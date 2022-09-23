https://ukraina.ru/20220923/1038979566.html

"Все хорошо пока не будет": эксперт рассказал, какие отношения сейчас между Россией и Казахстаном

"Все хорошо пока не будет": эксперт рассказал, какие отношения сейчас между Россией и Казахстаном - 23.09.2022 Украина.ру

"Все хорошо пока не будет": эксперт рассказал, какие отношения сейчас между Россией и Казахстаном

России стоит максимально использовать те возможности, которые пока Казахстан ей предоставляет, отношения между странами будут напряженные, сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру

2022-09-23T07:15

2022-09-23T07:15

2022-09-23T07:15

казахстан

россия

новости

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Он рассказал, что русская диаспора в Казахстане многочисленна, но ее влияние не слишком высоко, потому что Россия, традиционно стараясь поддерживать хорошие отношения с властью, не поддерживает в достаточной мере наших соотечественников.По его словам, всё хорошо между Россией и Казахстаном пока не будет, но РФ к этому нужно стремиться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Ранее газета "Известия" сообщила, что карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать во вьетнамском банке BIDV и казахстанском "Халык".

https://ukraina.ru/20220919/1038847601.html

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казахстан, россия, новости