https://ukraina.ru/20220924/1039016348.html
Американист Дудаков рассказал, изменится ли политика США по Украине после референдумов
Американист Дудаков рассказал, изменится ли политика США по Украине после референдумов - 24.09.2022 Украина.ру
Американист Дудаков рассказал, изменится ли политика США по Украине после референдумов
Проводимые в Донбассе и двух областях Украины референдумы никак не повлияют на политику правительства США. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
2022-09-24T05:30
2022-09-24T05:30
2022-09-24T05:30
новости
малек дудаков
референдум
сша
киевский режим
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Он напомнил, что США до сих пор не признали итоги референдума в Крыму, поэтому вполне естественно, что они не признают итогов нынешнего голосования.Не изменится и военная стратегия правительства США на Украине, указал политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20211212/1032863073.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, малек дудаков, референдум, сша, киевский режим
Новости, Малек Дудаков, референдум, США, киевский режим
Американист Дудаков рассказал, изменится ли политика США по Украине после референдумов
Проводимые в Донбассе и двух областях Украины референдумы никак не повлияют на политику правительства США. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков