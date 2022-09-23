Глава Крыма Аксенов проводил сына на фронт - 23.09.2022 Украина.ру
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Глава Крыма Аксенов проводил сына на фронт
Глава Крыма Аксенов проводил сына на фронт - 23.09.2022 Украина.ру
Глава Крыма Аксенов проводил сына на фронт
Сын главы Крыма Сергея Аксёнова попал под мобилизацию. Накануне Аксенов проводил его из Симферопольского военкомата в военную часть. Об этом Аксенов рассказал крымским журналистам 23 сентября
2022-09-23T13:29
2022-09-23T13:29
новости
аксенов
сын
мобилизация
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с мобилизованными гражданами и их семьями в Симферополе. Переподготовка и боевое слаживание новобранцев будет проходить в Севастополе. Аксенов пообщался с крымчанами и журналистами перед отправкой мобилизованных в "учебку".Аксенов рассказал, что его сын также попал под мобилизацию. Его призвали 23 сентября, и уже отправили в подразделение на территории части. Поступком сына Аксенов гордится. Ранее секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак рассказал о желании мобилизоваться четырех депутатов Госдумы России.
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новости, аксенов, сын, мобилизация
Новости, Аксенов, сын, мобилизация

Глава Крыма Аксенов проводил сына на фронт

13:29 23.09.2022
 
Сергей Аксенов и мобилизованные граждане
Сергей Аксенов и мобилизованные граждане
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Сын главы Крыма Сергея Аксёнова попал под мобилизацию. Накануне Аксенов проводил его из Симферопольского военкомата в военную часть. Об этом Аксенов рассказал крымским журналистам 23 сентября
Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с мобилизованными гражданами и их семьями в Симферополе. Переподготовка и боевое слаживание новобранцев будет проходить в Севастополе. Аксенов пообщался с крымчанами и журналистами перед отправкой мобилизованных в "учебку".
Аксенов рассказал, что его сын также попал под мобилизацию. Его призвали 23 сентября, и уже отправили в подразделение на территории части. Поступком сына Аксенов гордится.
"Пришёл ко мне сам, говорит: "Папа, позвонили с военкомата, я не могу остаться в стороне ситуации. Он в армии отслужил. Поэтому сегодня тоже провожал его из Симферопольского военкомата, как и других призывников", - рассказал Аксенов.
Ранее секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак рассказал о желании мобилизоваться четырех депутатов Госдумы России.
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