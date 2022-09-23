https://ukraina.ru/20220923/1038975066.html

Политолог Корнилов рассказал, когда страны Запада перестанут вводить новые санкции против РФ

Политолог Корнилов рассказал, когда страны Запада перестанут вводить новые санкции против РФ - 23.09.2022 Украина.ру

Политолог Корнилов рассказал, когда страны Запада перестанут вводить новые санкции против РФ

Запад не остановится придумывать новые санкции против РФ, но и у России есть возможности ответить на их санкции, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

2022-09-23T06:00

2022-09-23T06:00

2022-09-23T06:00

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санкции

запад

корнилов

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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что что в новый пакет санкций против России войдут как персональные, так и секторальные ограничения. По его словам, ЕС планирует ввести новые санкции как можно скорее.По его словам, ресурсы на расширение санкций у западных стран есть, но и у РФ есть возможные ответы на их санкции.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038951262.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санкции, запад, корнилов