https://ukraina.ru/20220923/1039015960.html
Ходаковский рассказал, куда направят мобилизованных
Ходаковский рассказал, куда направят мобилизованных - 23.09.2022 Украина.ру
Ходаковский рассказал, куда направят мобилизованных
Многие из ныне пребывающих на фронт добровольцев готовы к войне морально, но не имеют никакого боевого опыта, поэтому нуждаются в обучении. Одна из таких групп сейчас занята на подготовке позиций, рассказал в интервью изданию Украина.ру командир батальона "Восток" из ДНР, полковник Александр Ходаковский
2022-09-23T12:26
2022-09-23T12:26
2022-09-23T12:26
новости
александр ходаковский
мобилизация
полковник
добровольцы
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По его словам, одна из вновь сформированных групп сейчас прервала процесс полигонной подготовки и отбыла на подготовку позиций во втором эшелоне, чтобы постепенно войти в боевой режим.Потом, когда их будут распределять по подразделениям, добавил Ходаковский, их еще на какое-то время оставят во втором эшелоне для постепенной адаптации и вхождения в процесс боевых действий.Полностью интервью с Александром Ходаковским можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220923/1039006130.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр ходаковский, мобилизация, полковник, добровольцы
Новости, Александр Ходаковский, мобилизация, полковник, добровольцы
Ходаковский рассказал, куда направят мобилизованных
Многие из ныне пребывающих на фронт добровольцев готовы к войне морально, но не имеют никакого боевого опыта, поэтому нуждаются в обучении. Одна из таких групп сейчас занята на подготовке позиций, рассказал в интервью изданию Украина.ру командир батальона "Восток" из ДНР, полковник Александр Ходаковский
По его словам, одна из вновь сформированных групп сейчас прервала процесс полигонной подготовки и отбыла на подготовку позиций во втором эшелоне, чтобы постепенно войти в боевой режим.
Потом, когда их будут распределять по подразделениям, добавил Ходаковский, их еще на какое-то время оставят во втором эшелоне для постепенной адаптации и вхождения в процесс боевых действий.
"Если такая методология будет применена к тем российским мобилизованным, считаю, что мы получим достаточно высокий результат. Если же людей, малоадаптированных к войне, сразу же бросить в горнило войны, то результат будет, скорее всего, ниже наших ожиданий, с одной стороны. С другой, мы поселим в людях не лучшие ассоциации. Поэтому я считаю, что нам нужно разрабатывать систему введения этих подразделений в боевой режим, если обстановка нам позволит. Я считаю, что у нас есть такая возможность", - сказал полковник.
Полностью интервью с Александром Ходаковским можно прочитать здесь: