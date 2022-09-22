Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена - 22.09.2022 Украина.ру
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Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена
Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена - 22.09.2022 Украина.ру
Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена
Журналисты российского телеканала "Звезда" опубликовали кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Видеозапись распространили в соцсетях
2022-09-22T13:38
2022-09-22T13:38
новости
минобороны
обмен
плен
украина
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В ночь на 21 сентября в Россию вернулись 55 военнослужащих из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ. В плену им грозила смертельная опасность. На кадрах, снятых журналистами "Звезды", военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета Ил-76МД. У одного мужчины на капюшоне куртки пятно, похожее на кровь. У другого перемотана шея, он хромает и опирается на товарища. На некоторых надеты синие рубахи и штаны, другие - в гражданской одежде и военной форме.
https://ukraina.ru/20220922/1038974252.html
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новости, минобороны, обмен, плен, украина
Новости, Минобороны, обмен, плен, Украина

Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена

13:38 22.09.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВ Россию вернулись 55 военнопленных с Украины
В Россию вернулись 55 военнопленных с Украины
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Журналисты российского телеканала "Звезда" опубликовали кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Видеозапись распространили в соцсетях
В ночь на 21 сентября в Россию вернулись 55 военнослужащих из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ. В плену им грозила смертельная опасность.
На кадрах, снятых журналистами "Звезды", военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета Ил-76МД. У одного мужчины на капюшоне куртки пятно, похожее на кровь. У другого перемотана шея, он хромает и опирается на товарища.
На некоторых надеты синие рубахи и штаны, другие - в гражданской одежде и военной форме.
Флаг на здании министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
12:19
В Минобороны России сделали заявление по обмену военнопленными с УкраинойВ Россию вернули 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны России
 
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