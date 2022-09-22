https://ukraina.ru/20220922/1038963686.html
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - 22.09.2022 Украина.ру
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили до 7 октября "желтый" уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
2022-09-22T08:37
2022-09-22T08:37
2022-09-22T08:37
белгородская область
новости
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На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20220922/1038961764.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белгородская область, новости
Белгородская область, Новости
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили до 7 октября "желтый" уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
"С сегодняшнего дня и до 7 октября продлеваем "жёлтый" уровень террористической опасности. Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.