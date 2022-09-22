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Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт
Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт - 22.09.2022 Украина.ру
Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что к процессу частичной мобилизации подключены государственные органы на местах и главы регионов, которые четко объяснят, кто подлежит призыву, а у кого есть отсрочка
2022-09-22T04:45
2022-09-22T04:45
2022-09-22T04:45
новости
украина
граждане
призыв
отсрочка
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По словам военного обозревателя, призывать точно не будут студентов вузов, а также тех граждан, состояние здоровья которых не позволяет им отправиться на фронт. Людей, занятых на производстве в военно-промышленном комплексе, тоже не будут призывать. Все будет четко и конкретно, подчеркнул эксперт.При этом он напомнил, что призыву подлежит только один процент из всего мобилизационного потенциала России. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220921/1038940287.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, граждане, призыв, отсрочка
Алёхин назвал категории граждан, которых точно не призовут на фронт
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что к процессу частичной мобилизации подключены государственные органы на местах и главы регионов, которые четко объяснят, кто подлежит призыву, а у кого есть отсрочка
По словам военного обозревателя, призывать точно не будут студентов вузов, а также тех граждан, состояние здоровья которых не позволяет им отправиться на фронт.
Людей, занятых на производстве в военно-промышленном комплексе, тоже не будут призывать. Все будет четко и конкретно, подчеркнул эксперт.
При этом он напомнил, что призыву подлежит только один процент из всего мобилизационного потенциала России.
Потому что протяженность фронта свыше тысячи километров. Необходимо усилить тылы, логистические цепочки и места расположения на том или ином участке, потому что где тонко, там и рвется.
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.