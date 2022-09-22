Кнутов оценил возможность ввода войск стран НАТО на Украину - 22.09.2022 Украина.ру
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Кнутов оценил возможность ввода войск стран НАТО на Украину
Кнутов оценил возможность ввода войск стран НАТО на Украину - 22.09.2022 Украина.ру
Кнутов оценил возможность ввода войск стран НАТО на Украину
Включение в состав России республик Донбасса и двух областей, оккупированных киевским режимом, вряд ли приведёт к отправке на Украину регулярных соединений стран блока НАТО, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-09-22T05:15
2022-09-22T05:15
новости
спецоперация
нато
танки
военная помощь
польша
спецназ
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Что касается неформального участия стран НАТО в конфликте на Украине, то оно уже осуществляется, указал эксперт.Он добавил, что во время недавнего наступления ВСУ в Харьковской области в рядах ВСУ присутствовали “представители стран НАТО”, причём, по его словам, не только наёмники, но и спецназ.Кнутов считает вполне возможным дальнейшее расширение военных поставок стран НАТО киевскому режиму, вплоть до танков "Абрамс" или "Леопард" и самолётов F-16 или F-15. По его мнению, такие поставки возможны независимо от того, примет ли РФ в свой состав новые субъекты.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038795514.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, спецоперация, нато, танки, военная помощь, польша, спецназ
Новости, Спецоперация, НАТО, танки, военная помощь, Польша, спецназ

Кнутов оценил возможность ввода войск стран НАТО на Украину

05:15 22.09.2022
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Включение в состав России республик Донбасса и двух областей, оккупированных киевским режимом, вряд ли приведёт к отправке на Украину регулярных соединений стран блока НАТО, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Что касается неформального участия стран НАТО в конфликте на Украине, то оно уже осуществляется, указал эксперт.

Польша и так уже ввела войска на Украину, там реально прямо боевые подразделения, спецназ польский, действует просто под видом ЧВК

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор музея войск ПВО
Он добавил, что во время недавнего наступления ВСУ в Харьковской области в рядах ВСУ присутствовали “представители стран НАТО”, причём, по его словам, не только наёмники, но и спецназ.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 12:12
В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТОРазведка ЛНР выявила приезд офицеров НАТО в Харьковскую область, сообщает РИА "Новости" 16 сентября
Кнутов считает вполне возможным дальнейшее расширение военных поставок стран НАТО киевскому режиму, вплоть до танков "Абрамс" или "Леопард" и самолётов F-16 или F-15. По его мнению, такие поставки возможны независимо от того, примет ли РФ в свой состав новые субъекты.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияНАТОтанкивоенная помощьПольшаспецназ
 
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