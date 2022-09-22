https://ukraina.ru/20220922/1038934634.html

Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой

Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой - 22.09.2022 Украина.ру

Пулемётчик из ЛНР" рассказал, как на Украине изменится интенсивность боевых действий зимой

Интенсивность боевых действий приостановится зимой на Украине, а весной активизируется с новыми силами, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру

2022-09-22T05:45

2022-09-22T05:45

2022-09-22T05:45

новости

зима

боевые действия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/29/1033502951_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_a8e96e9c1a8ab91e8466947a0b65bc94.jpg

По его словам, думать о боевых действиях зимой должны "не простые солдаты и офицеры, а головы повыше, которые просчитали сетку войны и понимают, как должны вестись боевые действия с теми или иными климатическими условиями".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038918955.html

зима

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зима, боевые действия