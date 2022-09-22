https://ukraina.ru/20220922/1038979458.html
Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена
Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена - 22.09.2022 Украина.ру
Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена
Журналисты российского телеканала "Звезда" опубликовали кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Видеозапись распространили в соцсетях
2022-09-22T13:38
2022-09-22T13:38
2022-09-22T13:38
новости
минобороны
обмен
плен
украина
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В ночь на 21 сентября в Россию вернулись 55 военнослужащих из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ. В плену им грозила смертельная опасность. На кадрах, снятых журналистами "Звезды", военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета Ил-76МД. У одного мужчины на капюшоне куртки пятно, похожее на кровь. У другого перемотана шея, он хромает и опирается на товарища. На некоторых надеты синие рубахи и штаны, другие - в гражданской одежде и военной форме.
https://ukraina.ru/20220922/1038974252.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны, обмен, плен, украина
Новости, Минобороны, обмен, плен, Украина
Опубликованы кадры возвращения российских военных из плена
Журналисты российского телеканала "Звезда" опубликовали кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Видеозапись распространили в соцсетях