https://ukraina.ru/20220923/1038977954.html

"Ставят палки в колеса": Жарихин рассказал, как США пытаются настроить Казахстан против РФ

"Ставят палки в колеса": Жарихин рассказал, как США пытаются настроить Казахстан против РФ - 23.09.2022 Украина.ру

"Ставят палки в колеса": Жарихин рассказал, как США пытаются настроить Казахстан против РФ

США создают помехи не только России, но и тем, кто пытается ей помогать, сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру

2022-09-23T06:30

2022-09-23T06:30

2022-09-23T06:30

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Ранее газета "Известия" сообщила, что карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать во вьетнамском банке BIDV и казахстанском "Халык".Он добавил, что казахская экономика сейчас почти полностью принадлежит транснациональным компаниям, в основном, американским.Казахстан находится между двумя великими державами Евразии — Россией и Китаем, он понимает, что с этими странами "ссориться не стоит, поэтому вот такие сложные телодвижения возникают", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220919/1038847601.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, казахстан, россия