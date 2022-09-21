Эксперт объяснил, кто виноват в сегодняшнем проблематичном положении Армении
Ответственность за незавидную ситуацию, в которой оказалась Армения, лежит на “близорукой и некомпетентной” политике премьер-министра страны Никола Пашиняна. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Он рассказал, что Пашинян, пытаясь заигрывать с Западом, в результате систематически погружает Армению в политическую изоляцию.
Одновременно он демонстрирует себя как крайне неэффективный командующий, который и военными средствами не может защитить интересы армянского народа
Одновременно он демонстрирует себя как крайне неэффективный командующий,
Эксперт добавил, что во время Второй карабахской войны 2020 года Пашинян затягивал переговоры, что привело к невыгодным для Армении условиям мира.
19 сентября, 05:45"Человек-катастрофа": эксперт оценил политическое будущее Пашиняна во главе Армении Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что пока у власти в Армении будет находиться Пашинян, совершенно очевидно, что "расхлёбывать" любые обострения в Карабахе будет Россия
Мендкович считает, что Армения и дальше будет продолжать жить в кризисе из-за ошибок своего премьер-министра.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.