https://ukraina.ru/20220924/1039015320.html

Ходаковский: мы столкнулись с набором добровольцев, не готовых к войне

Ходаковский: мы столкнулись с набором добровольцев, не готовых к войне - 24.09.2022 Украина.ру

Ходаковский: мы столкнулись с набором добровольцев, не готовых к войне

Сейчас союзные силы сталкиваются с ситуацией, когда в добровольцы идут люди, которые не имеют никакого боевого опыта и нуждаются в обучении. То же самое, скорее всего, будет касаться и мобилизованных, предположил командир батальона "Восток" из ДНР, полковник Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

2022-09-24T07:00

2022-09-24T07:00

2022-09-24T07:00

новости

александр ходаковский

добровольцы

спецоперация

полковник

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А именно, пояснил он, для вновь прибывших бойцов организуются специальные сборы и подготовка к ним. В это время их готовят в прифронтовом пространстве, где они обучаются выполнять военные задачи.Полностью интервью с Александром Ходаковским можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220923/1039006130.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр ходаковский, добровольцы, спецоперация, полковник