https://ukraina.ru/20220924/1039015320.html
Ходаковский: мы столкнулись с набором добровольцев, не готовых к войне
Ходаковский: мы столкнулись с набором добровольцев, не готовых к войне - 24.09.2022 Украина.ру
Ходаковский: мы столкнулись с набором добровольцев, не готовых к войне
Сейчас союзные силы сталкиваются с ситуацией, когда в добровольцы идут люди, которые не имеют никакого боевого опыта и нуждаются в обучении. То же самое, скорее всего, будет касаться и мобилизованных, предположил командир батальона "Восток" из ДНР, полковник Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру
2022-09-24T07:00
2022-09-24T07:00
2022-09-24T07:00
новости
александр ходаковский
добровольцы
спецоперация
полковник
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А именно, пояснил он, для вновь прибывших бойцов организуются специальные сборы и подготовка к ним. В это время их готовят в прифронтовом пространстве, где они обучаются выполнять военные задачи.Полностью интервью с Александром Ходаковским можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220923/1039006130.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр ходаковский, добровольцы, спецоперация, полковник
Новости, Александр Ходаковский, добровольцы, Спецоперация, полковник
Ходаковский: мы столкнулись с набором добровольцев, не готовых к войне
Сейчас союзные силы сталкиваются с ситуацией, когда в добровольцы идут люди, которые не имеют никакого боевого опыта и нуждаются в обучении. То же самое, скорее всего, будет касаться и мобилизованных, предположил командир батальона "Восток" из ДНР, полковник Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру
"Мы сейчас, когда столкнулись с набором добровольцев из российских фанатских движений, увидели, что люди не готовы к войне. Морально-то они готовы были принять решение идти воевать, но военные навыки у них отсутствуют. Даже те ультрас, которые себя хорошо показывают в уличных драках, отношения к боевым действиям никогда раньше не имели. Большинство из них даже не служили. Это я говорю к тому, что многие, кого сейчас будут мобилизовывать, будут находиться в таком же статусе. И вот мы сейчас применяем к ним достаточно апробированную методику", - рассказал Ходаковский.
А именно, пояснил он, для вновь прибывших бойцов организуются специальные сборы и подготовка к ним. В это время их готовят в прифронтовом пространстве, где они обучаются выполнять военные задачи.
Полностью интервью с Александром Ходаковским можно прочитать здесь: