https://ukraina.ru/20220922/1038948826.html

Кнутов оценил возможность ввода войск стран НАТО на Украину

Кнутов оценил возможность ввода войск стран НАТО на Украину - 22.09.2022 Украина.ру

Кнутов оценил возможность ввода войск стран НАТО на Украину

Включение в состав России республик Донбасса и двух областей, оккупированных киевским режимом, вряд ли приведёт к отправке на Украину регулярных соединений стран блока НАТО, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-09-22T05:15

2022-09-22T05:15

2022-09-22T05:15

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Что касается неформального участия стран НАТО в конфликте на Украине, то оно уже осуществляется, указал эксперт.Он добавил, что во время недавнего наступления ВСУ в Харьковской области в рядах ВСУ присутствовали “представители стран НАТО”, причём, по его словам, не только наёмники, но и спецназ.Кнутов считает вполне возможным дальнейшее расширение военных поставок стран НАТО киевскому режиму, вплоть до танков "Абрамс" или "Леопард" и самолётов F-16 или F-15. По его мнению, такие поставки возможны независимо от того, примет ли РФ в свой состав новые субъекты.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220916/1038795514.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, нато, танки, военная помощь, польша, спецназ