Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум - 20.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220920/1038896032.html
Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум
Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум - 20.09.2022 Украина.ру
Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум
Общественное движение "Мы вместе с Россией" на съезде 20 сентября в Мелитополе обратилось к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгению Балицкому с просьбой провести референдум, передает РИА Новости
2022-09-20T14:10
2022-09-20T14:10
новости
запорожская область
референдум
просьба
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037427486_0:51:1279:770_1920x0_80_0_0_7d07f209af869b3207ec6d34a142707b.jpg
На общенародном съезде граждан председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов обратился к Балицкому с просьбой провести референдум о присоединении к России как можно скорее.После оглашения текста обращения Рогов обратился к собравшимся с вопросом: "Кто за?". Все участники съезда, как передает РИА Новости, подняли руки и начали кричать: "Немедленно".В ВГА сообщили о том, что резолюция была принята единогласно.
https://ukraina.ru/20220909/1038574747.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037427486_0:0:1055:791_1920x0_80_0_0_2c3386e4191398805231927806ade465.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, референдум, просьба, россия
Новости, Запорожская область, референдум, просьба, Россия

Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум

14:10 20.09.2022
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Читать в
Общественное движение "Мы вместе с Россией" на съезде 20 сентября в Мелитополе обратилось к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгению Балицкому с просьбой провести референдум, передает РИА Новости
На общенародном съезде граждан председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов обратился к Балицкому с просьбой провести референдум о присоединении к России как можно скорее.

"В эти дни объявления о начале голосования с нетерпением ждет большинство наших земляков. Мы хотим определенности и стабильного счастливого будущего для нашей родины", - говорится в тексте резолюции, которую зачитал на съезде Рогов.

После оглашения текста обращения Рогов обратился к собравшимся с вопросом: "Кто за?". Все участники съезда, как передает РИА Новости, подняли руки и начали кричать: "Немедленно".
В ВГА сообщили о том, что резолюция была принята единогласно.
Запорожье - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 09:03
Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФГороде Запорожье, который в настоящий момент находится под контролем Украины, большинство местных жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
 
НовостиЗапорожская областьреферендумпросьбаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Херсонской области планируют создать добровольческие батальоны
14:31Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти
14:30Александр Бородай о ситуации на фронте: На Харьковском направлении имело место предательство
14:28Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео
14:26В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта"
14:10Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум
14:01"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов
13:52Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ
13:51Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России
13:42Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком
13:37Время считать цыплят: в США подводят итоги СВО
13:35Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"
13:11Руководство Херсонской области объявило о референдуме
13:06Украинские удары американским оружием: что ВСУ сделали с колледжем в ЛНР - спецрепортаж
12:52Общенародный съезд в Мелитополе решает судьбу референдума
12:30В Херсонской области просят немедленно провести референдум
12:27Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине
12:00Защита от радиации, обстрелы Донбасса, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 20 сентября
11:43Доллар по 100 рублей?! Юшков рассказал, что начнётся с 5 декабря. Видео
11:31На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ
Лента новостейМолния