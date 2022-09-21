https://ukraina.ru/20220921/1038938405.html
Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации
Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру
Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что седьмой пункт опубликованного сегодня указа о частичной мобилизации предназначен для служебного пользования
2022-09-21T13:42
2022-09-21T13:42
2022-09-21T13:42
новости
указ
мобилизация
россия
песков
спецоперация
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При этом Песков отметил, что не может также назвать причину "закрытия" этого пункта. Неопубликованный седьмой пункт указа президента о частичной мобилизации, по его словам, связан с количеством мобилизуемых.Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации с 21 сентбяря. Мобилизованным присвоят статус военнослужащих ВС России, проходящих службу по контракту с соответствующим уровнем денежного содержания.
https://ukraina.ru/20220921/1038926051.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, указ, мобилизация, россия, песков, спецоперация
Новости, указ, мобилизация, Россия, Песков, Спецоперация
Песков рассказал, о чем идет речь в неопубликованном седьмом пункте указа о частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что седьмой пункт опубликованного сегодня указа о частичной мобилизации предназначен для служебного пользования