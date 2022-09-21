https://ukraina.ru/20220921/1038920419.html
Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности – Стремоусов
Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности – Стремоусов - 21.09.2022 Украина.ру
Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности – Стремоусов
Все причастные к обстрелам Херсонской области со стороны Украины будут установлены и привлечены к ответственности, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов
2022-09-21T08:41
2022-09-21T08:41
2022-09-21T08:41
новости
херсонская область
кирилл стремоусов
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При выполнении СВО на Украине ВС РФ взяли под контроль всю территорию Херсонской области, а также приазовскую часть Запорожской области, расположенных на юге республики. В регионах были созданы военно-гражданские администрации, а также введен в оборот рубль. Там начали вещать российские каналы и радиостанции. Кроме того, обе области сообщили, что намерены войти в состав России.
https://ukraina.ru/20220920/1038906112.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, кирилл стремоусов
Новости, Херсонская область, Кирилл Стремоусов
Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности – Стремоусов
Все причастные к обстрелам Херсонской области со стороны Украины будут установлены и привлечены к ответственности, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов
"Все причастные к обстрелам Херсонской области представители украинских войск и наемники будут установлены и привлечены к ответственности. Все они будут сидеть на скамье подсудимых", - сказал Стремоусов.
При выполнении СВО на Украине ВС РФ взяли под контроль всю территорию Херсонской области, а также приазовскую часть Запорожской области, расположенных на юге республики. В регионах были созданы военно-гражданские администрации, а также введен в оборот рубль. Там начали вещать российские каналы и радиостанции. Кроме того, обе области сообщили, что намерены войти в состав России.