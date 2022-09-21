https://ukraina.ru/20220921/1038895070.html
Эксперт рассказал о самом важном для России результате саммита ШОС
Эксперт рассказал о самом важном для России результате саммита ШОС - 21.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о самом важном для России результате саммита ШОС
На состоявшемся на днях саммите ШОС Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС, и по вопросу конфликта на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2022-09-21T06:45
2022-09-21T06:45
2022-09-21T06:45
новости
никита мендкович
шос
спецоперация
китай
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Он указал, что Россией и Китаем была признана агрессивная и деструктивная роль США, а действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения признаны правомерными.Эксперт добавил, что Россия и Китай, действуя в рамках ШОС, создают “новые форматы” сотрудничества и безопасности в условиях разрушения “англосаксонской системы” мироустройства.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220919/1038867851.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, никита мендкович, шос, спецоперация, китай
Новости, Никита Мендкович, ШОС, Спецоперация, Китай
Эксперт рассказал о самом важном для России результате саммита ШОС
На состоявшемся на днях саммите ШОС Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС, и по вопросу конфликта на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Он указал, что Россией и Китаем была признана агрессивная и деструктивная роль США, а действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения признаны правомерными.
Более того, судя по всему, идет разработка мер по совместному противодействию агрессии США и НАТО
Никита Мендкович
Глава Евразийского аналитического клуба
Эксперт добавил, что Россия и Китай, действуя в рамках ШОС, создают “новые форматы” сотрудничества и безопасности в условиях разрушения “англосаксонской системы” мироустройства.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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