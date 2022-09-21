https://ukraina.ru/20220921/1038916758.html

Американский журналист рассказал, как в США мстят его коллегам, работающим в российских или китайских СМИ

Американский журналист рассказал, как в США мстят его коллегам, работающим в российских или китайских СМИ - 21.09.2022 Украина.ру

Американский журналист рассказал, как в США мстят его коллегам, работающим в российских или китайских СМИ

Международные незападные СМИ на английском языке, такие, как китайский телеканал CGTN и росийский RT, выполняют очень важную функцию, донося до американцев точки зрения, отличающиеся от официальных Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил на днях Макс Блюменталь, основатель альтернативного новостного сайта Greyzone

2022-09-21T07:37

2022-09-21T07:37

2022-09-21T07:37

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Он рассказал, что американское правительство стремится не допустить, чтобы такие точки зрения доводились до сведения американцев, потому что это может побудить их к участию в принятии внешнеполитических решений, указал журналистПоэтому появление таких телеканалов, как RT America, рассматривается Вашингтоном как угроза национальной безопасности, указал журналист.Он рассказал, что политика навешивания ярлыков, предупреждающая о связях с российским или китайским правительством, применяется не только в отношении таких СМИ в Twitter, но и в отношении личных учётных записей американцев, которые в этих СМИ работают.

https://ukraina.ru/20220304/1033435107.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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rt, global times, сми, китай, сша, свобода слова, цензура, новости