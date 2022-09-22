Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт - 22.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220922/1038946708.html
Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт
Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт - 22.09.2022 Украина.ру
Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что к процессу частичной мобилизации подключены государственные органы на местах и главы регионов, которые четко объяснят, кто подлежит призыву, а у кого есть отсрочка
2022-09-22T04:45
2022-09-22T04:45
новости
украина
граждане
призыв
отсрочка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037654273_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_4b7d1f326e92a3ff8301f5391ff03542.jpg
По словам военного обозревателя, призывать точно не будут студентов вузов, а также тех граждан, состояние здоровья которых не позволяет им отправиться на фронт. Людей, занятых на производстве в военно-промышленном комплексе, тоже не будут призывать. Все будет четко и конкретно, подчеркнул эксперт.При этом он напомнил, что призыву подлежит только один процент из всего мобилизационного потенциала России. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220921/1038940287.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037654273_52:0:2771:2039_1920x0_80_0_0_9134b5938cd57e808d28176fdd9a3de2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, граждане, призыв, отсрочка
Новости, Украина, граждане, призыв, отсрочка

Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт

04:45 22.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что к процессу частичной мобилизации подключены государственные органы на местах и главы регионов, которые четко объяснят, кто подлежит призыву, а у кого есть отсрочка
По словам военного обозревателя, призывать точно не будут студентов вузов, а также тех граждан, состояние здоровья которых не позволяет им отправиться на фронт.
Людей, занятых на производстве в военно-промышленном комплексе, тоже не будут призывать. Все будет четко и конкретно, подчеркнул эксперт.
При этом он напомнил, что призыву подлежит только один процент из всего мобилизационного потенциала России.

Потому что протяженность фронта свыше тысячи километров. Необходимо усилить тылы, логистические цепочки и места расположения на том или ином участке, потому что где тонко, там и рвется.

Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Отправка призывников на службу в Президентский полк - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 14:22
Частичная мобилизация. Кого призовут, почему проводится и что будет
 
НовостиУкраинагражданепризывотсрочка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:46Референдумы, о которых сегодня не выгодно вспоминать. Мировой опыт
06:00"Они хотят, чтобы Россия заплатила деньги": Царев рассказал о истинных целях Украины
05:45Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой
05:30Полковник в запасе объяснил, почему частичную мобилизацию решено объявить именно сейчас
05:15Кнутов оценил возможность ввода войск стран НАТО на Украину
05:00Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области
04:45Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт
04:30Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО
04:15Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь
04:00"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий
21:42Деды мобилизовали. Как организовать массовый призыв и победить в войне
20:30"Успел насолить бандеровцам". Киев обвинил донецкого историка в коллаборационизме
19:00Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября
18:31Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео
18:18Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"
17:25Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасность
17:25От дружбы с Россией до ядерного кошмара: как в мире отреагировали на заявления Путина
17:18ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР
17:03Суздальцев: мобилизация нужна, чтобы создать второй эшелон
17:01Россия после референдумов, причины и цели частичной мобилизации. О чём говорили эксперты 21 сентября
Лента новостейМолния