Ходаковский рассказал, куда направят мобилизованных

"Если такая методология будет применена к тем российским мобилизованным, считаю, что мы получим достаточно высокий результат. Если же людей, малоадаптированных к войне, сразу же бросить в горнило войны, то результат будет, скорее всего, ниже наших ожиданий, с одной стороны. С другой, мы поселим в людях не лучшие ассоциации. Поэтому я считаю, что нам нужно разрабатывать систему введения этих подразделений в боевой режим, если обстановка нам позволит. Я считаю, что у нас есть такая возможность", - сказал полковник.