https://ukraina.ru/20220921/1038890749.html

Эксперт объяснил, кто виноват в сегодняшнем проблематичном положении Армении

Эксперт объяснил, кто виноват в сегодняшнем проблематичном положении Армении - 21.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, кто виноват в сегодняшнем проблематичном положении Армении

Ответственность за незавидную ситуацию, в которой оказалась Армения, лежит на “близорукой и некомпетентной” политике премьер-министра страны Никола Пашиняна. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

2022-09-21T05:45

2022-09-21T05:45

2022-09-21T05:45

новости

армения

карабахский конфликт

никита мендкович

запад

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Он рассказал, что Пашинян, пытаясь заигрывать с Западом, в результате систематически погружает Армению в политическую изоляцию.Одновременно он демонстрирует себя как крайне неэффективный командующий, Эксперт добавил, что во время Второй карабахской войны 2020 года Пашинян затягивал переговоры, что привело к невыгодным для Армении условиям мира.Мендкович считает, что Армения и дальше будет продолжать жить в кризисе из-за ошибок своего премьер-министра.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220919/1038835491.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, армения, карабахский конфликт, никита мендкович, запад