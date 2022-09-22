https://ukraina.ru/20220922/1038979458.html

Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена

Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена - 22.09.2022 Украина.ру

Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена

Журналисты российского телеканала "Звезда" опубликовали кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Видеозапись распространили в соцсетях

2022-09-22T13:38

2022-09-22T13:38

2022-09-22T13:38

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В ночь на 21 сентября в Россию вернулись 55 военнослужащих из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ. В плену им грозила смертельная опасность. На кадрах, снятых журналистами "Звезды", военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета Ил-76МД. У одного мужчины на капюшоне куртки пятно, похожее на кровь. У другого перемотана шея, он хромает и опирается на товарища. На некоторых надеты синие рубахи и штаны, другие - в гражданской одежде и военной форме.

https://ukraina.ru/20220922/1038974252.html

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новости, минобороны, обмен, плен, украина