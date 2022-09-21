https://ukraina.ru/20220921/1038895070.html

Эксперт рассказал о самом важном для России результате саммита ШОС

Эксперт рассказал о самом важном для России результате саммита ШОС - 21.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о самом важном для России результате саммита ШОС

На состоявшемся на днях саммите ШОС Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС, и по вопросу конфликта на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

2022-09-21T06:45

2022-09-21T06:45

2022-09-21T06:45

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никита мендкович

шос

спецоперация

китай

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Он указал, что Россией и Китаем была признана агрессивная и деструктивная роль США, а действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения признаны правомерными.Эксперт добавил, что Россия и Китай, действуя в рамках ШОС, создают “новые форматы” сотрудничества и безопасности в условиях разрушения “англосаксонской системы” мироустройства.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220919/1038867851.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, никита мендкович, шос, спецоперация, китай