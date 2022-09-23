https://ukraina.ru/20220923/1038975066.html
Политолог Корнилов рассказал, когда страны Запада перестанут вводить новые санкции против РФ
Политолог Корнилов рассказал, когда страны Запада перестанут вводить новые санкции против РФ - 23.09.2022 Украина.ру
Политолог Корнилов рассказал, когда страны Запада перестанут вводить новые санкции против РФ
Запад не остановится придумывать новые санкции против РФ, но и у России есть возможности ответить на их санкции, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-09-23T06:00
2022-09-23T06:00
2022-09-23T06:00
новости
санкции
запад
корнилов
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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что что в новый пакет санкций против России войдут как персональные, так и секторальные ограничения. По его словам, ЕС планирует ввести новые санкции как можно скорее.По его словам, ресурсы на расширение санкций у западных стран есть, но и у РФ есть возможные ответы на их санкции.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038951262.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, запад, корнилов
Политолог Корнилов рассказал, когда страны Запада перестанут вводить новые санкции против РФ
Запад не остановится придумывать новые санкции против РФ, но и у России есть возможности ответить на их санкции, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру