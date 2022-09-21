https://ukraina.ru/20220921/1038931823.html

Китай призвал стороны украинского конфликта к переговорам

Китай призвал стороны украинского конфликта к переговорам - 21.09.2022 Украина.ру

Китай призвал стороны украинского конфликта к переговорам

Китай призывает стороны конфликта на Украине добиться прекращения огня путем переговоров, заявил 21 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя обращение президента России Владимира Путина

2022-09-21T11:42

2022-09-21T11:42

2022-09-21T12:48

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Лидер России Владимир Путин в обращении к россиянам 21 сентября заявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него.

https://ukraina.ru/20220921/1038926051.html

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новости, спецоперация, украина, владимир путин, мобилизация, китай