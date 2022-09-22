https://ukraina.ru/20220922/1038984077.html
Политолог предложил ввести самые жёсткие экономические санкции в отношении Прибалтики
Политолог предложил ввести самые жёсткие экономические санкции в отношении Прибалтики - 22.09.2022 Украина.ру
Политолог предложил ввести самые жёсткие экономические санкции в отношении Прибалтики
России следует принять в отношении стран Балтии самые жёсткие экономические санкции. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру
2022-09-22T14:55
2022-09-22T14:55
2022-09-22T14:55
сергей михеев
новости
прибалтика
эксперт
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"Потому что, как это ни странно, Латвия продолжает покупать российский газ, прибалтийские предприниматели продолжают продавать здесь свою продукцию. Транзитные потоки - не все, многие прекратились - но какие-то продолжают действовать. Надо делать то, что можно. <...> Давайте проведём некий аудит, проверку всего того, что же мы можем предпринять в этом смысле. И предпринять всё это, в конце концов" - сказал Михеев.Ранее ряд стран, в том числе Литва, Латвия, Эстония, Польша — запретили россиянам въезд с шенгенскими визами. Латвия требует от россиян осуждать действия власти при въезде в страну. Если кто не согласен — отказывают во въезде или вносят в чёрный список.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей михеев, новости, прибалтика, эксперт
Политолог предложил ввести самые жёсткие экономические санкции в отношении Прибалтики
России следует принять в отношении стран Балтии самые жёсткие экономические санкции. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру
"Потому что, как это ни странно, Латвия продолжает покупать российский газ, прибалтийские предприниматели продолжают продавать здесь свою продукцию. Транзитные потоки - не все, многие прекратились - но какие-то продолжают действовать. Надо делать то, что можно. <...> Давайте проведём некий аудит, проверку всего того, что же мы можем предпринять в этом смысле. И предпринять всё это, в конце концов" - сказал Михеев.
Ранее ряд стран, в том числе Литва, Латвия, Эстония, Польша — запретили россиянам въезд с шенгенскими визами. Латвия требует от россиян осуждать действия власти при въезде в страну. Если кто не согласен — отказывают во въезде или вносят в чёрный список.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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