https://ukraina.ru/20220923/1039020774.html

Глава Крыма Аксенов проводил сына на фронт

Глава Крыма Аксенов проводил сына на фронт - 23.09.2022 Украина.ру

Глава Крыма Аксенов проводил сына на фронт

Сын главы Крыма Сергея Аксёнова попал под мобилизацию. Накануне Аксенов проводил его из Симферопольского военкомата в военную часть. Об этом Аксенов рассказал крымским журналистам 23 сентября

2022-09-23T13:29

2022-09-23T13:29

2022-09-23T13:29

новости

аксенов

сын

мобилизация

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с мобилизованными гражданами и их семьями в Симферополе. Переподготовка и боевое слаживание новобранцев будет проходить в Севастополе. Аксенов пообщался с крымчанами и журналистами перед отправкой мобилизованных в "учебку".Аксенов рассказал, что его сын также попал под мобилизацию. Его призвали 23 сентября, и уже отправили в подразделение на территории части. Поступком сына Аксенов гордится. Ранее секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак рассказал о желании мобилизоваться четырех депутатов Госдумы России.

https://ukraina.ru/20220923/1039008107.html

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новости, аксенов, сын, мобилизация