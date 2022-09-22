https://ukraina.ru/20220922/1038941841.html

"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий

"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий - 22.09.2022 Украина.ру

"Мы не можем больше ждать" - эксперт о настроениях жителей освобожденных территорий

Член Общественной палаты РФ, журналист, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич в интервью изданию Украина.ру назвал предстоящий референдум жизненным желанием самих людей

2022-09-22T04:00

2022-09-22T04:00

2022-09-22T04:00

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По его словам, вхождение в состав России — это то, чего Донбасс добивался последние 8 лет. В мае 2014 года жители ЛНР и ДНР также высказались за независимость от Украины, напомнил эксперт. Теперь, подчеркнул он, важно зафиксировать мнение народа, для которого возвращение в Россию — это надежда на свободное будущее.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220921/1038930077.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, референдум, херсонская область, жители