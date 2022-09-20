https://ukraina.ru/20220920/1038896032.html

Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум

Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум - 20.09.2022 Украина.ру

Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум

Общественное движение "Мы вместе с Россией" на съезде 20 сентября в Мелитополе обратилось к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгению Балицкому с просьбой провести референдум, передает РИА Новости

2022-09-20T14:10

2022-09-20T14:10

2022-09-20T14:10

новости

запорожская область

референдум

просьба

россия

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На общенародном съезде граждан председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов обратился к Балицкому с просьбой провести референдум о присоединении к России как можно скорее.После оглашения текста обращения Рогов обратился к собравшимся с вопросом: "Кто за?". Все участники съезда, как передает РИА Новости, подняли руки и начали кричать: "Немедленно".В ВГА сообщили о том, что резолюция была принята единогласно.

https://ukraina.ru/20220909/1038574747.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожская область, референдум, просьба, россия