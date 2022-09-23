https://ukraina.ru/20220923/1038967235.html

Суздальцев: Украина – орда с космическими аппетитами, которой не хватит и всей России, чтобы наесться

Суздальцев: Украина – орда с космическими аппетитами, которой не хватит и всей России, чтобы наесться - 23.09.2022 Украина.ру

Суздальцев: Украина – орда с космическими аппетитами, которой не хватит и всей России, чтобы наесться

За свое существование Россия потеряла много территорий, которые сейчас возвращает. Земли, что были в составе Украины находятся в крайне плачевном состоянии и потребуют больших вложений, чтобы хотя бы восстановить там дороги. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Суздальцев

2022-09-23T04:00

2022-09-23T04:00

2022-09-23T04:00

новости

андрей суздальцев

политолог

украина

россия

территории

восстановление

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Суздальцев подчеркнул, что Украина только эксплуатировала дороги, заводы и производства, оставшиеся ей еще от Светского Союза, не вложив в русские регионы ни копейки. Результат – отсутствие дорог и заброшенные предприятия."Просто какая-то вечно голодная орда с космическими аппетитами. Им никакой России до Камчатки не хватит, они только делят и грабят, грабят и делят. То есть нам еще сейчас предстоит нормально вложиться, чтобы восстановить жизнь на этих освобожденных территориях", - резюмировал эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220921/1038947332.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей суздальцев, политолог, украина, россия, территории, восстановление