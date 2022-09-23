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"Ставят палки в колеса": Жарихин рассказал, как США пытаются настроить Казахстан против РФ
"Ставят палки в колеса": Жарихин рассказал, как США пытаются настроить Казахстан против РФ - 23.09.2022 Украина.ру
"Ставят палки в колеса": Жарихин рассказал, как США пытаются настроить Казахстан против РФ
США создают помехи не только России, но и тем, кто пытается ей помогать, сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру
2022-09-23T06:30
2022-09-23T06:30
2022-09-23T06:30
новости
сша
казахстан
россия
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Ранее газета "Известия" сообщила, что карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать во вьетнамском банке BIDV и казахстанском "Халык".Он добавил, что казахская экономика сейчас почти полностью принадлежит транснациональным компаниям, в основном, американским.Казахстан находится между двумя великими державами Евразии — Россией и Китаем, он понимает, что с этими странами "ссориться не стоит, поэтому вот такие сложные телодвижения возникают", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220919/1038847601.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, казахстан, россия
"Ставят палки в колеса": Жарихин рассказал, как США пытаются настроить Казахстан против РФ
США создают помехи не только России, но и тем, кто пытается ей помогать, сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру
Ранее газета "Известия" сообщила, что карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать во вьетнамском банке BIDV и казахстанском "Халык".
Кто нам палки в колеса ставит — мы знаем. Америка. Другое дело, что они ставят палки в колеса не только нам, но и тем, кто пытается нам помогать. Непростая ситуация, объективно. С одной стороны, давят американцы, у них, кроме всего прочего, есть инструменты влияния.
Владимир Жарихин
замдиректора Института стран СНГ
Он добавил, что казахская экономика сейчас почти полностью принадлежит транснациональным компаниям, в основном, американским.
Казахстан находится между двумя великими державами Евразии — Россией и Китаем, он понимает, что с этими странами "ссориться не стоит, поэтому вот такие сложные телодвижения возникают", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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