https://ukraina.ru/20220922/1038959058.html

Владимир Жарихин о том, кто пытается поссорить Россию с Казахстаном и чего хочет Токаев

Владимир Жарихин о том, кто пытается поссорить Россию с Казахстаном и чего хочет Токаев - 22.09.2022 Украина.ру

Владимир Жарихин о том, кто пытается поссорить Россию с Казахстаном и чего хочет Токаев

О внутренних проблемах, политическом раскладе внутри страны и отношениях России и Казахстана в интервью Украина.ру рассказал замдиректора Института стран СНГ... Украина.ру, 22.09.2022

2022-09-22T07:09

2022-09-22T07:09

2022-09-22T07:09

казахстан

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О внутренних проблемах, политическом раскладе внутри страны и отношениях России и Казахстана в интервью Украина.ру рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.— Владимир Леонидович, в последние дни тревожные новости приходят из Казахстана. Сегодня стало известно, что некоторые банки этой страны (как и вьетнамские) перестали принимать к оплате и обслуживанию российскую карту "Мир". А раньше такого не было. Кроме того, вчера стало известно, что в Казахстане стали предъявлять необоснованные требования водителям грузовых автомобилей и задерживать транзит. Что происходит, почему в Казахстане стали для россиян создавать искусственные сложности?— Кто нам палки в колеса ставит - мы знаем. Америка. Другое дело, что они ставят палки в колеса не только нам, но и тем, кто пытается нам помогать. Непростая ситуация, объективно. С одной стороны, давят американцы, у них кроме всего прочего, есть инструменты влияния. Казахская экономика сейчас почти полностью принадлежит транснациональным компаниям, в основном, американским. С другой стороны, Казахстан находится между двумя великими державами Евразии – России и Китая. Он понимает, что с ними обеими ссорится не стоит, поэтому вот такие сложные телодвижения возникают.— В начале нынешнего года в рамках ОДКБ Россия по просьбе властей Казахстана ввела в страну свой контингент, который защитил, а по сути спас страну и власть от госпереворота. Тогда много говорили, что "если Россия придет, то уже не уйдет". Но мы ушли и дали возможность Токаеву сформировать самостоятельное правительство, силовой и гуманитарный блоки. Почему же сегодня президент Казахстана, власти этой страны заняли антироссийскую позицию?— Он занял пока не антироссийскую, но скажем так, пока не пророссийскую позицию. Давайте такими терминами не будем разбрасываться – "бросил", "покинул"…Ну что же, это политика, в которой бывший зампред ООН Токаев - большой дока. В этой политике есть такие циничные вещи, как следование такой достаточно жесткой, но, к сожалению, работающей в международной политике истине – когда услуга оказана, она ничего не стоит.— Что это значит?— Это значит, что если мы помогли Токаеву, но при этом не обусловили эту помощь определенными условиями, нечего пенять, что эту помощь начинают забывать.— Столица страны на днях из Нур-Султана снова стала Астаной. Это принципиальное устранение всех признаков старой власти? Зачем? Чем плох Назарбаев для нынешней власти, если он мирным путем передал власть Токаеву?— Это наша давняя евразийская традиция. Достаточно вспомнить судьбу города Рыбинск, который несколько раз переименовывался, последний раз он был Андроповым некоторое время. Власть меняется, вместе с ней – название. Это тот самый случай. Но, в том числе, и сведение счетов с Назарбаевым.— Он же вроде мирно ушел. Почему так его выдавливают?— Это еще надо внимательней посмотреть, кто собственно говоря организовал эту смуту. Там, в том числе, были люди из окружения Назарбаева, его люди.— Я помню, Назарбаев хотел укрепить власть, а получилось вот так.— Они хотели власти, их не устраивал Токаев.— В Астане начался суд над подозреваемым в хищениях племянником Назарбаева Сатыбалдыулы. Это укрепление власти Токаева или элементарный передел собственности и власти?— Это с одной стороны так, с другой – мы видим достаточно справедливые действия, потому что там действительно было воровство в достаточно крупных масштабах. Поэтому говорить, что это только сведение счетов, было бы преувеличением.— Изменения в конституции предполагают, что президент Казахстана сможет избираться только на один семилетний срок. Внеочередные выборы намечены на эту осень. Какие сюрпризы могут быть и будут ли на этих выборах?— Я думаю, никак. Токаев выиграет.— Почему он не обеспечил себе большее количество сроков?— Он считает, что этого достаточно.— Известно, что США контролируют многие сырьевые отрасли Казахстана. Как это произошло и насколько глубоко зашло? Возможен ли для страны путь национализации и суверенизации экономики?— Это возможно, но это очень сложно. Казахстан, в отличии от России, в большей степени завязан на топливно-энергетический комплекс, у него в экономике страны значительно больший вес. — Чтобы это сделать, нужно менять политический курс?— Да, но пока, я так понимаю, там нет желающих так делать, как это делают сейчас в России.— Насколько в политическом плане Казахстан находится под влиянием США и что это сулит России и соседям? Что Россия должна и может делать в ответ на недружественные действия казахстанских властей?— Так же, как она и взаимодействует, наши президенты же находят общий язык. Стараться, потому что этому мешают, более того – угрожают, надо находить как-то возможности для взаимодействия и торговли.— Как отреагируют страны этого региона на принятие в состав РФ 4 новых областей и мобилизацию в России?— Не просто, все будет не просто. Потому что мы видим, насколько жестко все действуют по отношению к России, фактически идет необъявленная война. Ведутся постоянные попытки поссорить и страны Центральной Азии друг с другом, попытки поссорить Россию с Казахстаном под патриотическими лозунгами, это я тоже вижу.— Насколько сильна и влиятельна в Казахстане русская диаспора. Может ли она влиять на ситуацию в стране?— Она достаточно многочисленна, к сожалению, ее влияние не слишком высоко, в том числе и потому, что Россия традиционно, стараясь поддерживать хорошие отношения с властью, не поддерживает в достаточной мере наших соотечественников. Это наша традиционная болезнь.— Будем надеяться, что Казахстан с Россией не поругается и это не создаст новые проблемы в регионе. Как считаете, как все это повернется, какие тенденции вы видите?— Надо делать всё, чтобы в максимальной степени использовать те возможности, которые пока Казахстан нам предоставляет. Легче всего – обидеться и порвать отношения, это проще всего. Но, вы видите, какая ситуация в мире. Это будет создавать очень непростой характер отношений, поэтому всё хорошо пока не будет, но надо к этому стремиться. Будет напряженно.

https://ukraina.ru/20201110/1029563803.html

https://ukraina.ru/20220525/1034033108.html

https://ukraina.ru/20220921/1038917947.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

казахстан, интервью, россия, спецоперация, референдум, сша, украина, сво, владимир жарихин