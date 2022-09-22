https://ukraina.ru/20220922/1038973499.html

Обстрелы, теракты, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 22 сентября

Обстрелы, теракты, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 22 сентября - 22.09.2022 Украина.ру

Обстрелы, теракты, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 22 сентября

Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Несмотря на это, в регионах продолжается подготовка к референдуму

2022-09-22T12:08

2022-09-22T12:08

2022-09-22T12:32

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки нанесли 60 ударов по территории республики.«На Донецком направлении противник применял РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, НАР (без применения авиации), на Горловском — РСЗО HIMARS, артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, миномёты 120 мм, выпустив 296 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов Республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новоселовка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы).«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица в ранее освобожденном Красном Лимане. Ранены 8 гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Гранитном, а также в ранее освобождённых Валерьяновке и Красном Лимане», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 26 домостроений в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке и Макеевке, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Троицкое, Новоайдар и Сватово с применением РСЗО M142 HIMARS, выпустив 18 ракет.«В результате обстрелов: в населённом пункте Новоайдар погиб мирный житель 1994 года рождения, и один человек ранен, разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, 8 единиц сельхозтехники, 2 легковых и один грузовой автомобиль, а также повреждено 4 жилых дома; в населённом пункте Сватово погиб 1 мирный житель и 7 человек получили ранения. Разрушено административное здание и гараж Сватовского подразделения Луганскгаза; в населённом пункте Троицкое получила ранения мирная жительница 1950 года рождения, частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждено 4 многоквартирных жилых дома, телевышка и молокозавод», — сообщил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Кроме того, Украина продолжает практику терактов на территориях Северной Таврии.Как сообщил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в Мелитополе в районе центрального рынка прогремел взрыв, пострадали три человека, власти считают произошедшее терактом.«Взрыв является терактом, устроенным спецслужбами режима Зеленского, который бесится из-за желания и начала самоопределения жителей Запорожской области. Это попытка запугать мирных жителей. Но нас этим не запугать и выбор однозначно будет сделан, подобными вещами они только убеждают нас в том, что мы делаем все правильно», — заявил Рогов.Он подчеркнул, что жизни троих пострадавших ничего не угрожает, им оказывают медицинскую помощь.Начались следственные действия, силовики устанавливают террористов по записям с камер наблюдения.Также Рогов сообщил о постоянных обстрелах украинскими военными Запорожской АЭС.Как сообщил Рогов, только за последние дни из-за обстрелов АЭС и прилегающей территории повреждены высоковольтная линия электропередачи, система охлаждения и оборудование связи одного из энергоблоков.«Огонь, по сути, идет постоянный, перманентный, то есть каждый день происходят обстрелы. Прилеты идут из тяжелой артиллерии… Сейчас уже используются уже и фугасы с осколочной составляющей, чтобы как можно больше осколков поражали все вокруг», — заявил Рогов уже в эфире Первого канала.К терактам Украина прибегает и на территории России. Так, утром 22 сентября ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта на одном из объектов нефтегазового комплекса.«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — указывалось в сообщении.Силовики задержали мужчину 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. Изъяты два самодельных взрывных устройства.На гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва.Также задержаны четыре пособника СБУ, граждане России, обеспечивавшие подготовку теракта.Позже были опубликованы кадры задержания агента украинских спецслужб.Подготовка к референдумуПредседатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий ожидает максимальную явку на референдуме о вхождении в состав России.«Ожидаем максимальную явку, но точные данные сможем подводить уже после окончания последнего дня референдума», — сказал Высоцкий в комментарии РИА «Новости».В то же время председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко в комментарии российским СМИ сообщила о запуске работы участковых комиссий референдума о присоединении к России.В свою очередь, председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила, что на территории Запорожской области на референдуме будет открыто 394 избирательных участка, 102 участка откроются за рубежом.«Всего на территории Запорожской области будут открыты 394 избирательных участка, также у нас будут открыты зарубежные участки, их на сегодняшний день 102», — сказала она.По словам главы ЦИК Запорожской области, на зарубежных участках смогут проголосовать те, кто выехал за пределы Запорожской области и находятся либо в РФ, либо в ДНР или ЛНР.Как заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, освобождённая часть Николаевской области включена в состав Херсонской временно, чтобы люди имели возможность принять участие в референдуме.«Для того чтобы они не остались в стороне от референдума, чтобы люди чувствовали, что о них помнят и не забыли, мы пошли на временное изменение административного устройства, потому что мы уверены, что и Николаев в скором будущем и Одесса присоединятся к нам», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».Ранее сообщалось, что освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской, ее жители также примут участие в предстоящем референдуме. Речь идет о приграничных Снигиревском и Александровском муниципальных округах.

https://ukraina.ru/20220922/1038966267.html

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https://ukraina.ru/20220921/1038932766.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив