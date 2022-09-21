На следующей неделе Донбасс, Запорожье и Херсон станут Россией. Зачем это нужно РФ? - 21.09.2022 Украина.ру
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На следующей неделе Донбасс, Запорожье и Херсон станут Россией. Зачем это нужно РФ?
На следующей неделе Донбасс, Запорожье и Херсон станут Россией. Зачем это нужно РФ? - 21.09.2022 Украина.ру
На следующей неделе Донбасс, Запорожье и Херсон станут Россией. Зачем это нужно РФ?
Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T06:40
2022-09-21T08:28
эксклюзив
референдум
спецоперация
днр
лнр
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В ДНР и ЛНР официально назначены даты референдумов о вхождении этих республик в состав России. Они пройдут в период с 23 по 27 сентября, то есть буквально через несколько дней.Еще недавно в интервью Украина.ру Денис Пушилин говорил о том, что референдум может состоятся только тогда, когда вся территория ДНР будет освобождена. Но нынешняя непростая ситуация, в том числе и на фронте, внесла коррективы в эти планы.В понедельник, 19 сентября, Общественные палаты сначала ЛНР, а потом и ДНР, обратились к руководству республик провести референдумы в самое ближайшее время. И Денис Пушилин, и Леонид Пасечник эту идею поддержали. Идею поддержало и руководство Государственной Думы в лице ее спикера Вячеслава Володина. Ее одобрил в своем ТГ-канале и экс-президент РФ Дмитрий Медведев. С соответствующим запросом к Владимиру Путину о поддержке волеизъявления граждан Донбасса обратился Пушилин. По информации Украина.ру, в референдуме примут участие и жители освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей.Смена парадигмыИтак, что с практической точки зрения, что даст присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации? Источник Украина.ру, близкий к руководству Государственной Думы, объяснил следующее:«Поймите, Путин— легитимист. Он всегда хочет и действует по закону. Поэтому ему присоединение этих территорий нужно, чтобы произошла смена парадигмы, которая ему, как руководителю российского государства, даст больше возможностей действовать в рамках своих законных полномочий. Одно дело, когда мы воюем за союзные, но все же не российские территории, одно дело обстреливать Донецк, когда он не в составе РФ, а другое — обстреливать российский город Донецк.Ситуация сейчас поменяется: теперь обстрелы ДНР, ЛНР, Херсона, Энергодара — это будут обстрелы российской территории.Из этого следует несколько вещей. Прежде всего, СВО теперь может перейти в ограниченную войну. И тут открывается совершенно иной круг возможностей: можно объявить военное положение в приграничных областях, можно поставить Украине ультиматум, можно бить по украинской инфраструктуре, можно теперь действительно бить по «центрам принятия решений», можно провести частичную мобилизацию…».Что касается последней, то наш собеседник сказал нам, что российское руководство прекрасно понимает проблему нехватки резервов, которые нужны для успешного наступления.«Людей на фронте катастрофически не хватает. Наступать некем. Численность ВСУ превышает численность российской группировки в 5 раз. Таким количеством много не навоюешь.Поэтому планируют призвать бывших контрактников. Это даст сразу дополнительные 200 тысяч человек. Для бывших контрактников мобилизация не будет шоком, так как они и так уже были в армии и понимают, что и как надо делать.Еще один момент. Одно дело ты заключил контракт, поехал на войну, и после первого боя решил, что воевать тебе не хочется, после чего ты собрал свои вещички и убыл на родину. Что тебе за это будет? Да ничего. С тобой просто разорвут контракт. Если ты решишь пойти на государственную службу или в силовые органы, то тебе откажут. А так больше никаких последствий.Теперь же в случае частичной мобилизации, если ты откажешься идти в бой, тебя ждет трибунал. Соответствующие изменения в УК будут внесены.Но сразу хочу сказать, что всеобщей мобилизации не будет. Она и не нужна, и вызовет протесты в российском обществе, что отразится на поддержке войны», — не сомневается наш собеседник.Как и когда пройдет референдум?Народные Советы ДНР и ЛНР приняли решение провести референдумы в период с 23 по 27 сентября. Голосовать граждане Республик смогут, как придя к избирательным урнам (это будет только в отдаленных от линии фронта населенных пунктах, чтобы не дать возможности ВСУ нанести удар по скоплению людей), либо дистанционно с помощью электронного голосования, либо к ним домой привезут избирательные урны.«Таким образом, получается, что в воскресенье 25 сентября при самом хорошем раскладе подведут итоги голосования, а уже 27 числа Пушилин, Пасечник, Сальдо и Балицкий подпишут с Путиным документы о вхождении этих территорий в состав России. Точно так же было в 2014 году, когда 16 марта Крым и Севастополь проголосовали за возвращение в «родную гавань», а уже через два дня в Кремле Аксенов с Чалым подписали соответствующие документы с Путиным», — сказал нам источник Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220920/1038906793.html
https://ukraina.ru/20220920/1038903083.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, референдум, спецоперация, днр, лнр
Эксклюзив, референдум, Спецоперация, ДНР, ЛНР

На следующей неделе Донбасс, Запорожье и Херсон станут Россией. Зачем это нужно РФ?

06:40 21.09.2022 (обновлено: 08:28 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в ЛНР
Празднование Дня России в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
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В ДНР и ЛНР официально назначены даты референдумов о вхождении этих республик в состав России. Они пройдут в период с 23 по 27 сентября, то есть буквально через несколько дней.
Еще недавно в интервью Украина.ру Денис Пушилин говорил о том, что референдум может состоятся только тогда, когда вся территория ДНР будет освобождена. Но нынешняя непростая ситуация, в том числе и на фронте, внесла коррективы в эти планы.
Глава ДНР Денис Пушилин
Вчера, 16:13
"Миллионы русских людей": Пушилин обратился к ПутинуВ связи с назначением даты референдума в ДНР глава республики Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сообщил 20 сентября
В понедельник, 19 сентября, Общественные палаты сначала ЛНР, а потом и ДНР, обратились к руководству республик провести референдумы в самое ближайшее время. И Денис Пушилин, и Леонид Пасечник эту идею поддержали. Идею поддержало и руководство Государственной Думы в лице ее спикера Вячеслава Володина. Ее одобрил в своем ТГ-канале и экс-президент РФ Дмитрий Медведев.
С соответствующим запросом к Владимиру Путину о поддержке волеизъявления граждан Донбасса обратился Пушилин. По информации Украина.ру, в референдуме примут участие и жители освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей.
Смена парадигмы
Итак, что с практической точки зрения, что даст присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации? Источник Украина.ру, близкий к руководству Государственной Думы, объяснил следующее:
«Поймите, Путин— легитимист. Он всегда хочет и действует по закону. Поэтому ему присоединение этих территорий нужно, чтобы произошла смена парадигмы, которая ему, как руководителю российского государства, даст больше возможностей действовать в рамках своих законных полномочий. Одно дело, когда мы воюем за союзные, но все же не российские территории, одно дело обстреливать Донецк, когда он не в составе РФ, а другое — обстреливать российский город Донецк.
Ситуация сейчас поменяется: теперь обстрелы ДНР, ЛНР, Херсона, Энергодара — это будут обстрелы российской территории.
Из этого следует несколько вещей. Прежде всего, СВО теперь может перейти в ограниченную войну. И тут открывается совершенно иной круг возможностей: можно объявить военное положение в приграничных областях, можно поставить Украине ультиматум, можно бить по украинской инфраструктуре, можно теперь действительно бить по «центрам принятия решений», можно провести частичную мобилизацию…».
Что касается последней, то наш собеседник сказал нам, что российское руководство прекрасно понимает проблему нехватки резервов, которые нужны для успешного наступления.
«Людей на фронте катастрофически не хватает. Наступать некем. Численность ВСУ превышает численность российской группировки в 5 раз. Таким количеством много не навоюешь.
Кирилл Стремоусов
Вчера, 15:47
Принудительной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет – властиПосле проведения в Херсонской области референдума о вхождении в состав России принудительная мобилизация проведена не будет, сообщил в комментарии РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов 20 сентября
Поэтому планируют призвать бывших контрактников. Это даст сразу дополнительные 200 тысяч человек. Для бывших контрактников мобилизация не будет шоком, так как они и так уже были в армии и понимают, что и как надо делать.
Еще один момент. Одно дело ты заключил контракт, поехал на войну, и после первого боя решил, что воевать тебе не хочется, после чего ты собрал свои вещички и убыл на родину. Что тебе за это будет? Да ничего. С тобой просто разорвут контракт. Если ты решишь пойти на государственную службу или в силовые органы, то тебе откажут. А так больше никаких последствий.
Теперь же в случае частичной мобилизации, если ты откажешься идти в бой, тебя ждет трибунал. Соответствующие изменения в УК будут внесены.
Но сразу хочу сказать, что всеобщей мобилизации не будет. Она и не нужна, и вызовет протесты в российском обществе, что отразится на поддержке войны», — не сомневается наш собеседник.
Как и когда пройдет референдум?
Народные Советы ДНР и ЛНР приняли решение провести референдумы в период с 23 по 27 сентября. Голосовать граждане Республик смогут, как придя к избирательным урнам (это будет только в отдаленных от линии фронта населенных пунктах, чтобы не дать возможности ВСУ нанести удар по скоплению людей), либо дистанционно с помощью электронного голосования, либо к ним домой привезут избирательные урны.
«Таким образом, получается, что в воскресенье 25 сентября при самом хорошем раскладе подведут итоги голосования, а уже 27 числа Пушилин, Пасечник, Сальдо и Балицкий подпишут с Путиным документы о вхождении этих территорий в состав России. Точно так же было в 2014 году, когда 16 марта Крым и Севастополь проголосовали за возвращение в «родную гавань», а уже через два дня в Кремле Аксенов с Чалым подписали соответствующие документы с Путиным», — сказал нам источник Украина.ру.
 
ЭксклюзивреферендумСпецоперацияДНРЛНР
 
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