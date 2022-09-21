https://ukraina.ru/20220921/1038921731.html

В МИД РФ заявили, что присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность

В МИД РФ заявили, что присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность - 21.09.2022 Украина.ру

В МИД РФ заявили, что присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность

Военное присутствие Великобритании в высоких широтах порой носит провокационный характер и усиливает там напряженность, сказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов

2022-09-21T09:02

2022-09-21T09:02

2022-09-21T09:02

новости

арктика

великобритания

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Ранее глава второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что российская сторона на фоне роста присутствия НАТО в северных широтах предпримет необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье.

https://ukraina.ru/20220919/1038859813.html

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новости, арктика, великобритания