Ходаковский рассказал, куда направят мобилизованных - 23.09.2022 Украина.ру
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Ходаковский рассказал, куда направят мобилизованных
Ходаковский рассказал, куда направят мобилизованных - 23.09.2022 Украина.ру
Ходаковский рассказал, куда направят мобилизованных
Многие из ныне пребывающих на фронт добровольцев готовы к войне морально, но не имеют никакого боевого опыта, поэтому нуждаются в обучении. Одна из таких групп сейчас занята на подготовке позиций, рассказал в интервью изданию Украина.ру командир батальона "Восток" из ДНР, полковник Александр Ходаковский
2022-09-23T12:26
2022-09-23T12:26
новости
александр ходаковский
мобилизация
полковник
добровольцы
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По его словам, одна из вновь сформированных групп сейчас прервала процесс полигонной подготовки и отбыла на подготовку позиций во втором эшелоне, чтобы постепенно войти в боевой режим.Потом, когда их будут распределять по подразделениям, добавил Ходаковский, их еще на какое-то время оставят во втором эшелоне для постепенной адаптации и вхождения в процесс боевых действий.Полностью интервью с Александром Ходаковским можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220923/1039006130.html
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новости, александр ходаковский, мобилизация, полковник, добровольцы
Новости, Александр Ходаковский, мобилизация, полковник, добровольцы

Ходаковский рассказал, куда направят мобилизованных

12:26 23.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации
Работа подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Многие из ныне пребывающих на фронт добровольцев готовы к войне морально, но не имеют никакого боевого опыта, поэтому нуждаются в обучении. Одна из таких групп сейчас занята на подготовке позиций, рассказал в интервью изданию Украина.ру командир батальона "Восток" из ДНР, полковник Александр Ходаковский
По его словам, одна из вновь сформированных групп сейчас прервала процесс полигонной подготовки и отбыла на подготовку позиций во втором эшелоне, чтобы постепенно войти в боевой режим.
Потом, когда их будут распределять по подразделениям, добавил Ходаковский, их еще на какое-то время оставят во втором эшелоне для постепенной адаптации и вхождения в процесс боевых действий.
"Если такая методология будет применена к тем российским мобилизованным, считаю, что мы получим достаточно высокий результат. Если же людей, малоадаптированных к войне, сразу же бросить в горнило войны, то результат будет, скорее всего, ниже наших ожиданий, с одной стороны. С другой, мы поселим в людях не лучшие ассоциации. Поэтому я считаю, что нам нужно разрабатывать систему введения этих подразделений в боевой режим, если обстановка нам позволит. Я считаю, что у нас есть такая возможность", - сказал полковник.
Полностью интервью с Александром Ходаковским можно прочитать здесь:
Александр Ходаковский интервью
09:24
Александр Ходаковский о том, как между собой связаны референдум в Донбассе и частичная мобилизация в РФ
 
НовостиАлександр Ходаковскиймобилизацияполковникдобровольцы
 
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