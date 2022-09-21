https://ukraina.ru/20220921/1038931020.html

В Белгородской области приступили к мобилизации

В Белгородской области приступили к мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру

В Белгородской области приступили к мобилизации

Мобилизационные мероприятия начались в Белгородской области. Об этом 21 сентября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале

2022-09-21T11:30

2022-09-21T11:30

2022-09-21T11:30

новости

мобилизация

белгородская область

владимир путин

указ

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Власти Белгородской области начали выполнять указания главы государства. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации с 21 сентбяря. Мобилизованным присвоят статус военнослужащих ВС России, проходящих службу по контракту с соответствующим уровнем денежного содержания.

https://ukraina.ru/20220921/1038925584.html

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новости, мобилизация, белгородская область, владимир путин, указ