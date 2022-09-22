https://ukraina.ru/20220922/1038934634.html
Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой
Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой - 22.09.2022 Украина.ру
Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой
Интенсивность боевых действий приостановится зимой на Украине, а весной активизируется с новыми силами, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру
2022-09-22T05:45
2022-09-22T05:45
2022-09-22T05:45
новости
зима
боевые действия
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По его словам, думать о боевых действиях зимой должны "не простые солдаты и офицеры, а головы повыше, которые просчитали сетку войны и понимают, как должны вестись боевые действия с теми или иными климатическими условиями".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038918955.html
зима
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зима, боевые действия
Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой
Интенсивность боевых действий приостановится зимой на Украине, а весной активизируется с новыми силами, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру