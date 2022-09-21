В МИД РФ заявили, что присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность - 21.09.2022 Украина.ру
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В МИД РФ заявили, что присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность
В МИД РФ заявили, что присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность - 21.09.2022 Украина.ру
В МИД РФ заявили, что присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность
Военное присутствие Великобритании в высоких широтах порой носит провокационный характер и усиливает там напряженность, сказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов
2022-09-21T09:02
2022-09-21T09:02
новости
арктика
великобритания
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Ранее глава второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что российская сторона на фоне роста присутствия НАТО в северных широтах предпримет необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье.
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новости, арктика, великобритания
Новости, Арктика, Великобритания

В МИД РФ заявили, что присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность

09:02 21.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВысокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта "Арктика – 2015"
Высокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта Арктика – 2015 - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Александр Ковалев
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Военное присутствие Великобритании в высоких широтах порой носит провокационный характер и усиливает там напряженность, сказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов
"Пекин, в отличие от стран НАТО, традиционно придерживается политики военной сдержанности в Заполярье. КНР не проводит военных учений в Арктическом регионе, чего нельзя сказать о неарктических членах альянса, например, Великобритании, чье военное присутствие в высоких широтах порой носит явно провокационный характер и усиливает там военную напряженность", - сказал Корчунов.
Ранее глава второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что российская сторона на фоне роста присутствия НАТО в северных широтах предпримет необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье.
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