"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий - 22.09.2022 Украина.ру
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"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий
"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий - 22.09.2022 Украина.ру
"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий
Член Общественной палаты РФ, журналист, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич в интервью изданию Украина.ру назвал предстоящий референдум жизненным желанием самих людей
2022-09-22T04:00
2022-09-22T04:00
новости
украина
референдум
херсонская область
жители
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По его словам, вхождение в состав России — это то, чего Донбасс добивался последние 8 лет. В мае 2014 года жители ЛНР и ДНР также высказались за независимость от Украины, напомнил эксперт. Теперь, подчеркнул он, важно зафиксировать мнение народа, для которого возвращение в Россию — это надежда на свободное будущее.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220921/1038930077.html
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новости, украина, референдум, херсонская область, жители
Новости, Украина, референдум, Херсонская область, жители

"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий

04:00 22.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Член Общественной палаты РФ, журналист, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич в интервью изданию Украина.ру назвал предстоящий референдум жизненным желанием самих людей
Я вчера выступал в прямом эфире, и мне во время него писали жители Херсонской области с вопросом: ну когда же все это уже состоится, мы не можем больше ждать, не можем находиться под этими бесконечными обстрелами, мы хотим, чтобы нас защитила Россия, чтобы все это прекратилось.
Александр Малькевич
Член Общественной палаты РФ, журналист, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета
По его словам, вхождение в состав России — это то, чего Донбасс добивался последние 8 лет. В мае 2014 года жители ЛНР и ДНР также высказались за независимость от Украины, напомнил эксперт.
Теперь, подчеркнул он, важно зафиксировать мнение народа, для которого возвращение в Россию — это надежда на свободное будущее.
Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Корнилов интервью
Вчера, 13:15
Владимир Корнилов: Референдум меняет статус присоединяемых территорий и основания его защиты от нацистов
 
НовостиУкраинареферендумХерсонская областьжители
 
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