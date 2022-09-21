https://ukraina.ru/20220921/1038938405.html

Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации

Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру

Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что седьмой пункт опубликованного сегодня указа о частичной мобилизации предназначен для служебного пользования

2022-09-21T13:42

2022-09-21T13:42

2022-09-21T13:42

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указ

мобилизация

россия

песков

спецоперация

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При этом Песков отметил, что не может также назвать причину "закрытия" этого пункта. Неопубликованный седьмой пункт указа президента о частичной мобилизации, по его словам, связан с количеством мобилизуемых.Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации с 21 сентбяря. Мобилизованным присвоят статус военнослужащих ВС России, проходящих службу по контракту с соответствующим уровнем денежного содержания.

https://ukraina.ru/20220921/1038926051.html

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новости, указ, мобилизация, россия, песков, спецоперация