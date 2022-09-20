Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум
Общественное движение "Мы вместе с Россией" на съезде 20 сентября в Мелитополе обратилось к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгению Балицкому с просьбой провести референдум, передает РИА Новости
На общенародном съезде граждан председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов обратился к Балицкому с просьбой провести референдум о присоединении к России как можно скорее.
"В эти дни объявления о начале голосования с нетерпением ждет большинство наших земляков. Мы хотим определенности и стабильного счастливого будущего для нашей родины", - говорится в тексте резолюции, которую зачитал на съезде Рогов.
После оглашения текста обращения Рогов обратился к собравшимся с вопросом: "Кто за?". Все участники съезда, как передает РИА Новости, подняли руки и начали кричать: "Немедленно".
В ВГА сообщили о том, что резолюция была принята единогласно.
9 сентября, 09:03Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФГороде Запорожье, который в настоящий момент находится под контролем Украины, большинство местных жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов