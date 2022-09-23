https://ukraina.ru/20220923/1038967235.html
Суздальцев: Украина – орда с космическими аппетитами, которой не хватит и всей России, чтобы наесться
Суздальцев: Украина – орда с космическими аппетитами, которой не хватит и всей России, чтобы наесться - 23.09.2022 Украина.ру
Суздальцев: Украина – орда с космическими аппетитами, которой не хватит и всей России, чтобы наесться
За свое существование Россия потеряла много территорий, которые сейчас возвращает. Земли, что были в составе Украины находятся в крайне плачевном состоянии и потребуют больших вложений, чтобы хотя бы восстановить там дороги. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Суздальцев
2022-09-23T04:00
2022-09-23T04:00
2022-09-23T04:00
новости
андрей суздальцев
политолог
украина
россия
территории
восстановление
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Суздальцев подчеркнул, что Украина только эксплуатировала дороги, заводы и производства, оставшиеся ей еще от Светского Союза, не вложив в русские регионы ни копейки. Результат – отсутствие дорог и заброшенные предприятия."Просто какая-то вечно голодная орда с космическими аппетитами. Им никакой России до Камчатки не хватит, они только делят и грабят, грабят и делят. То есть нам еще сейчас предстоит нормально вложиться, чтобы восстановить жизнь на этих освобожденных территориях", - резюмировал эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220921/1038947332.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, политолог, украина, россия, территории, восстановление
Новости, Андрей Суздальцев, политолог, Украина, Россия, территории, восстановление
Суздальцев: Украина – орда с космическими аппетитами, которой не хватит и всей России, чтобы наесться
За свое существование Россия потеряла много территорий, которые сейчас возвращает. Земли, что были в составе Украины находятся в крайне плачевном состоянии и потребуют больших вложений, чтобы хотя бы восстановить там дороги. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Суздальцев
"У России терпение колоссальное, мы возвращаем свое. Напоминаю, Крым, в котором за 30 лет Украина гвоздя в забор не вколотила. Мы видели, что творится в Херсонской области и в Запорожье, там вообще дорог нет", - сказал он.
Суздальцев подчеркнул, что Украина только эксплуатировала дороги, заводы и производства, оставшиеся ей еще от Светского Союза, не вложив в русские регионы ни копейки. Результат – отсутствие дорог и заброшенные предприятия.
"Просто какая-то вечно голодная орда с космическими аппетитами. Им никакой России до Камчатки не хватит, они только делят и грабят, грабят и делят. То есть нам еще сейчас предстоит нормально вложиться, чтобы восстановить жизнь на этих освобожденных территориях", - резюмировал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь: