https://ukraina.ru/20220922/1038941841.html
"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий
"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий - 22.09.2022 Украина.ру
"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий
Член Общественной палаты РФ, журналист, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич в интервью изданию Украина.ру назвал предстоящий референдум жизненным желанием самих людей
2022-09-22T04:00
2022-09-22T04:00
2022-09-22T04:00
новости
украина
референдум
херсонская область
жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037430434_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_8391c83dc77e9a5599aa99c4080cd49f.jpg
По его словам, вхождение в состав России — это то, чего Донбасс добивался последние 8 лет. В мае 2014 года жители ЛНР и ДНР также высказались за независимость от Украины, напомнил эксперт. Теперь, подчеркнул он, важно зафиксировать мнение народа, для которого возвращение в Россию — это надежда на свободное будущее.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220921/1038930077.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037430434_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1cb1478a2090e1c14846b7f1eb6a1600.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, референдум, херсонская область, жители
Новости, Украина, референдум, Херсонская область, жители
"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий
Член Общественной палаты РФ, журналист, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич в интервью изданию Украина.ру назвал предстоящий референдум жизненным желанием самих людей