкиевский режим
 
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