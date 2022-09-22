https://ukraina.ru/20220922/1038946708.html

Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт

Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт - 22.09.2022 Украина.ру

Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что к процессу частичной мобилизации подключены государственные органы на местах и главы регионов, которые четко объяснят, кто подлежит призыву, а у кого есть отсрочка

2022-09-22T04:45

2022-09-22T04:45

2022-09-22T04:45

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украина

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призыв

отсрочка

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По словам военного обозревателя, призывать точно не будут студентов вузов, а также тех граждан, состояние здоровья которых не позволяет им отправиться на фронт. Людей, занятых на производстве в военно-промышленном комплексе, тоже не будут призывать. Все будет четко и конкретно, подчеркнул эксперт.При этом он напомнил, что призыву подлежит только один процент из всего мобилизационного потенциала России. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220921/1038940287.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, граждане, призыв, отсрочка