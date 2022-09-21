https://ukraina.ru/20220921/1038920419.html

Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности – Стремоусов

Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности – Стремоусов - 21.09.2022 Украина.ру

Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности – Стремоусов

Все причастные к обстрелам Херсонской области со стороны Украины будут установлены и привлечены к ответственности, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов

2022-09-21T08:41

2022-09-21T08:41

2022-09-21T08:41

новости

херсонская область

кирилл стремоусов

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При выполнении СВО на Украине ВС РФ взяли под контроль всю территорию Херсонской области, а также приазовскую часть Запорожской области, расположенных на юге республики. В регионах были созданы военно-гражданские администрации, а также введен в оборот рубль. Там начали вещать российские каналы и радиостанции. Кроме того, обе области сообщили, что намерены войти в состав России.

https://ukraina.ru/20220920/1038906112.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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новости, херсонская область, кирилл стремоусов