Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру
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Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации
Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру
Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что седьмой пункт опубликованного сегодня указа о частичной мобилизации предназначен для служебного пользования
2022-09-21T13:42
2022-09-21T13:42
новости
указ
мобилизация
россия
песков
спецоперация
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При этом Песков отметил, что не может также назвать причину "закрытия" этого пункта. Неопубликованный седьмой пункт указа президента о частичной мобилизации, по его словам, связан с количеством мобилизуемых.Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации с 21 сентбяря. Мобилизованным присвоят статус военнослужащих ВС России, проходящих службу по контракту с соответствующим уровнем денежного содержания.
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новости, указ, мобилизация, россия, песков, спецоперация
Новости, указ, мобилизация, Россия, Песков, Спецоперация

Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации

13:42 21.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что седьмой пункт опубликованного сегодня указа о частичной мобилизации предназначен для служебного пользования
Он (седьмой пункт - прим. ред.) для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
При этом Песков отметил, что не может также назвать причину "закрытия" этого пункта.
Неопубликованный седьмой пункт указа президента о частичной мобилизации, по его словам, связан с количеством мобилизуемых.
Единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тысяч человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации с 21 сентбяря. Мобилизованным присвоят статус военнослужащих ВС России, проходящих службу по контракту с соответствующим уровнем денежного содержания.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:48
Шойгу назвал точное число людей, которые попадут под частичную мобилизациюПо указу президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов, заявил 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу
 
НовостиуказмобилизацияРоссияПесковСпецоперация
 
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13:42Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации
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