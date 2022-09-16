https://ukraina.ru/20220916/1038814363.html

Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович

Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович - 16.09.2022 Украина.ру

Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T18:10

2022-09-16T18:10

2022-09-16T18:11

украина

интервью

россия

спецоперация

армения

таджикистан

киргизия

азербайджан

карабахский конфликт

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ШОС становиться реализацией давней идеи Путина о "Большой Евразии" - пространстве, где на основе равных возможностей и прав, страны сотрудничают, торгуют и развиваются - заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру.— Никита Андреевич, если кратко, что произошло на самом деле в двух недавних конфликтах – Киргизии с Таджикистаном, а также Армении и Азербайджана и сможет ли ОДКБ или ШОС помочь этим странам, а потом вывести саму ШОС на новый уровень?— Речь о двух совершенно разных ситуациях. В случае с Киргизией и Таджикистаном есть конфликт стран-участниц ОДКБ, связанные с тем, что между ними не демаркирована граница. Конфликт тянется уже на протяжении многих лет, систематически возникают перестрелки, вооруженные инциденты на границе, как это происходит сейчас.ОДКБ и Москва неоднократно предлагали свои услуги по урегулированию конфликта, организации переговоров - создании согласительной комиссии и по созданию наблюдательной миссии пограничников на спорном участке. Чтобы она смогла пресекать контрабанду и гарантировать отсутствие вооруженных инцидентов.Обе стороны систематически отказываются от подобной помощи и Москвы, и ОДКБ. Соответственно, она не может быть оказана. Из-за чего, к сожалению, политические амбиции двух стран приводят к тому, что конфликт тянется, возникают новые вооруженные инциденты и новые жертвы. К сожалению, вот такая ситуация.— В Армении чьи интересы есть в конфликте?— Что касается Армении и Азербайджана, здесь конфликт двух народов, который перешел на вооруженную стадию сразу после распада СССР из-за борьбы по поводу Нагорного Карабаха.Причем, страсти крайне обострились, вплоть до того, что стороны на уровне политиков заявляли о готовности ликвидировать государственность противника. России пришлось в 2020-ом году вмешаться в качестве миротворца в ситуацию в Карабахе и заморозить вооруженное противостояние.Москва добивалась заключения соглашения на гораздо более выгодных условиях для Еревана, поскольку Ереван все-таки наш союзник. Но Пашинян сам затянул переговоры, что привело к относительно не выгодному миру по Карабаху.Сейчас происходит уже инцидент на государственной границе Армении, она, в отличии от Киргизстана и Таджикистана в ОДКБ за помощью обратилась. Сейчас туда отправилась миссия экспертов для изучения обстановки и решения, что можно сделать. Вооруженная поддержка не оказывается, поскольку более суток назад было объявлено что Армения и Азербайджан заключили перемирие на границе, то есть боевых действий там сейчас нет. Это уже, кстати, вызвало беспорядки в Армении.Я хотел бы заметить, что вообще нынешняя проблемная ситуация там это результат близорукой и некомпетентной политики Пашиняна, который систематически пытается заигрывать с Западом. В результате систематически же погружает свою страну в политическую изоляцию. Одновременно он демонстрирует себя как крайне неэффективный командующий, который и военными средствами не может защитить интересы армянского народа.— Протесты там продолжаются?— По поводу протестов не знаю, активная фаза была в ночь после заявления о перемирии. Протестующие пытались сломать ворота. Скажем так, мои источники участвовали в процессе. Столь крупных акций там вроде сейчас нет, во всяком случае, на это утро не поступало новостей.— То есть сейчас Россия или ОДКБ не будет участвовать в качестве миротворцев на данный момент или пока это остро не требуется?— В первом случае требуется, но невозможно, поскольку возражают обе стороны, Россия не может ввести войска на суверенную территорию, если этого не хотят страны. Армения и Азербайджан – там перемирие, вооруженного насилия нет. Сейчас решается вопрос, как профилактировать его на будущее. Отправлять войска в условиях перемирия – это вряд ли будет способствовать деэскалации конфликта.— А то, что Пашинян заигрывает с США, насколько их влияние велико?— На текущий момент мы имеем то правительство, которое имеем, это лавирующий и ошибочный курс. На примере Карабаха мы это видели, это привело к невыгодным условиям мира, потому что Пашинян затягивал переговоры. Сейчас политическое лавирование привело в тупик и снова они столкнулись с угрозами на границе. Будет ли там новое правительство? Я не знаю, есть протестующие, но им пока не удалось свергнуть Пашиняна, добиться его отставки не удается в силу ряда причин. Поэтому Армения будет продолжать жить в кризисе из-за ошибок этого государственного деятеля.— На саммите ШОС подали заявки на членство Иран и Белоруссия, и куча заявок на статус наблюдателя. Это будет чуть ли не самая могущественная организация в мире?— Это будет организация, которая объединяет значительную часть населения мира. Во многом это новый экономический и не только союз, возникающий на руинах глобальной системы торговли и сотрудничества, которую пытались построить США после холодной войны. И которую сами же сейчас уничтожили своей санкционной агрессией.Безусловно, у ШОС очень большое будущее, поскольку огромные возможности и по логистике и огромные рынки, большие промышленные возможности, огромные возможности кооперации.Фактически, в нынешнюю эпоху ШОС становиться реализацией давней идеи Путина о Большой Евразии. Пространство, где на основе равных возможностей и прав, страны не пытаются друг другу навязать свою волю, а сотрудничают, торгуют, развиваются.Я надеюсь, что ШОС в новых условиях будет быстро развиваться, быстро идти к расширению функционала и новым возможностям.— Военным блоком это не станет?— ШОС является скорее полицейским блоком, в задачах которого прописана борьба с терроризмом, кроме того, правила союза исключают создание военных объектов третьих стран на его территории. Поэтому у него есть функционал в сфере безопасности.Что касается военного сотрудничества, сейчас оно в больше степени существует в виде учений, в большей части антитеррористических. Либо в более узких форматах, например, соглашение о военном сотрудничестве России и Китая, или организация договора коллективной безопасности, куда входят многие члены ШОС.— В свете заявлений и встреч Путина с лидерами других стран на саммите, есть ли важные тенденции или выгоды для России?— Есть ключевой результат, что Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС и по украинскому вопросу. Это было подсвечено и в ходе разговоров двух лидеров, и в ходе переговоров спикеров национальных парламентов России и Китая не так давно.Была признана агрессивная и деструктивная роль США, признаны правомерными действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения.Более того, судя по всему, идет разработка мер по совместному противодействию агрессии США и НАТО.Еще раз повторюсь, мы живем в эпоху постглобального мира, англосаксонская система сейчас разрушается самими ее создателями, нам нужно создавать новую реальность, новые форматы сотрудничества и безопасности, чем собственно Россия и Китай и занимаются.— Саммит ШОС как-то повлияет на спецоперацию?— Я думаю, на спецоперацию это скорее повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине.Мы наблюдает активную поддержку народов стран Евразии. Не секрет, что в спецоперации участвуют многие граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, которые стремятся к тому, чтобы фашизм из Украины не проник в их государства. Вместе, как и во время Великой Отечественной войны, наши люди ведут борьбу за свое существование и свободу.

https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html

https://ukraina.ru/20220817/1037775087.html

https://ukraina.ru/20220915/1038775840.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, интервью, россия, спецоперация, армения, таджикистан, киргизия, азербайджан, карабахский конфликт