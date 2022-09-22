В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - 22.09.2022 Украина.ру
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В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - 22.09.2022 Украина.ру
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили до 7 октября "желтый" уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
2022-09-22T08:37
2022-09-22T08:37
белгородская область
новости
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На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
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белгородская область, новости
Белгородская область, Новости

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

08:37 22.09.2022
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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В Белгородской области продлили до 7 октября "желтый" уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
"С сегодняшнего дня и до 7 октября продлеваем "жёлтый" уровень террористической опасности. Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
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