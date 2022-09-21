Эксперт рассказал о самом важном для России результате саммита ШОС - 21.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220921/1038895070.html
Эксперт рассказал о самом важном для России результате саммита ШОС
Эксперт рассказал о самом важном для России результате саммита ШОС - 21.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о самом важном для России результате саммита ШОС
На состоявшемся на днях саммите ШОС Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС, и по вопросу конфликта на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2022-09-21T06:45
2022-09-21T06:45
новости
никита мендкович
шос
спецоперация
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/19/1034161947_0:0:2692:1515_1920x0_80_0_0_067d8371f68211812655aff39dba8a4d.jpg
Он указал, что Россией и Китаем была признана агрессивная и деструктивная роль США, а действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения признаны правомерными.Эксперт добавил, что Россия и Китай, действуя в рамках ШОС, создают “новые форматы” сотрудничества и безопасности в условиях разрушения “англосаксонской системы” мироустройства.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220919/1038867851.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/19/1034161947_227:0:2596:1777_1920x0_80_0_0_f311ba34e89cd488d3effaeb878fadba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, никита мендкович, шос, спецоперация, китай
Новости, Никита Мендкович, ШОС, Спецоперация, Китай

Эксперт рассказал о самом важном для России результате саммита ШОС

06:45 21.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
На состоявшемся на днях саммите ШОС Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС, и по вопросу конфликта на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Он указал, что Россией и Китаем была признана агрессивная и деструктивная роль США, а действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения признаны правомерными.

Более того, судя по всему, идет разработка мер по совместному противодействию агрессии США и НАТО

Никита Мендкович
Никита Мендкович
Глава Евразийского аналитического клуба
Эксперт добавил, что Россия и Китай, действуя в рамках ШОС, создают “новые форматы” сотрудничества и безопасности в условиях разрушения “англосаксонской системы” мироустройства.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 17:10
Сергей Марков: После саммита ШОС Путин ужесточит позицию по Украине
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиНикита МендковичШОССпецоперацияКитай
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию
09:02В МИД РФ заявили, что присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность
09:01“Неминуемый распад Украины”, всеобщей мобилизации в РФ не будет. Главное на Украине на утро 21 сентября
09:00Теракты в Херсонской области, обстрелы, требование репараций. Главное на Украине на утро 21 сентября
08:52Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области
08:41Причастных к обстрелам Херсонской области привлекут к ответственности – Стремоусов
08:34Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН
08:20Жену Зеленского заметили на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в составе украинской делегации
08:10После референдума Россия объявит войну и мобилизацию или новый статус СВО и жесткие удары? - Юрий Кнутов
08:03"Известия": в Казахстане и Вьетнаме некоторые банки перестали принимать карты "Мир"
08:00Домрин: объявив Россию страной-спонсором терроризма, США признаются в открытой войне против Москвы
07:53"Терпят бедствие": командир дивизиона из ЛНР заявил, что помощь НАТО не помогает ВСУ побеждать
07:51Мобилизация как способ проиграть войну
07:47"Бросают как на мясо": подпольщик рассказал, как николаевские больницы заполнены ранеными бойцами ВСУ
07:45Командир НМ ЛНР рассказал, в чем отличие конфликта 2014—2015 от того, что происходит сейчас на Украине
07:37Американский журналист рассказал, как в США мстят его коллегам, работающим в российских или китайских СМИ
07:33В Мелитополе начались контртеррористические учения
07:30Бородай рассказал о боях в Херсонской области
07:28Тактическое ядерное оружие (ТЯО): много минусов и ни одного плюса
07:25Всеобщей мобилизации не будет - Картаполов
Лента новостейМолния