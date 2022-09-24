Американист Дудаков рассказал, изменится ли политика США по Украине после референдумов

Американцы уже давно пошли по пути войны на истощение, они будут продолжать вести ее до того момента, пока не поймут то, что она их уже ни к чему не приведет. Пока что они до этого не дошли, поэтому будут продолжать накачивать Киев и деньгами, и вооружениями - в рамках тех соглашений, которые будут заключены и в рамках тех сумм, которые были выделены на всё это