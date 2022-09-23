https://ukraina.ru/20220923/1038981190.html

Военный эксперт объяснил, о каких именно потерях ВС России заявил Шойгу

Военный эксперт объяснил, о каких именно потерях ВС России заявил Шойгу - 23.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, о каких именно потерях ВС России заявил Шойгу

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что эксперты, считающие, что в число озвученных министром обороны потерь ВС РФ не вошли погибшие добровольцы, ошибаются

2022-09-23T07:45

2022-09-23T07:45

2022-09-23T07:45

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украина

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Эксперт прокомментировал заявление министра обороны Сергея Шойгу, в котором он назвал потери ВС РФ - они составили около 6 тысяч человек.По уверению эксперта, погибшие в ходе спецоперации добровольцы также вошли в объявленное Сергеем Шойгу число потерь. При этом полковник запаса подчеркнул, что есть потери и по линии ФСБ, и по линии Росгвардии. Информацию о них могут обнародовать главы этих ведомств.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220921/1038916551.html

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новости, украина