Китай призвал стороны украинского конфликта к переговорам - 21.09.2022 Украина.ру
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Китай призвал стороны украинского конфликта к переговорам
Китай призвал стороны украинского конфликта к переговорам - 21.09.2022 Украина.ру
Китай призвал стороны украинского конфликта к переговорам
Китай призывает стороны конфликта на Украине добиться прекращения огня путем переговоров, заявил 21 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя обращение президента России Владимира Путина
2022-09-21T11:42
2022-09-21T12:48
новости
спецоперация
украина
владимир путин
мобилизация
китай
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Лидер России Владимир Путин в обращении к россиянам 21 сентября заявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него.
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новости, спецоперация, украина, владимир путин, мобилизация, китай
Новости, Спецоперация, Украина, Владимир Путин, мобилизация, Китай

Китай призвал стороны украинского конфликта к переговорам

11:42 21.09.2022 (обновлено: 12:48 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Анна Раткогло / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Анна Раткогло
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Китай призывает стороны конфликта на Украине добиться прекращения огня путем переговоров, заявил 21 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя обращение президента России Владимира Путина

«Призываем стороны добиться прекращения огня путем диалога и переговоров и как можно скорее найти решение, учитывающее закономерные озабоченности в сфере безопасности каждой из сторон, также надеемся, что международное сообщество создаст возможность для этого».

Ван Вэньбинь
Официальный представитель МИД КНР
Лидер России Владимир Путин в обращении к россиянам 21 сентября заявил, что подписал указ о частичной мобилизации.
Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:48
Шойгу назвал точное число людей, которые попадут под частичную мобилизациюПо указу президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов, заявил 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу
 
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