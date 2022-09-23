Военный эксперт объяснил, о каких именно потерях ВС России заявил Шойгу
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что эксперты, считающие, что в число озвученных министром обороны потерь ВС РФ не вошли погибшие добровольцы, ошибаются
Эксперт прокомментировал заявление министра обороны Сергея Шойгу, в котором он назвал потери ВС РФ - они составили около 6 тысяч человек.
Сразу скажу, что Шойгу говорил о потерях в Министерстве обороны. Некоторые эксперты говорят, что тут якобы не учитываются добровольцы. Это не так. Добровольцы тоже подписывали контракт с Минобороны.
По уверению эксперта, погибшие в ходе спецоперации добровольцы также вошли в объявленное Сергеем Шойгу число потерь.
При этом полковник запаса подчеркнул, что есть потери и по линии ФСБ, и по линии Росгвардии. Информацию о них могут обнародовать главы этих ведомств.
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