Американский журналист рассказал, как в США мстят его коллегам, работающим в российских или китайских СМИ - 21.09.2022 Украина.ру
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Американский журналист рассказал, как в США мстят его коллегам, работающим в российских или китайских СМИ
Американский журналист рассказал, как в США мстят его коллегам, работающим в российских или китайских СМИ - 21.09.2022 Украина.ру
Американский журналист рассказал, как в США мстят его коллегам, работающим в российских или китайских СМИ
Международные незападные СМИ на английском языке, такие, как китайский телеканал CGTN и росийский RT, выполняют очень важную функцию, донося до американцев точки зрения, отличающиеся от официальных Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил на днях Макс Блюменталь, основатель альтернативного новостного сайта Greyzone
2022-09-21T07:37
2022-09-21T07:37
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сми
китай
сша
свобода слова
цензура
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Он рассказал, что американское правительство стремится не допустить, чтобы такие точки зрения доводились до сведения американцев, потому что это может побудить их к участию в принятии внешнеполитических решений, указал журналистПоэтому появление таких телеканалов, как RT America, рассматривается Вашингтоном как угроза национальной безопасности, указал журналист.Он рассказал, что политика навешивания ярлыков, предупреждающая о связях с российским или китайским правительством, применяется не только в отношении таких СМИ в Twitter, но и в отношении личных учётных записей американцев, которые в этих СМИ работают.
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rt, global times, сми, китай, сша, свобода слова, цензура, новости
RT, Global Times, СМИ, Китай, США, свобода слова, цензура, Новости

Американский журналист рассказал, как в США мстят его коллегам, работающим в российских или китайских СМИ

07:37 21.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Международные незападные СМИ на английском языке, такие, как китайский телеканал CGTN и росийский RT, выполняют очень важную функцию, донося до американцев точки зрения, отличающиеся от официальных Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил на днях Макс Блюменталь, основатель альтернативного новостного сайта Greyzone
Он рассказал, что американское правительство стремится не допустить, чтобы такие точки зрения доводились до сведения американцев, потому что это может побудить их к участию в принятии внешнеполитических решений, указал журналист

(По мнению правительства США – ред.) американская общественность не должна участвовать в принятии важных решений, касающихся дипломатии или войны и мира. Она не должна принимать во внимание точку зрения тех, кого назначили врагами

Макс Блюменталь
Макс Блюменталь
Основатель сайта Greyzone
Поэтому появление таких телеканалов, как RT America, рассматривается Вашингтоном как угроза национальной безопасности, указал журналист.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 04:30
Соцсеть Reddit запретила размещать ссылки на RT и SputnikАмериканская социальная сеть Reddit запретила размещать на ресурсе ссылки на российские информационные агентства RT и Sputnik. Об этом сообщается на сайте Reddit 4 марта
Он рассказал, что политика навешивания ярлыков, предупреждающая о связях с российским или китайским правительством, применяется не только в отношении таких СМИ в Twitter, но и в отношении личных учётных записей американцев, которые в этих СМИ работают.

“Это способ заклеймить их как изгоев в американских СМИ, фактически занести их в чёрный список, чтобы они никогда не могли быть наняты где-либо ещё, и тем самым отпугнуть других американцев, которые могли устроиться на работу в эти организации”, - рассказал Блюменталь.

 
RTGlobal TimesСМИКитайСШАсвобода словацензураНовости
 
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