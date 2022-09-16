Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович - 16.09.2022 Украина.ру
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Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович
Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович - 16.09.2022 Украина.ру
Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович
Украина.ру, 16.09.2022
2022-09-16T18:10
2022-09-16T18:11
украина
интервью
россия
спецоперация
армения
таджикистан
киргизия
азербайджан
карабахский конфликт
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ШОС становиться реализацией давней идеи Путина о "Большой Евразии" - пространстве, где на основе равных возможностей и прав, страны сотрудничают, торгуют и развиваются - заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру.— Никита Андреевич, если кратко, что произошло на самом деле в двух недавних конфликтах – Киргизии с Таджикистаном, а также Армении и Азербайджана и сможет ли ОДКБ или ШОС помочь этим странам, а потом вывести саму ШОС на новый уровень?— Речь о двух совершенно разных ситуациях. В случае с Киргизией и Таджикистаном есть конфликт стран-участниц ОДКБ, связанные с тем, что между ними не демаркирована граница. Конфликт тянется уже на протяжении многих лет, систематически возникают перестрелки, вооруженные инциденты на границе, как это происходит сейчас.ОДКБ и Москва неоднократно предлагали свои услуги по урегулированию конфликта, организации переговоров - создании согласительной комиссии и по созданию наблюдательной миссии пограничников на спорном участке. Чтобы она смогла пресекать контрабанду и гарантировать отсутствие вооруженных инцидентов.Обе стороны систематически отказываются от подобной помощи и Москвы, и ОДКБ. Соответственно, она не может быть оказана. Из-за чего, к сожалению, политические амбиции двух стран приводят к тому, что конфликт тянется, возникают новые вооруженные инциденты и новые жертвы. К сожалению, вот такая ситуация.— В Армении чьи интересы есть в конфликте?— Что касается Армении и Азербайджана, здесь конфликт двух народов, который перешел на вооруженную стадию сразу после распада СССР из-за борьбы по поводу Нагорного Карабаха.Причем, страсти крайне обострились, вплоть до того, что стороны на уровне политиков заявляли о готовности ликвидировать государственность противника. России пришлось в 2020-ом году вмешаться в качестве миротворца в ситуацию в Карабахе и заморозить вооруженное противостояние.Москва добивалась заключения соглашения на гораздо более выгодных условиях для Еревана, поскольку Ереван все-таки наш союзник. Но Пашинян сам затянул переговоры, что привело к относительно не выгодному миру по Карабаху.Сейчас происходит уже инцидент на государственной границе Армении, она, в отличии от Киргизстана и Таджикистана в ОДКБ за помощью обратилась. Сейчас туда отправилась миссия экспертов для изучения обстановки и решения, что можно сделать. Вооруженная поддержка не оказывается, поскольку более суток назад было объявлено что Армения и Азербайджан заключили перемирие на границе, то есть боевых действий там сейчас нет. Это уже, кстати, вызвало беспорядки в Армении.Я хотел бы заметить, что вообще нынешняя проблемная ситуация там это результат близорукой и некомпетентной политики Пашиняна, который систематически пытается заигрывать с Западом. В результате систематически же погружает свою страну в политическую изоляцию. Одновременно он демонстрирует себя как крайне неэффективный командующий, который и военными средствами не может защитить интересы армянского народа.— Протесты там продолжаются?— По поводу протестов не знаю, активная фаза была в ночь после заявления о перемирии. Протестующие пытались сломать ворота. Скажем так, мои источники участвовали в процессе. Столь крупных акций там вроде сейчас нет, во всяком случае, на это утро не поступало новостей.— То есть сейчас Россия или ОДКБ не будет участвовать в качестве миротворцев на данный момент или пока это остро не требуется?— В первом случае требуется, но невозможно, поскольку возражают обе стороны, Россия не может ввести войска на суверенную территорию, если этого не хотят страны. Армения и Азербайджан – там перемирие, вооруженного насилия нет. Сейчас решается вопрос, как профилактировать его на будущее. Отправлять войска в условиях перемирия – это вряд ли будет способствовать деэскалации конфликта.— А то, что Пашинян заигрывает с США, насколько их влияние велико?— На текущий момент мы имеем то правительство, которое имеем, это лавирующий и ошибочный курс. На примере Карабаха мы это видели, это привело к невыгодным условиям мира, потому что Пашинян затягивал переговоры. Сейчас политическое лавирование привело в тупик и снова они столкнулись с угрозами на границе. Будет ли там новое правительство? Я не знаю, есть протестующие, но им пока не удалось свергнуть Пашиняна, добиться его отставки не удается в силу ряда причин. Поэтому Армения будет продолжать жить в кризисе из-за ошибок этого государственного деятеля.— На саммите ШОС подали заявки на членство Иран и Белоруссия, и куча заявок на статус наблюдателя. Это будет чуть ли не самая могущественная организация в мире?— Это будет организация, которая объединяет значительную часть населения мира. Во многом это новый экономический и не только союз, возникающий на руинах глобальной системы торговли и сотрудничества, которую пытались построить США после холодной войны. И которую сами же сейчас уничтожили своей санкционной агрессией.Безусловно, у ШОС очень большое будущее, поскольку огромные возможности и по логистике и огромные рынки, большие промышленные возможности, огромные возможности кооперации.Фактически, в нынешнюю эпоху ШОС становиться реализацией давней идеи Путина о Большой Евразии. Пространство, где на основе равных возможностей и прав, страны не пытаются друг другу навязать свою волю, а сотрудничают, торгуют, развиваются.Я надеюсь, что ШОС в новых условиях будет быстро развиваться, быстро идти к расширению функционала и новым возможностям.— Военным блоком это не станет?— ШОС является скорее полицейским блоком, в задачах которого прописана борьба с терроризмом, кроме того, правила союза исключают создание военных объектов третьих стран на его территории. Поэтому у него есть функционал в сфере безопасности.Что касается военного сотрудничества, сейчас оно в больше степени существует в виде учений, в большей части антитеррористических. Либо в более узких форматах, например, соглашение о военном сотрудничестве России и Китая, или организация договора коллективной безопасности, куда входят многие члены ШОС.— В свете заявлений и встреч Путина с лидерами других стран на саммите, есть ли важные тенденции или выгоды для России?— Есть ключевой результат, что Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС и по украинскому вопросу. Это было подсвечено и в ходе разговоров двух лидеров, и в ходе переговоров спикеров национальных парламентов России и Китая не так давно.Была признана агрессивная и деструктивная роль США, признаны правомерными действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения.Более того, судя по всему, идет разработка мер по совместному противодействию агрессии США и НАТО.Еще раз повторюсь, мы живем в эпоху постглобального мира, англосаксонская система сейчас разрушается самими ее создателями, нам нужно создавать новую реальность, новые форматы сотрудничества и безопасности, чем собственно Россия и Китай и занимаются.— Саммит ШОС как-то повлияет на спецоперацию?— Я думаю, на спецоперацию это скорее повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине.Мы наблюдает активную поддержку народов стран Евразии. Не секрет, что в спецоперации участвуют многие граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, которые стремятся к тому, чтобы фашизм из Украины не проник в их государства. Вместе, как и во время Великой Отечественной войны, наши люди ведут борьбу за свое существование и свободу.
https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html
https://ukraina.ru/20220817/1037775087.html
https://ukraina.ru/20220915/1038775840.html
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Александр Светлов
Александр Светлов
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, интервью, россия, спецоперация, армения, таджикистан, киргизия, азербайджан, карабахский конфликт
Украина, Интервью, Россия, Спецоперация, Армения, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан, Карабахский конфликт

Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович

18:10 16.09.2022 (обновлено: 18:11 16.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр НатрускинНикита Мендкович интервью
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Александр Светлов
Все материалы
ШОС становиться реализацией давней идеи Путина о "Большой Евразии" - пространстве, где на основе равных возможностей и прав, страны сотрудничают, торгуют и развиваются - заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру.
— Никита Андреевич, если кратко, что произошло на самом деле в двух недавних конфликтах – Киргизии с Таджикистаном, а также Армении и Азербайджана и сможет ли ОДКБ или ШОС помочь этим странам, а потом вывести саму ШОС на новый уровень?
— Речь о двух совершенно разных ситуациях. В случае с Киргизией и Таджикистаном есть конфликт стран-участниц ОДКБ, связанные с тем, что между ними не демаркирована граница. Конфликт тянется уже на протяжении многих лет, систематически возникают перестрелки, вооруженные инциденты на границе, как это происходит сейчас.
ОДКБ и Москва неоднократно предлагали свои услуги по урегулированию конфликта, организации переговоров - создании согласительной комиссии и по созданию наблюдательной миссии пограничников на спорном участке. Чтобы она смогла пресекать контрабанду и гарантировать отсутствие вооруженных инцидентов.
Обе стороны систематически отказываются от подобной помощи и Москвы, и ОДКБ. Соответственно, она не может быть оказана. Из-за чего, к сожалению, политические амбиции двух стран приводят к тому, что конфликт тянется, возникают новые вооруженные инциденты и новые жертвы. К сожалению, вот такая ситуация.
— В Армении чьи интересы есть в конфликте?
— Что касается Армении и Азербайджана, здесь конфликт двух народов, который перешел на вооруженную стадию сразу после распада СССР из-за борьбы по поводу Нагорного Карабаха.
Причем, страсти крайне обострились, вплоть до того, что стороны на уровне политиков заявляли о готовности ликвидировать государственность противника. России пришлось в 2020-ом году вмешаться в качестве миротворца в ситуацию в Карабахе и заморозить вооруженное противостояние.
Москва добивалась заключения соглашения на гораздо более выгодных условиях для Еревана, поскольку Ереван все-таки наш союзник. Но Пашинян сам затянул переговоры, что привело к относительно не выгодному миру по Карабаху.
Сейчас происходит уже инцидент на государственной границе Армении, она, в отличии от Киргизстана и Таджикистана в ОДКБ за помощью обратилась. Сейчас туда отправилась миссия экспертов для изучения обстановки и решения, что можно сделать. Вооруженная поддержка не оказывается, поскольку более суток назад было объявлено что Армения и Азербайджан заключили перемирие на границе, то есть боевых действий там сейчас нет. Это уже, кстати, вызвало беспорядки в Армении.
Я хотел бы заметить, что вообще нынешняя проблемная ситуация там это результат близорукой и некомпетентной политики Пашиняна, который систематически пытается заигрывать с Западом. В результате систематически же погружает свою страну в политическую изоляцию. Одновременно он демонстрирует себя как крайне неэффективный командующий, который и военными средствами не может защитить интересы армянского народа.
— Протесты там продолжаются?
— По поводу протестов не знаю, активная фаза была в ночь после заявления о перемирии. Протестующие пытались сломать ворота. Скажем так, мои источники участвовали в процессе. Столь крупных акций там вроде сейчас нет, во всяком случае, на это утро не поступало новостей.
Никита Мендкович - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября 2021, 13:38
Никита Мендкович: кто онГлава Евразийского аналитического клуба
— То есть сейчас Россия или ОДКБ не будет участвовать в качестве миротворцев на данный момент или пока это остро не требуется?
— В первом случае требуется, но невозможно, поскольку возражают обе стороны, Россия не может ввести войска на суверенную территорию, если этого не хотят страны. Армения и Азербайджан – там перемирие, вооруженного насилия нет. Сейчас решается вопрос, как профилактировать его на будущее. Отправлять войска в условиях перемирия – это вряд ли будет способствовать деэскалации конфликта.
— А то, что Пашинян заигрывает с США, насколько их влияние велико?
— На текущий момент мы имеем то правительство, которое имеем, это лавирующий и ошибочный курс. На примере Карабаха мы это видели, это привело к невыгодным условиям мира, потому что Пашинян затягивал переговоры. Сейчас политическое лавирование привело в тупик и снова они столкнулись с угрозами на границе. Будет ли там новое правительство? Я не знаю, есть протестующие, но им пока не удалось свергнуть Пашиняна, добиться его отставки не удается в силу ряда причин. Поэтому Армения будет продолжать жить в кризисе из-за ошибок этого государственного деятеля.
На саммите ШОС подали заявки на членство Иран и Белоруссия, и куча заявок на статус наблюдателя. Это будет чуть ли не самая могущественная организация в мире?
— Это будет организация, которая объединяет значительную часть населения мира. Во многом это новый экономический и не только союз, возникающий на руинах глобальной системы торговли и сотрудничества, которую пытались построить США после холодной войны. И которую сами же сейчас уничтожили своей санкционной агрессией.
Безусловно, у ШОС очень большое будущее, поскольку огромные возможности и по логистике и огромные рынки, большие промышленные возможности, огромные возможности кооперации.
Фактически, в нынешнюю эпоху ШОС становиться реализацией давней идеи Путина о Большой Евразии. Пространство, где на основе равных возможностей и прав, страны не пытаются друг другу навязать свою волю, а сотрудничают, торгуют, развиваются.
Я надеюсь, что ШОС в новых условиях будет быстро развиваться, быстро идти к расширению функционала и новым возможностям.
— Военным блоком это не станет?
— ШОС является скорее полицейским блоком, в задачах которого прописана борьба с терроризмом, кроме того, правила союза исключают создание военных объектов третьих стран на его территории. Поэтому у него есть функционал в сфере безопасности.
Что касается военного сотрудничества, сейчас оно в больше степени существует в виде учений, в большей части антитеррористических. Либо в более узких форматах, например, соглашение о военном сотрудничестве России и Китая, или организация договора коллективной безопасности, куда входят многие члены ШОС.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 17:40
Богдан Безпалько: ШОС уже стала альтернативой НАТО и Евросоюзу
— В свете заявлений и встреч Путина с лидерами других стран на саммите, есть ли важные тенденции или выгоды для России?
— Есть ключевой результат, что Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС и по украинскому вопросу. Это было подсвечено и в ходе разговоров двух лидеров, и в ходе переговоров спикеров национальных парламентов России и Китая не так давно.
Была признана агрессивная и деструктивная роль США, признаны правомерными действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения.
Более того, судя по всему, идет разработка мер по совместному противодействию агрессии США и НАТО.
Еще раз повторюсь, мы живем в эпоху постглобального мира, англосаксонская система сейчас разрушается самими ее создателями, нам нужно создавать новую реальность, новые форматы сотрудничества и безопасности, чем собственно Россия и Китай и занимаются.
— Саммит ШОС как-то повлияет на спецоперацию?
— Я думаю, на спецоперацию это скорее повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине.
Мы наблюдает активную поддержку народов стран Евразии. Не секрет, что в спецоперации участвуют многие граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, которые стремятся к тому, чтобы фашизм из Украины не проник в их государства. Вместе, как и во время Великой Отечественной войны, наши люди ведут борьбу за свое существование и свободу.
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 16:56
Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – ПутинНа саммите ШОС в Самарканде 15 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Главы государств обговорили сотрудничество и украинский конфликт
 
УкраинаИнтервьюРоссияСпецоперацияАрменияТаджикистанКиргизияАзербайджанКарабахский конфликт
 
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18:17Как Бен Ходжес разваливает Россию
18:10Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович
18:00Александр Ходаковский о предстоящем сражении с украинской армией и о том, что нужно для победы
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