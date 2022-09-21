https://ukraina.ru/20220921/1038931020.html
В Белгородской области приступили к мобилизации
В Белгородской области приступили к мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру
В Белгородской области приступили к мобилизации
Мобилизационные мероприятия начались в Белгородской области. Об этом 21 сентября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
2022-09-21T11:30
2022-09-21T11:30
2022-09-21T11:30
новости
мобилизация
белгородская область
владимир путин
указ
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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Власти Белгородской области начали выполнять указания главы государства. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации с 21 сентбяря. Мобилизованным присвоят статус военнослужащих ВС России, проходящих службу по контракту с соответствующим уровнем денежного содержания.
https://ukraina.ru/20220921/1038925584.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, белгородская область, владимир путин, указ
Новости, мобилизация, Белгородская область, Владимир Путин, указ
В Белгородской области приступили к мобилизации
Мобилизационные мероприятия начались в Белгородской области. Об этом 21 сентября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Власти Белгородской области начали выполнять указания главы государства.
"Приступили к их [поставленным задачам] исполнениям. Кто, как не Белгородская область понимает правильность, необходимость, своевременность принятых решений. Скорректировал свой рабочий график", - сказал Гладков.
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации с 21 сентбяря. Мобилизованным присвоят статус военнослужащих ВС России, проходящих службу по контракту с соответствующим уровнем денежного содержания.