Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой - 22.09.2022 Украина.ру
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Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой
Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой - 22.09.2022 Украина.ру
Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой
Интенсивность боевых действий приостановится зимой на Украине, а весной активизируется с новыми силами, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру
2022-09-22T05:45
2022-09-22T05:45
новости
зима
боевые действия
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По его словам, думать о боевых действиях зимой должны "не простые солдаты и офицеры, а головы повыше, которые просчитали сетку войны и понимают, как должны вестись боевые действия с теми или иными климатическими условиями".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038918955.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, зима, боевые действия
Новости, Зима, боевые действия

Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой

05:45 22.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВойска ДНР взяли под контроль Волноваху
Войска ДНР взяли под контроль Волноваху - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Интенсивность боевых действий приостановится зимой на Украине, а весной активизируется с новыми силами, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру
Зимой боевые действия всегда приостанавливаются, а весной они происходят с новыми силами и с новой волной. Зимой слишком сложно вести войну. Это сложнее для людей, они начинают мерзнуть.
позывной "Айс"
замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР
По его словам, думать о боевых действиях зимой должны "не простые солдаты и офицеры, а головы повыше, которые просчитали сетку войны и понимают, как должны вестись боевые действия с теми или иными климатическими условиями".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:27
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НовостиЗимабоевые действия
 
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